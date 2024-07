Víme, co všechno změří chytrý prsten Galaxy Ring. Bude mít i něco „navíc“?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv jsou s námi chytré prsteny již pěknou řádku let, až doposud se jim nedostalo takové pozornosti, jakou jim mohou přinést věhlasné značky jako Apple nebo Samsung. Právě druhá jmenovaná společnost svůj prsten připravuje a na veletrhu MWC 2024 jsme jej mohli poprvé spatřit naživo, i když pouze přes sklo vitríny. Víme přitom, že představení prvního chytrého prstenu tohoto výrobce proběhne velmi brzy spolu s dalšími novinkami.

Kromě konstrukce vyvstává vcelku logická otázka, co všechno bude prsten schopen změřit a monitorovat a zda nabídne také něco navíc ve srovnání s chytrými hodinkami, na které jsme zvyklí. Je zřejmé, že Galaxy Ring bude jen jedním z komponentů velkého ekosystému, přesto vás možná přehled toho, co by měl (nebo neměl) zvládat, překvapí.

Chrápání, stres i menstruace

Výpis podporovaných funkcí vychází z analýzy APK souboru serverem androidauthority.com. S největší pravděpodobností zmíněné funkce prsten skutečně bude podporovat, zároveň je však nutné upozornit, že výrobce může na poslední chvíli některé funkce zakázat nebo je „odblokovat“ až později.

Kód aplikace Samsung Health odhalil, že Galaxy Ring bude umět měřit srdeční tep i stres. Jedná se tedy o běžný „základní“ monitoring, který nabízejí i levné chytré náramky, přičemž úroveň stresu se zpravidla vypočítává právě ze srdečního tepu. To však není vše.

Chytrý prsten nepřekvapí žádnou speciální schopností ve smyslu možnosti monitorovat něco zbrusu nového.

Mezi další hodnoty, které prsten dokáže monitorovat, patří teplota pokožky, na základě níž odhaduje i menstruační cyklus. Zároveň umí ve spolupráci se smartphonem detekovat chrápání. Podobně jako u hodinek přitom bude prsten spoléhat na mikrofony zabudované v telefonu. Z hlediska energetické náročnosti je vhodné (a aplikace to přímo vyžaduje) mít v takovém případě telefon na nabíječce poblíž místa, kde uživatel spí.

Z výše uvedeného je patrné, že chytrý prsten nepřekvapí žádnou speciální schopností ve smyslu možnosti monitorovat něco zbrusu nového, ale víceméně bude kopírovat to, co zvládají chytré hodinky. Oproti nim naopak nebude umět změřit EKG a např. ani krevní tlak, který umí hodinky Galaxy Watch zprostředkovaně „dopočítat“ na základě dalších údajů.