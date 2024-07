Samsung se chlubí svým prvním 3nm čipsetem. Přináší revoluční 2,5D AoD režim

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Samsung dnes skrze stránky samsung.com oficiálně představila svůj první 3nm čipset s označením Exynos W1000, který využívá druhou generaci 3nm výrobního procesu. Čím se pokusí novinka zaujmout?

Pět jader, nový AoD režim a 32GB úložiště

Kromě samotného výrobního čísla, kde platí úměra, že čím nižší, tím lepší, je zajímavostí tohoto čipsetu také to, že jej s největší pravděpodobností najdeme u chystaných chytrých hodinek Galaxy Watch7 a Galaxy Watch Ultra. Nový čipset má celkem pět jader, a to Cortex-A78 jako nejvýkonnější s taktem 1,6 GHz doplněné o čtyři jádra Cortex-A55 o frekvenci 1,5 GHz. Podle výrobce novinka zvládne spouštět aplikace 2,7krát rychleji ve srovnání s Exynosem W930 a umožňuje tak i rychlejší multitasking. V oblasti single-core výkonu má být 3,4krát rychlejší, zatímco v multi-core disciplíně má být rychlejší 3,7krát než zmíněný Exynos W930. Jako grafické jádro je používáno Mali-G68 MP2, které si poradí s obrazovkou s maximálním rozlišením 960 × 540 pixelů, resp. 640 × 640 pixelů, tedy rozlišením vhodnějším pro chytré hodinky. Čip zároveň obsahuje 32GB integrované úložiště typu eMMC, zatímco rychlá operační paměť je typu LPDDR5.

Kromě výše uvedeného Samsung rovněž použil technologii FOPLP, která zvyšuje energetickou efektivitu a vylepšuje distribuci tepla, resp. chlazení. Zajímavostí nového čipsetu je také podpora tzv. 2,5D Always on Display pro integraci pokročilých, energeticky efektivnějších ciferníků s lepšími detaily a živějšími barvami v tomto režimu, jak se uvádí na samsung.com. V rámci konektivity se lze těšit na podporu LTE, Bluetooth, Wi-Fi (b/g/n), GPS, GLONASS, Beidou, Galileo i NFC. Zmíněné technologické inovace by mohly u hodinek Galaxy Watch7 a Galaxy Watch Ultra pomoci zprostředkovat dvou až třídenní výdrž na nabití, víc však budeme vědět až po jejich představení, k němuž má dojít během pár dní.

Díky kombinaci jader a moderní výrobní technologie nový čipset nabídne vysoký výkon, který bude stačit i pro náročnější aplikace a úkoly. Je chvályhodné, že se Samsung zaměřil rovněž na optimalizaci spotřeby energie, což je klíčové pro zařízení, která mají být používána celý den bez nutnosti častého dobíjení. Zejména v kontextu používání Always on Display režimu, který u současných chytrých hodinek zpravidla výrazně sníží výdrž na nabití.