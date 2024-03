Unikají první informace o hodinkách Galaxy Watch7. Na co se můžeme těšit?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Chytré hodinky Samsung se velmi dlouho spoléhaly na operační systém Tizen (který je například stále dostupný v televizorech ), ovšem s příchodem modelu Watch4 se Samsung rozhodl pro velkou změnu v podobě implementace Wear OS. Od té doby jsme mohli sledovat spíše menší evoluci, avšak s příchodem řady Galaxy Watch7 bychom se údajně mohli dočkat několika zajímavých (výraznějších) změn.

Čím větší úložiště, tím lépe

Podle sammobile.com se jedna ze změn bude týkat velikosti úložiště. V případě novodobých Apple Watch se lze spolehnout až na 64 GB. U Galaxy Wach6 se jedná „pouze“ o 16 GB , což je sice pro běžného uživatele stále dostačující, ale je zřejmé, že i Samsung musí reagovat na konkurenci, která je v tomto ohledu napřed.

Proto se údajně dočkáme u série Galaxy Watch7 upgradu v podobě dvojnásobné velikosti úložiště, tj. 32 GB. Standardně pak budou k dispozici modely s Wi-Fi i eSIM, konkrétně bychom se tak měli dočkat celkem šesti modelů s označením SM-L300 a SM-L305 pro „základní“ provedení, SM-L310 a SM-L315 pro „prostřední“ model a SM-L700 a SM-L705 pro nejlépe vybavený „vlajkový“ model.

První 3nm čipset Exynos?

Kromě toho bychom měli být svědky minimálně jedné další výraznější hardwarové změny, která je v podstatě přímo svázaná s větším úložištěm. Jedná se o nasazení 3nm čipsetu, jenž přinese o 50 % vyšší energetickou efektivitu ve srovnání s hardwarem Galaxy Watch6. I za předpokladu zachování stejné kapacity baterie se současnou řadou Galaxy Watch6 bychom se tak, alespoň v čistě teoretické rovině, měli dočkat solidního prodloužení výdrže.

Dodejme, že by se zároveň jednalo o první produkt s 3nm čipsetem Exynos vůbec, Galaxy Watch7 by tak trochu paradoxně předběhly i mobilní čipsety. K odhalení série Galaxy Watch7 by mohlo dojít v červenci letošního roku společně s novými smartphony typu foldables, o nichž vás budeme rovněž informovat.