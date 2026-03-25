Samsung představil Exynos 1680. V čem překonává předchůdce?

Samsung představil nový mobilní čipset Exynos 1680, který navazuje na loňský model Exynos 1580. Novinka se nepřekvapivě soustředí na umělou inteligenci přímo v zařízení a přináší změny napříč CPU, GPU i NPU.
Samsungy Galaxy A37 a A57 nejsou žádná béčka, výbavou se blíží řadě S – První dojmy a video
Exynos 1680 staví na přepracované osmijádrové architektuře v konfiguraci 1+4+3, kdy oproti předchozí generaci došlo k výměně jednoho úsporného jádra za výkonnější jádro se středním výkonem. Konfigurace tak nově zahrnuje jedno hlavní jádro Cortex-A720 s frekvencí až 2,9 GHz, čtyři jádra Cortex-A720 (2,6 GHz) a trojici úsporných jader Cortex-A520.
Jak dodávají kolegové z fonearena.com, tato změna má jednoduchý cíl – zvýšit výkon při multitaskingu a vyšší zátěži, aniž by výrazně rostla spotřeba. O grafický výkon se pak stará nová GPU Xclipse 550 vyvinutá ve spolupráci s AMD a postavená na architektuře RDNA 3, což by se mělo podepsat na zvýšení grafického výkonu zhruba o 16 procent oproti předchůdci.
Velký důraz byl kladen také na umělou inteligenci. Nová NPU dosahuje výkonu až 19,6 TOPS, což umožňuje rychlé zpracování pokročilých AI funkcí přímo v telefonu bez nutnosti připojení ke cloudu. Díky dedikovanému vektorovému enginu také čip zvládá efektivněji operace spojené se strojovým učením, což se projeví například při úpravách fotek. Integrovaný obrazový procesor (ISP) pak podporuje senzory s rozlišením až 200 megapixelů a nechybí ani obligátní podpora 4K při 60 snímcích za sekundu, to se nicméně vůči předchůdci nemění.
Exynos 1680 vs. Exynos 1580
|Parametr
|Exynos 1680
|Exynos 1580
|Výrobní proces
|4 nm
|4 nm
|Konfigurace CPU
|
1× Cortex-A720 (2,9 GHz)
4× Cortex-A720 (2,6 GHz)
3× Cortex-A520 (1,95 GHz)
|
1× Cortex-A720 (2,9 GHz)
3× Cortex-A720 (2,6 GHz)
4× Cortex-A520 (1,95 GHz)
|GPU
|Xclipse 550 (RDNA 3)
|Xclipse 540
|Operační paměť
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Úložiště
|UFS 4.1
|UFS 3.1
|Fotoaparát
|
Až 200 Mpx
64 Mpx (30 fps)
Dvojitý 32+32 Mpx
4K video @ 60 fps
|
Až 200 Mpx
64 Mpx (30 fps)
Dvojitý 32+32 Mpx
4K video @ 60 fps
|Displej
|Full HD+ až 144 Hz
|Full HD+ až 144 Hz
|Konektivita
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.1
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
|Polohovací systémy
|GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
|GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Exynos 1680 je, stejně jako Exynos 1580, vyráběn 4nm procesem a samozřejmostí je také podpora Wi-Fi 6E, stejně jako moderních sítí včetně 5G. Novinkou je pak podpora rychlejší paměti LPDDR5X, úložiště typu UFS 4.1 a modernějšího Bluetooth 6.1.
Samsung Galaxy A57 a A37 jsou prémiovější a dražší
Exynos 1680 každopádně pohání už představený Samsung Galaxy A57 5G, na nějž jsme se už osobně podívali (viz video výše). Očekává se však, že jej Samsung nasadí i v dalších mobilech a tabletech, patrně patřících do střední třídy.
