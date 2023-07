Samsung Galaxy Watch6 přináší vylepšený spánkový monitoring i teploměr vody

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejnovější řada chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch6 zaujme především provedením Classic s navrátivší se mechanickou lunetou, avšak i „základní“ Watch6 mají co nabídnout. Co všechno se změnilo a na koho hodinky vlastně cílí?

Samsung Galaxy Watch6 – první dojmy

V hlavní roli displej a rámečky

Podobně jako u Galaxy Watch6 Classic došlo i u Watch6 ke ztenčení rámečků o 30 %, čímž se obrazovka zvětšila o celých 20 %, ale také je nově jasnější. Stále se lze rovněž spolehnout na přítomnost safírového ochranného skla stejně a vysokou jemnost. Displeje o velikostech 1,3" a 1,5" jsou ostatně identické s těmi u Galaxy Watch6 Classic, stejně jako dvoujádrový procesor Exynos W930 s maximálním taktem 1,4 GHz. Identická zůstává rovněž kapacita RAM (2 GB) či 16GB úložiště. Svou kapacitu si zachovaly i baterie, tedy 300, respektive 425 mAh.

V čem se tedy Galaxy Watch6 a Galaxy Watch6 Classic skutečně výrazně liší, to je provedení pouzdra, respektive oblasti displeje. Galaxy Watch6 působí vzhledem k absenci mechanické lunety mírně sportovněji, k dispozici je však stále její digitální (dobře fungující) obdoba. Tu na druhou stranu příliš neoceníte s mokrými prsty a už vůbec ne s hodinkami ponořenými pod vodou. Celá řada Galaxy Watch6 ostatně disponuje voděodolností do 5 ATM + IP68 či vojenskou certifikací MIL-STD-810H. Zásadní rozdíl je rovněž v hmotnostech, kdy větší 44mm Galaxy Watch6 váží pouze 33,3 gramů, zatímco 47mm Galaxy Watch6 Classic 59 gramů. Obdobně velký rozdíl lze pozorovat u 40mm Galaxy Watch6 (28,7 g) a 43mm Galaxy Watch6 Classic (52 g). Rozdíl takřka 30 gramů u většího provedení pak může být (třeba pro aktivnější sportovce, který rád běhá) motivací ke koupi Galaxy Watch6.

Za vysoce praktické lze považovat rovněž řemínky označované jako „One Click Solution“, které lze k pouzdru hodinek připnout či odpojit zmáčknutím jediného tlačítka (viz video). Jedná se o skutečně praktické řešení, neboť šetří čas, zároveň však hodinky podporují i jakékoliv jiné standardizované řemínky dalších výrobců.

Bohaté zdravotní funkce

Mezi dalšími novinkami najdeme pokročilejší monitoring spánku i využití infračervené diody, jež se aktivuje právě během spánku, aby hodinky uživatele nerušily klasickou zelenou diodou, kterou využívají během dne. Měření spánku má být přesnější a neschází ani spánkový kouč dávající uživateli rady, jak zvýšit kvalitu odpočinku.

Neméně zajímavá je rovněž možnost hodinkami změřit teplotu vody, a to díky aplikaci, která bude k dispozici, jakmile dorazí hodinky na trh. Dále neschází ani možnost měřit zdraví srdce, tělesného složení, okysličení krve a vše další, na co jsme zvyklí. V tomto ohledu je výbava identická s Watch6 Classic. V hodinkách, jež je možné propojit se smartphony s Androidem 10 a vyšším běží operační systém Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4) s nadstavbou One UI 5 Watch.

Ceny a dostupnost

Samsung Galaxy Watch6 budou startovat již na 7 499 Kč a budou dostupné v grafitové a zlaté pro 40mm variantu a grafitové a šedé pro 44mm verzi. Zájemci budou rovněž moci využít výkupního bonusu ve výši 2 000 Kč či služby Samsung Care+ na 1 rok zdarma po registraci na stránkách výrobce. I zde platí, že výhodné nabídky lze využít od 26. července do 10. srpna, standardní prodej pak započne 11. srpna.

BT LTE 40mm provedení 7 499 Kč 8 999 Kč 44mm provedení 8 299 Kč 9 499 Kč

Nové Galaxy Watch6 a Watch6 Classic předobjednáte u Mobil Pohotovosti vůbec nejvýhodněji, a to díky výkupnímu bonusu až 3 000 Kč a splátek bez navýšení. Právě díky tomu vás nové Galaxy Watch6 (Classic) vyjdou doslova jen na pár stovek měsíčně. Více na mp.cz/samsung-novinky.