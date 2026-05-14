64GB úložiště a 30denní výdrž? Tím lákají hodinky Amazfit Cheetah 2 Ultra

Michal Pavlíček
Fotografie: Amazfit
  • 1,5" AMOLED displej má jemné rozlišení a vysoký jas
  • Vhod přijde dvoupásmová GPS a offline mapy
  • Systém umožňuje instalaci až 100 doplňkových aplikací
  • Měřit lze nejen běh, ale i dalších více než 150 sportovních aktivit

Amazfit představil chytré hodinky Cheetah 2 Ultra zaměřené primárně na běžce vyžadující dlouhou výdrž. Nejenže dokážou monitorovat více než 150 různých sportovních aktivit, ale přichází také s trenérem Zepp, který využívá umělou inteligenci. Díky ní vám hodinky nabídnou personalizované běžecké plány dle vámi vytyčených cílů, které se automaticky přizpůsobují vašemu pokroku při tréninku.

Luneta, rámeček a zadní strana hodinek jsou vyrobeny z titanu třídy 5. Hodinky mají dále nylonový nebo silikonový pásek s šířkou 22 milimetrů. Parádně to vypadá i s displejem, kdy je nasazen 1,55" AMOLED panel s rozlišením 480 × 480 pixelů. O ochranu se stará sklíčko safírové sklíčko. Na displej lze vybírat jeden z více než stovky ciferníků, které již předpřipravil sám výrobce.

Novinka se chlubí také vysoce přesnou dvoupásmovou GPS při spojení s až 6 staelity, která má být odolná vůči rušení stromy či výškovými budovami. Skrze aplikaci Zepp, prostřednictvím které se hodinky párují s telefonem, si lze nechat přenést mapu vaší sportovní aktivity a mít ji na očích i přes displej hodinek. Samozřejmostí je sledování srdeční frekvence, okysličení krve, spánkových fází či hladiny stresu. Spolehnout se můžete na konektivitu přes Wi-Fi a Bluetooth 5.3. Do hodinek lze instalovat aplikace.

Dostalo se i na čip NFC, díky kterému lze hodinkami i bezkontaktně platit. Vše probíhá skrze platformu Zepp Pay, která podporuje MasterCard od mBank, Raiffeisenbank a kartu Curve. V následujících měsících přibyde podpora dalších karet MasterCard od vybraných bank.

Trumfem hodinek by mohla být výdrž pramenící z nasazení velké baterie o kapacitě 780 mAh. Výrobce slibuje až 30 dní na jedno nabití, případně až 60 hodin při aktivní GPS, což jsou skvělé hodnoty pro sportovce a v přírodě aktivní jedince. Potěší i velká 64GB interní paměť, kam lze ukládat nejen aplikace, ale i hudbu či mapové podklady. Na těle hodinek je také speciální LED svítilna, která umožňuje svítit bíle a červeně.

Nové chytré hodinky Amazfit Cheetah 2 Ultra už míří na český trh, avšak je nezbytné se připravit na vyšší cenu 14 999 Kč.

Technické parametry Amazfit Cheetah 2 Ultra

Kompletní specifikace
Konstrukce47,4 × 47,4 × 13,3 mm, 52 g, odolnost: ano
Pásekumělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka
DisplejAMOLED, 1,5" (480 × 480 px), tvar: kruhový
Systémproprietální, kompatibilní s: Android, iOS
Datové funkceBluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: ne, NFC: ano
Chipset
Paměťvnitřní paměť: 64 GB, paměťové karty: ne
Akumulátor780 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin
Dostupnostkvěten 2026, 14 999 Kč
Diskuze ke článku
Prcko Prcko
Prcko Prcko
Trochu vám ubehlo písmenko v nadpise

Amazfot Cheetah 2 Ultra
