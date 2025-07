Jak dopadl Exynos 2500 vs. Snapdragon 8 Elite v benchmarku Geekbench 6 a AnTuTu 10?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

S příchodem nové řady skládacích telefonů výrobce Samsung, které se dočkáme již velmi brzy, uvedl před pár dny jihokorejský výrobce také nový čipset Exynos 2500. Tento model, který je logickým nástupcem Exynosu 2400, nebyl k dispozici v době uvedení nejnovější řady Galaxy S, jak je tomu zvykem, byl tudíž oficiálně odhalen až o něco později. Jako první má přitom zavítat do ohebného véčka Galaxy Z Flip7, jehož předešlé modely se doposud spoléhaly na Qualcomm. Jak si vede ve srovnání se Snapdragonem 8 Elite demonstrují výsledky z dvojice oblíbených benchmarků Geekbench 6 a AnTuTu 10.

AnTuTu 10 Exynos 2500 2 213 797 b. Snapdragon 8 Elite +24% 2 744 741 b.

GeekBench 6 Single-Core Score Multi-Core Score Exynos 2500 Exynos 2500 2 564 b. 9 183 b. Snapdragon 8 Elite +23% Snapdragon 8 Elite +6% 3 155 b. 9 723 b.

Novinka slibuje v prvé řadě velmi solidní energetickou efektivitu, na čemž se podepsala například 3nm GAA (Gate All Around) výrobní technologie, která umožňuje lepší distribuci tepla a také snížení tloušťky čipové sady. Jedná se přitom o 10jádrový čipset s uspořádáním 1 + 7 + 2 (aby to nebylo příliš jednoduché, prostřední řada jader se však ještě dělí na 2 + 5). Výrobce pak přebírá označení jader na Big, Middle a Little, přičemž Middle rozděluje na High frequency a Low frequency. Nejvýkonnějším jádrem je Cortex-X925 s taktem až 3,3 GHz, střední jádra tvoří dvojice Cortex-1725 s frekvencí 2,74 GHz a pět A725 o taktu 2,36 GHz. Malá jádra zastupuje Cortex-1520. Stran grafického výkonu má vše obstarávat GPU Xclipse 950 postavené na čtvrté generaci mobilních grafik od AMD. Zvládá hardwarově akcelerovaný ray-tracing a má zajistit o 28 % více FPS ve hrách s podporou technologie ray-tracingu.

Vylepšena byla pochopitelně rovněž jednotka NPU s výkonem až 59 TOPS, což je o 39 % více než tomu bylo u Exynosu 2400. Samozřejmostí je také podpora záznamu 8K videa v 30 FPS, případně senzoru o rozlišení až 320 Mpx. Velkou novinkou má být satelitní konektivita, nechybí ani Wi-Fi 7 či Bluetooth 5.4.