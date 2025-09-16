mobilenet.cz na sociálních sítích

Exynos 2600 míří do výroby. Samsung na něj vsadí u svého top modelu

Michal Pavlíček
  • Nový typ by měl konkurovat Snapdragonu 8 Elite 5 od Qualcommu
  • Nasazen má být v modelu Galaxy S26 Ultra

Samsung se podle posledních zpráv Koreaherald (viz koreaherald.com) chystá posílit svou pozici na trhu s mobilními procesory. Zahájil totiž masovou produkci svého nového procesoru Exynos 2600, který bude pohánět nadcházející vlajkovou loď Galaxy S26 Ultra. Tento krok má pomoci Samsungu konkurovat lídrům na trhu a zároveň potvrdit jeho schopnosti v oblasti výroby pokročilých procesorů.

Samsung Galaxy S26 Ultra (vpravo)
Vpravo možná vzhled Samsungu Galaxy S26 Ultra z čelní strany

Exynos 2600 je prvním procesorem, který je vyráběn moderním 2nm výrobním procesem (konkrétně GAA). To je pro Samsung zásadní milník, protože technologie GAA má zajistit výrazné zlepšení energetické účinnosti a výkonu. Dřívější generace čipsetů Exynos čelily kritice za problémy s přehříváním a vyšší spotřebou energie, ale nový model by se měl s těmito neduhy vypořádat.

Zprávy naznačují, že Exynos 2600 by mohl nabídnout výkon srovnatelný s chystaným čipem od konkurenčního Qualcommu, kterým se se stane Snapdragon 8 Elite 5. Pokud se to potvrdí, bude mít Samsung možnost vrátit se ke své původní strategii a distribuovat své vlajkové telefony s vlastními čipy do více regionů po celém světě. Ačkoliv se očekává, že některé modely řady Galaxy S26 budou i nadále používat čipy Snapdragon, použití Exynos 2600 v nejdůležitějším modelu Galaxy S26 Ultra by ukázalo, že to Samsung myslí s procesory vážně a obnovilo by to případnou důvěru u náročných zákazníků.

Diskuze ke článku
Pc Wifi
Zatím nikdy nebyl exy lepší než snap... A stále musí mít 10 jader proti 8... To je asi taky znamení pokroku... A rovnou do Ultra... Ale předpokládám že pro korea, usa stále snap...
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Tak to jsem zvědavý, jestli to zas pohnojí tak už jim nikdo neuvěří.
