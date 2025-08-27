Na WhatsAppu bez signálu a bez Wi-Fi? Ano, nové Pixely to zvládnou přes satelit

Google v minulém týdnu představil očekávanou řadu Pixel 10, která čítá hned čtyři nové modely, z nichž tři se objeví i na českém trhu. Zapovězen nám oficiálně zůstane bohužel ohebný Pixel 10 Pro Fold. Během tiskové konference se Google zřejmě opomněl zmínit o jedné klíčové funkci, kterou nové Pixely 10 mohou lákat.
Skrze oficiální kanály sociálních sítí taj Google dodatečně informuje, že se Pixely 10 stávají prvními zástupci, kteří zvládají skrze satelit komunikovat prostřednictvím aplikace WhatsApp. Konkrétně bude možné uskutečňovat hlasové a videohovory. O textové komunikaci se Google nezmiňuje a dost možné, že textové zprávy přes satelit budou k dispozici výhradně v rámci aplikace Google Zprávy.
Služba komunikace přes satelit a WhatsApp bude dle Google omezena na konkrétní operátory, kteří ještě nejsou oficiálně potvrzeni. Google dodává, že za využívání služby mohou být účtovány i další blíže nespecifikované poplatky. Mnohé se zřejmě odhalí s přímým spuštěním služby, které proběhne 28. srpna.
Nová služba je zatím pevně spjata s novinkami řady Pixel 10, ale není vyloučeno, že službu Google později rozšíří i na loňské Pixely 9. Ty rovněž podporují satelitní komunikaci a stačilo by, aby zpřístupnil podporu dat pro potřeby WhatsAppu. Je však možné, že funkci po značnou dobu ponechá jak konkurenční výhodu nejnovější generaci Pixelů.