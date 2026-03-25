Samsungy Galaxy A37 a A57 nejsou žádná béčka, výbavou se blíží řadě S

Samsung oficiálně představil novou generaci svých populárních telefonů střední třídy, které jsou tradičně reprezentovány řadou A. Konkrétně jde o nové modely Galaxy A37 a Galaxy A57. Ty tradičně cílí na uživatele, kteří nechtějí investovat do vlajkových modelů řady Galaxy S, ale zároveň očekávají solidní výbavu, kvalitní konstrukci, moderní funkce a dlouhou softwarovou podporu. Letos přitom dochází k zajímavému posunu, kdy se zejména levnější Galaxy A37 výrazně přibližuje vyšší třídě.
Samsung Galaxy A57 a A37 jsou prémiovější a dražší
Design a konstrukce: větší rozdíly než dříve
Největší rozdíl mezi oběma novinkami spočívá v konstrukci. Galaxy A57 působí výrazně prémiověji, což je dáno zejména kovovým rámem, tenčím tělem (6,9 mm) a nižší hmotností 179 gramů. Ta se navíc mezigeneračně snížil skutečně markantně, o 19 gramů, přitom Samsung nedělal kompromisy v baterii ani displeji. Samsung navíc zapracoval na rámečcích kolem displeje, které jsou u A57 znatelně tenčí, o celý jeden milimetr z každé strany, takže telefon působí moderněji a blíží se vzhledem vlajkovým modelům. V ruce působí skutečně prémiově a rozdíl oproti vyšším Skům tu skoro není.
Galaxy A37 zůstává díky nižší ceně o něco konzervativnější. Má plastový rám a původní rámečky, ale jinak stále nabízí velmi solidní zpracování. Oba telefony mají skleněná záda s ochranou Gorilla Glass Victus+. Stejné sklo chrání také displej. Novinky nabídnou také vyšší odolnost IP68, tedy plnou ochranu proti vodě i prachu.
Displej: stejný základ, lepší jas
Oba modely disponují velmi kvalitním 6,7" Super AMOLED displejem s rozlišením Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí. Novinkou je vyšší maximální jas, který může krátkodobě dosáhnout až 1900 nitů.
Rozdíly tak zůstávají spíše v designu než v samotném panelu. A57 však díky tenčím rámečkům působí vizuálně atraktivněji a nabízí o něco lepší celkový dojem z používání.
Fotoaparáty: A37 výrazně dotahuje
Samsung letos výrazně zapracoval na fotoaparátech, zejména u Galaxy A37, která se posunula téměř na úroveň vyšší A57. Oba modely mají nyní velmi podobnou sestavu v čele s 50Mpx hlavním snímačem s většími pixely (1,0 μm), který zachytí více světla a zlepší kvalitu snímků, zejména v noci.
Rozdíl zůstává u ultraširokoúhlého fotoaparátu, kde A37 nabízí 8 Mpx, zatímco A57 má 12 Mpx. Vyšší model má také mírně lepší zpracování nočních snímků a pokročilejší ISP. Novinkou je i rychlejší focení a plynulejší přechody mezi objektivy, což bylo dříve výsadou spíše vlajkových modelů.
Výkon, baterie a výbava
Oba telefony pohání čipy Exynos, konkrétně A57 dostává Exynos 1680 a A37 Exynos 1480. Výrobce slibuje vyšší výkon i lepší práci s AI funkcemi. Pomáhá tomu i větší chladicí systém, který má u A57 dokonce podobnou velikost jako u modelu Galaxy S25+.
Baterie zůstává na kapacitě 5 000 mAh a podporuje 45W rychlé nabíjení, kdy telefon zvládne nabít zhruba 60 % za 30 minut. Bezdrátové nabíjení však stále chybí. To zůstává výsadou dražších modelů řady S. Potěší naopak 6letá softwarová podpora a přítomnost nového Androidu 16 s One UI 8.5.
Novinkou jsou také pokročilé AI funkce, například výběr nejlepšího výrazu obličeje na fotografii, AI úpravy snímků nebo rozšířené Circle to Search. Samsung tak postupně přenáší funkce z vlajkové řady i do dostupnějších modelů.
Ceny a dostupnost
Nové modely se začnou prodávat od 10. dubna. Ceny jsou oproti loňsku mírně vyšší, což Samsung vysvětluje mimo jiné dražšími paměťmi. Zároveň výbava modelu A37 se oproti loňsku citelně posunula směrem k dražším telefonům a posun ceny je tak pochopitelný. U modelu A57 zároveň Samsung poprvé umožňuje pořídit si až 512 GB paměť, příplatek je už ale velmi citelný.
|Model
|Varianta
|Cena
|Galaxy A37
|128+6 GB
|10 499 Kč
|Galaxy A37
|256+8 GB
|12 699 Kč
|Galaxy A57
|128+8 GB
|12 999 Kč
|Galaxy A57
|256+8 GB
|14 499 Kč
|Galaxy A57
|512+12 GB
|18 899 Kč
Technické parametry Samsung Galaxy A57 128 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|161 × 76,8 × 6,9 mm, 179 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|Samsung Exynos 1680,
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|duben 2026, 12 999 Kč
Technické parametry Samsung Galaxy A37 128+6 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|162,9 × 78,2 × 7,4 mm, 196 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|Samsung Exynos 1480,
|Paměť
|RAM: 6 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|duben 2026, 10 499 Kč
