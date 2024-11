Samsung si vzpomněl na své letošní hodinky. Konečně pro ně vydává aktualizaci

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V letošním roce se Samsung potýká s poměrně horší softwarovou podporou, která vázne zejména co se týče rychlosti. na druhou stranu pravidelné bezpečnostní záplaty vychází, a to v měsíčním cyklu u podporovaných modelů. Zapomínat by se ale nemělo ani na softwarové aktualizace u chytrých hodinek, a to se Samsungu tak trochu bohužel stalo. Jak informuje server sammobile.com, na letošní řadě Galaxy Watch7 doposud využívá již vcelku zastaralé bezpečnostní záplaty z června 2024.

Nyní se však začala konečně šířit důležitá listopadová aktualizace, avšak prozatím na kousky v Jižní Koreji. Na redakčních hodinkách Samsung Galaxy Watch7 aktualizace dostupná v tuto chvíli není, a to ani při manuální kontrole. Je však nanejvýš pravděpodobné, že se aktualizace objeví v horizontu několika dní. Dostupnost můžete snadno zkontrolovat ručně skrze Nastavení a položku Aktualizace softwaru.