Samsungy Galaxy A37 a A57 nejsou žádná béčka, výbavou se blíží řadě S

Martin Pultzner
Samsungy Galaxy A37 a A57 nejsou žádná béčka, výbavou se blíží řadě S
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Samsung výrazně vylepšil Galaxy A37, která se posouvá o třídu výš
  • Galaxy A57 láká na tenčí a lehčí konstrukci a nové funkce
  • Oba modely nabídnou AI funkce, 120Hz AMOLED displej i 6letou podporu
  • Prodej na českém trhu bude zahájen 10. dubna

Samsung oficiálně představil novou generaci svých populárních telefonů střední třídy, které jsou tradičně reprezentovány řadou A. Konkrétně jde o nové modely Galaxy A37 a Galaxy A57. Ty tradičně cílí na uživatele, kteří nechtějí investovat do vlajkových modelů řady Galaxy S, ale zároveň očekávají solidní výbavu, kvalitní konstrukci, moderní funkce a dlouhou softwarovou podporu. Letos přitom dochází k zajímavému posunu, kdy se zejména levnější Galaxy A37 výrazně přibližuje vyšší třídě.

Samsung Galaxy A57 a A37 jsou prémiovější a dražší

Design a konstrukce: větší rozdíly než dříve

Největší rozdíl mezi oběma novinkami spočívá v konstrukci. Galaxy A57 působí výrazně prémiověji, což je dáno zejména kovovým rámem, tenčím tělem (6,9 mm) a nižší hmotností 179 gramů. Ta se navíc mezigeneračně snížil skutečně markantně, o 19 gramů, přitom Samsung nedělal kompromisy v baterii ani displeji. Samsung navíc zapracoval na rámečcích kolem displeje, které jsou u A57 znatelně tenčí, o celý jeden milimetr z každé strany, takže telefon působí moderněji a blíží se vzhledem vlajkovým modelům. V ruce působí skutečně prémiově a rozdíl oproti vyšším Skům tu skoro není.

Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Nové Samsungy A57 a A37

Galaxy A37 zůstává díky nižší ceně o něco konzervativnější. Má plastový rám a původní rámečky, ale jinak stále nabízí velmi solidní zpracování. Oba telefony mají skleněná záda s ochranou Gorilla Glass Victus+. Stejné sklo chrání také displej. Novinky nabídnou také vyšší odolnost IP68, tedy plnou ochranu proti vodě i prachu.

Displej: stejný základ, lepší jas

Oba modely disponují velmi kvalitním 6,7" Super AMOLED displejem s rozlišením Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí. Novinkou je vyšší maximální jas, který může krátkodobě dosáhnout až 1900 nitů.

Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57
Rozdíly tak zůstávají spíše v designu než v samotném panelu. A57 však díky tenčím rámečkům působí vizuálně atraktivněji a nabízí o něco lepší celkový dojem z používání.

Fotoaparáty: A37 výrazně dotahuje

Samsung letos výrazně zapracoval na fotoaparátech, zejména u Galaxy A37, která se posunula téměř na úroveň vyšší A57. Oba modely mají nyní velmi podobnou sestavu v čele s 50Mpx hlavním snímačem s většími pixely (1,0 μm), který zachytí více světla a zlepší kvalitu snímků, zejména v noci.

Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A37
Rozdíl zůstává u ultraširokoúhlého fotoaparátu, kde A37 nabízí 8 Mpx, zatímco A57 má 12 Mpx. Vyšší model má také mírně lepší zpracování nočních snímků a pokročilejší ISP. Novinkou je i rychlejší focení a plynulejší přechody mezi objektivy, což bylo dříve výsadou spíše vlajkových modelů.

Výkon, baterie a výbava

Oba telefony pohání čipy Exynos, konkrétně A57 dostává Exynos 1680 a A37 Exynos 1480. Výrobce slibuje vyšší výkon i lepší práci s AI funkcemi. Pomáhá tomu i větší chladicí systém, který má u A57 dokonce podobnou velikost jako u modelu Galaxy S25+.

Baterie zůstává na kapacitě 5 000 mAh a podporuje 45W rychlé nabíjení, kdy telefon zvládne nabít zhruba 60 % za 30 minut. Bezdrátové nabíjení však stále chybí. To zůstává výsadou dražších modelů řady S. Potěší naopak 6letá softwarová podpora a přítomnost nového Androidu 16 s One UI 8.5.

Novinkou jsou také pokročilé AI funkce, například výběr nejlepšího výrazu obličeje na fotografii, AI úpravy snímků nebo rozšířené Circle to Search. Samsung tak postupně přenáší funkce z vlajkové řady i do dostupnějších modelů.

Ceny a dostupnost

Nové modely se začnou prodávat od 10. dubna. Ceny jsou oproti loňsku mírně vyšší, což Samsung vysvětluje mimo jiné dražšími paměťmi. Zároveň výbava modelu A37 se oproti loňsku citelně posunula směrem k dražším telefonům a posun ceny je tak pochopitelný. U modelu A57 zároveň Samsung poprvé umožňuje pořídit si až 512 GB paměť, příplatek je už ale velmi citelný.

ModelVariantaCena
Galaxy A37128+6 GB10 499 Kč
Galaxy A37256+8 GB12 699 Kč
Galaxy A57128+8 GB12 999 Kč
Galaxy A57256+8 GB14 499 Kč
Galaxy A57512+12 GB18 899 Kč

Technické parametry Samsung Galaxy A57 128 GB

Konstrukce161 × 76,8 × 6,9 mm, 179 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejAMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetSamsung Exynos 1680,
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostduben 2026, 12 999 Kč

Technické parametry Samsung Galaxy A37 128+6 GB

Konstrukce162,9 × 78,2 × 7,4 mm, 196 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejAMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetSamsung Exynos 1480,
PaměťRAM: 6 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostduben 2026, 10 499 Kč
Diskuze ke článku
David Rajtr
David Rajtr
Samozřejmě že se příblíží S26tkám, protože S26 kromě ultry mají dneska už fakticky výbavu telefonů střední-vyšší střední třídy, dejme tomu kolem 15 tisíc. Až teda na vlajkový procesor, ale ten dokáže nabídnout i Xiaomi 15T nebo POCO, za tu cenu kolem 15 tisíc. Na rovinu, Samsungu dochází dech. A jestli bude takhle pokračovat tak padne na hubu a čína ho převálcuje. Kdybych chtěl telefon mezi 15-20 tisíci tak sáhnu radši po Pixelu 10.
Martin Vinduška
Martin Vinduška
OK, jsme prostě na dvojnásobku cen před covidem.
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Zbytečnost krom CPU není nic nového, ani ultrazvuková čtečka ani zoom. Bída děs a ty ceny úplně mimo.
Martin Vinduška
Martin Vinduška
A56 na Planeu za 8.000 mínus 2.000 cashback?
