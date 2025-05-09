Kde mobily končí, tam vládnou GPS handheldy se satelitním připojením

GPS handheld – na tuto kategorii přístrojů si vzpomenou jen někteří, kteří se před nástupem smartphonů věnovali turistice mimo běžné trasy. Na první pohled by se mohlo zdát, že po příchodu chytrých telefonů tato kategorie skončí. Ale ne, protože Garmin (garmin.com) představuje GPSMAP H1i Plus, který označuje jako prémiový kapesní počítač GPS se satelitní technologií inReach Plus.
Jinými slovy, tam kde si váš mobil ani neškrtne, tento přístroj bude pokračovat dál. Nespoléhá na mobilní sítě, ale satelitní komunikační systém inReach. Ten sice slibuje pokrytí na celém světě, ale nechá si za to náležitě zaplatit. Nejnižší tarify počítají s měsíčním předplatným kolem 250 korun, plus 30 korun za každou odeslanou zprávu. Tu můžete poslat každému, kdo má v mobilu nainstalovaný Garmin Messenger.
S aktivním plánem inReach pomáhá GPSMAP H1i Plus uživatelům nejen zůstat v kontaktu s rodinou, přáteli a dalšími členy skupiny, ale v případě potřeby může také zajistit komunikaci se záchrannými službami. V případě nouze dokáže odeslat interaktivní textovou zprávu SOS do mezinárodního koordinačního centra pomoci v nouzi Garmin Response s nepřetržitým provozem. To poskytuje uživatelům a kontaktům pro případ nouze aktuální informace o zásahu, včetně potvrzení, kdy je pomoc na cestě, a zůstává k dispozici v průběhu řešení události. Lze také sdílet fotografie a hlasové zprávy, což koordinátorům zásahu umožňuje vidět a slyšet podrobnosti o mimořádné události z první ruky.
GPSMAP H1i Plus je navržen tak, aby mohl být používán po celou dobu cesty, a poskytuje dobrodruhům až 145 hodin výdrže baterie ve všech satelitních systémech a v režimu Multi-band (za předpokladu typického používání s technologií SatIQ). V expedičním módu, kdy se vaše poloha zaznamenává méně často, se však dostane na výdrž delší než jeden měsíc. Mezi další zajímavé funkce patří odolnost IP67 a MIL-STD810, SOS tlačítko, fotoaparáty (5Mpx přední, 8Mpx zadní), senzory (výškoměr, tříosý kompas, barometr), topografické mapy v paměti a nesmí chybět ani svítilna. K dalším zařízením se připojíte připojuje přes Wi-Fi, Bluetooth nebo ANT+.
To vše se prodává za necelých 25 tisíc korun. K dispozici je i model GPSMAP H1, který postrádá satelitní funkce a stojí 16 tisíc korun.