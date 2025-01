Nepodceňujte sílu Galaxy Watch5. Hodinky rozběhnou na malém displeji God of War i GTA

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pokud jste se domnívali, že je éra různých pokusů, na čem všem lze rozběhnout Doom, již za námi (posloužit vám může tiskárna, klavír, kávovar, ale třeba také těhotenský test), jste nepochybně na omylu. Ovšem Doom už je tak trochu passé, a proto se s oblibou testují i další herní klasiky.

Nejnovějším pokusným králíkem se v tomto případě staly chytré hodinky Galaxy Watch5, jejichž recenzi jsme vám přinesli v roce 2022. Tento model byl nabízen ve dvou velikostech, a to s 1,2" a 1,4" displejem, čipsetem Exynos W920 a 1,5GB operační pamětí. Právě údaje o hardwarových parametrech pak hrají docela důležitou roli, neboť se uživatel sociální sítě Reddit s přezdívkou ZenonDesignk rozhodl vyzkoušet a spustit na nich o dost náročnější hry. Konkrétně se rozhodl pro pokus o emulaci her z kdysi velmi populární a úspěšné herní konzole PSP od Sony a také streamování her přes Steam.

Poté, co zmíněný uživatel dostal do hodinek instalační soubor aplikace PSP emulátoru, což bylo podle něj trochu krkolomné a prozatím se nepodělil o přesný návod, jak se mu to povedlo, již jen do aplikace nahrál konkrétní hry. Překvapením bylo, že hodinky zvládají rozběhnout mnohé PSP hry v 60 snímcích za sekundu (GTA: Vice City, Mortal Kombat nebo Need for Speed: Most Wanted), i když titul God of War například kvůli své náročnosti se drží jen na 30 FPS.

Výsledkem jsou chytré hodinky, na jejichž miniaturním displeji si čistě teoreticky můžete zahrát. Pro výrazně lepší zážitek je však doporučeno využití externího gamepadu, který umožní využít celou plochu obrazovky a zvýší „komfort“ hraní.