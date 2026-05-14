64GB úložiště a 30denní výdrž? Tím lákají hodinky Amazfit Cheetah 2 Ultra

Amazfit představil chytré hodinky Cheetah 2 Ultra zaměřené primárně na běžce vyžadující dlouhou výdrž. Nejenže dokážou monitorovat více než 150 různých sportovních aktivit, ale přichází také s trenérem Zepp, který využívá umělou inteligenci. Díky ní vám hodinky nabídnou personalizované běžecké plány dle vámi vytyčených cílů, které se automaticky přizpůsobují vašemu pokroku při tréninku.
Luneta, rámeček a zadní strana hodinek jsou vyrobeny z titanu třídy 5. Hodinky mají dále nylonový nebo silikonový pásek s šířkou 22 milimetrů. Parádně to vypadá i s displejem, kdy je nasazen 1,55" AMOLED panel s rozlišením 480 × 480 pixelů. O ochranu se stará sklíčko safírové sklíčko. Na displej lze vybírat jeden z více než stovky ciferníků, které již předpřipravil sám výrobce.
Novinka se chlubí také vysoce přesnou dvoupásmovou GPS, která má být odolná vůči rušení stromy či výškovými budovami. Skrze aplikaci Zepp, prostřednictvím které se hodinky párují s telefonem, si lze nechat přenést mapu vaší sportovní aktivity a mít ji na očích i přes displej hodinek. Samozřejmostí je sledování srdeční frekvence, okysličení krve, spánkových fází či hladiny stresu. Spolehnout se můžete na konektivitu přes Wi-Fi a Bluetooth 5.3. Do hodinek lze instalovat aplikace, kterých je k dispozici více než 100.
Dostalo se i na čip NFC, díky kterému lze hodinkami i bezkontaktně platit. Vše probíhá skrze platformu Zepp Pay, která podporuje MasterCard od mBank, Raiffeisenbank a kartu Curve. V následujících měsících přibyde podpora dalších karet MasterCard od vybraných bank.
Trumfem hodinek by mohla být výdrž pramenící z nasazení velké baterie o kapacitě 780 mAh. Výrobce slibuje až 30 dní na jedno nabití, případně až 60 hodin při aktivní GPS, což jsou skvělé hodnoty pro sportovce a v přírodě aktivní jedince. Potěší i velká 64GB interní paměť, kam lze ukládat nejen aplikace, ale i hudbu či mapové podklady. Na těle hodinek je také speciální LED svítilna, která umožňuje svítit bíle a červeně.
Nové chytré hodinky Amazfit Cheetah 2 Ultra už míří na český trh, avšak je nezbytné se připravit na vyšší cenu 14 999 Kč.
Technické parametry Amazfit Cheetah 2 UltraKompletní specifikace
|Konstrukce
|47,4 × 47,4 × 13,3 mm, 52 g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka
|Displej
|AMOLED, 1,5" (480 × 480 px), tvar: kruhový
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: ne, NFC: ano
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: 64 GB, paměťové karty: ne
|Akumulátor
|780 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin
|Dostupnost
|květen 2026, 14 999 Kč
