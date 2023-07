Podívejte se, co všechno zvládá Exynos W930, nový procesor z Galaxy Watch6

Jednou první pohled méně výraznější inovací řady Samsung Galaxy Watch6 je procesor Exynos W930. Nový čipset z dílny Samsungu navíc doprovází větší operační paměť, hodinky by tak celkově měly mít více výkonu. Jelikož během včerejšího představení Samsung příliš mnoho neprozradil o samotném čipsetu, je dnešní podrobné představení specifikací zajímavé minimálně pro ty, kteří uvažují o jejich nákupu.

Dle samsung.com máme čest s 5nm čipsetem vybaveným dvojicí jader Cortex-A55 s taktem 1,4 GHz. Jedná se tak o navýšení frekvence o zhruba 18% ve srovnání s čipsetem Exynos W920 s taktem 1,18 GHz.

Na druhou stranu není jasné (jak si všiml sammobile.com), zda se jedná o novou generaci 5nm výrobního procesu, či původní, jež byla nasazena i u procesoru Exynos W920. Grafickou stránku zastává ARM Mali-G68 MP2, které zvládá QHD rozlišení displeje a schopnost vykreslit maximálně 21 snímků za sekundu.

Unleash the power of the new #GalaxyWatch6 and Galaxy Watch6 Classic. With the upgraded processor, it is 18% faster than before, making it the most powerful Galaxy Watch yet.



