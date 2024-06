A je to oficiální. Nálož nových Samsungů dorazí 10. července

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Jste fanoušky telefonů Samsung? Lákají vás ohebné telefony a každý nový model vítáte? Nebo věříte v prosazení chytrých prstenů? Pakliže jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, můžete si v kalendáři označit 10. července jako důležitý den. Přesně za 14 dní totiž Samsung plánuje další akci Unpacked, na které světu odhalí své klíčové novinky pro druhou polovinu letošního roku.

Letos vypukne tisková konference v 15:00 hodin středoevropského letního času a novinek bude více než dost. Jde o tradiční termín, kdy Samsung odhaluje nové generace ohebných zařízení. Dočkáme se proto Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6, o kterých se již čile spekuluje.

Málokoho pak překvapí příchod tabletů Galaxy Tab S10, vyhlížíme tradiční trojlístek. První informace prosákly například o vrcholném Galaxy Tabu S10 Ultra. Tím bychom mohli telefony a tablety uzavřít, avšak co se týče novinek, budeme lehce za polovinou. Jihokorejský výrobce by měl odhalit i další chytré hodinky, konkrétně řadu Galaxy Watch7, ve které by měl figurovat i špičkově vybavený model Galaxy Watch 7 Ultra, jenž by měl být nástupcem současných Galaxy Watch5 Pro.

Vrcholem odpoledne by pak měl být chytrý prsten Galaxy Ring. Prvně jsme jej naživo spatřili už na barcelonském veletrhu, avšak oficiální premiéra by měla proběhnout právě 10. července. Nových zařízení tedy bude více než dost. Na jaké se těšíte nejvíce?

První pohled na Samsung Galaxy Ring