Samsung představil Exynos 1680. V čem překonává předchůdce?

Marek Vacovský
Fotografie: Samsung
  • Nový Exynos 1680 přináší vyšší výkon díky upravené architektuře CPU
  • Grafika Xclipse 550 s architekturou RDNA 3 zvyšuje výkon GPU
  • Výrazně je pak také posílená NPU

Samsung představil nový mobilní čipset Exynos 1680, který navazuje na loňský model Exynos 1580. Novinka se nepřekvapivě soustředí na umělou inteligenci přímo v zařízení a přináší změny napříč CPU, GPU i NPU.

Přečtěte si také

Exynos 1680 staví na přepracované osmijádrové architektuře v konfiguraci 1+4+3, kdy oproti předchozí generaci došlo k výměně jednoho úsporného jádra za výkonnější jádro se středním výkonem. Konfigurace tak nově zahrnuje jedno hlavní jádro Cortex-A720 s frekvencí až 2,9 GHz, čtyři jádra Cortex-A720 (2,6 GHz) a trojici úsporných jader Cortex-A520.

Jak dodávají kolegové z fonearena.com, tato změna má jednoduchý cíl – zvýšit výkon při multitaskingu a vyšší zátěži, aniž by výrazně rostla spotřeba. O grafický výkon se pak stará nová GPU Xclipse 550 vyvinutá ve spolupráci s AMD a postavená na architektuře RDNA 3, což by se mělo podepsat na zvýšení grafického výkonu zhruba o 16 procent oproti předchůdci.

Velký důraz byl kladen také na umělou inteligenci. Nová NPU dosahuje výkonu až 19,6 TOPS, což umožňuje rychlé zpracování pokročilých AI funkcí přímo v telefonu bez nutnosti připojení ke cloudu. Díky dedikovanému vektorovému enginu také čip zvládá efektivněji operace spojené se strojovým učením, což se projeví například při úpravách fotek. Integrovaný obrazový procesor (ISP) pak podporuje senzory s rozlišením až 200 megapixelů a nechybí ani obligátní podpora 4K při 60 snímcích za sekundu, to se nicméně vůči předchůdci nemění.

Exynos 1680 vs. Exynos 1580


Parametr Exynos 1680 Exynos 1580
Výrobní proces 4 nm 4 nm
Konfigurace CPU 1× Cortex-A720 (2,9 GHz)
4× Cortex-A720 (2,6 GHz)
3× Cortex-A520 (1,95 GHz) 		1× Cortex-A720 (2,9 GHz)
3× Cortex-A720 (2,6 GHz)
4× Cortex-A520 (1,95 GHz)
GPU Xclipse 550 (RDNA 3) Xclipse 540
Operační paměť LPDDR5X LPDDR5
Úložiště UFS 4.1 UFS 3.1
Fotoaparát Až 200 Mpx
64 Mpx (30 fps)
Dvojitý 32+32 Mpx
4K video @ 60 fps 		Až 200 Mpx
64 Mpx (30 fps)
Dvojitý 32+32 Mpx
4K video @ 60 fps
Displej Full HD+ až 144 Hz Full HD+ až 144 Hz
Konektivita Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.1 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
Polohovací systémy GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

Exynos 1680 je, stejně jako Exynos 1580, vyráběn 4nm procesem a samozřejmostí je také podpora Wi-Fi 6E, stejně jako moderních sítí včetně 5G. Novinkou je pak podpora rychlejší paměti LPDDR5X, úložiště typu UFS 4.1 a modernějšího Bluetooth 6.1.

Samsung Galaxy A57 a A37 jsou prémiovější a dražší

Exynos 1680 každopádně pohání už představený Samsung Galaxy A57 5G, na nějž jsme se už osobně podívali (viz video výše). Očekává se však, že jej Samsung nasadí i v dalších mobilech a tabletech, patrně patřících do střední třídy.

Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 19:40
Konečně UFS 4.1
Viktor Čistý
.. 'upgrade' opravdu, ale opravdu mírného 'pokroku' v mezích Samškudli zákona :D
