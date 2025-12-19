Samsung si připisuje další prvenství. Exynos 2600 je prvním 2nm procesorem

Samsung oficiálně oznámil příchod procesoru Exynos 2600, čímž si připisuje historické prvenství (viz samsung.com). Jde o vůbec první mobilní procesor na světě vyrobený revoluční 2nm technologií (proces SF2). Tento krok staví jihokorejského giganta do čela polovodičového závodu a definuje novou úroveň mobilního výkonu a energetické efektivity.
Přechod na 2nm proces přináší zásadní vylepšení oproti současné generaci. Samsung slibuje o 39 % vyšší výkon ve srovnání s předchůdcem v podobě procesoru Exynos 2500. Procesor snižuje rovněž tepelný odpor až o 16 % ve srovnání se zmíněným starším typem Exynos, což by mělo ve výsledku zajistit, že by se telefony neměly natolik zahřívat, a to ani při náročnějších operacích.
Pro hraní her je Exynos 2600 vybaven grafickým procesorem Xclipse 960, který podle Samsungu poskytuje až o 50 % vyšší výkon. Exynos 2600 je navržen s důrazem na éru pokročilé umělé inteligence. Je vybaven novou generací NPU (Neural Processing Unit), která výrazně urychluje úlohy spojené s generativní AI přímo v zařízení.
Nový procesor se poprvé objeví v připravované vlajkové řadě Samsung Galaxy S26. Sériová výroba by měla začít v roce 2026, čímž Samsung získává strategický náskok před konkurencí v podobě společností Apple a Qualcomm, které své 2nm čipy teprve připravují. Na druhou stranu není vůbec jisté, na jakých trzích se Exynos 2600 v případě modelů řady Galaxy S26 objeví. Možná půjde jen o domácí Jižní Koreu a pro například Evropu Samsung nasadí Snapdragon 8 Elite Gen 5.
