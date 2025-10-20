mobilenet.cz na sociálních sítích
Michal Pavlíček
12
Qualcomm a Apple zapláčou? Jejich procesory má zastínit Exynos 2600
Fotografie: Samsung
  • Procesor by se díky tomu měl objevit ve všech modelech řady Galaxy S26
  • Grafický výkon Exynosu 2600 má být vyšší než u Applu A19 Pro
  • Exynos 2600 by měl být nasazen například v Jižní Koreji a Evropě

Samsung se podle posledních informací připravuje na zásadní změnu ve své vlajkové strategii pro nadcházející řadu Galaxy S26. Nejnovější spekulace naznačují, že všechny modely, které se chystají k uvedení, by měly být poháněny novým firemním procesorem Exynos 2600, což by znamenalo konec exkluzivity Snapdragonu i pro nejvyšší model Ultra. Toto rozhodnutí nicméně doprovází tradiční regionální rozdělení.

Samsung Galaxy S26 Pro
Možná podoba Samsungu Galaxy S26

Tato zpráva je velkým obratem. Samsung se podle všeho odvážně spoléhá na technologický skok Exynosu 2600, o jehož výkonu se spekuluje již delší dobu. Podle informátora vystupujícího pod jménem Jukan (viz x.com), má být Exynos 2600 postaven na 2nm výrobním procesu s 10 jádry v konfiguraci 1+3+6.

Jukan dále uvádí, že Exynos 2600 má být výrazně výkonnější než současné špičkové procesory používané v mobilních telefonech, a to zejména v oblasti umělé inteligence a grafiky. NPU (Neural Processing Unit) má být 6× rychlejší než v čipu Apple A19 Pro a dále například o 30 % výkonnější než Snapdragon 8 Elite Gen 5 NPU.

Víme, jak bude vypadat Samsung Galaxy S26 Ultra. Unikla nová fotografie – 6× aktualizováno
Přečtěte si také

Víme, jak bude vypadat Samsung Galaxy S26 Ultra. Unikla nová fotografie – 6× aktualizováno

Ani v oblasti hrubého výkonu nemá Exynos zaostávat. Vícejádrový výkon má být o 14 % vyšší než u Apple A19 Pro. Grafický výkon má být o neuvěřitelných 75 % rychlejší než u Apple A19 Pro a až o 29 % rychlejší než GPU ve Snapdragonu 8 Elite Gen 5.

Pokud by se tato data oficiálně potvrdila, nemohl by se nikdo divit tomu, že Samsung hodlá Exynos 2600 nasadit do všech modelů řady Galaxy S26. Konkrétně by mělo jít o modely Galaxy S26 (který se pravděpodobně nebude jmenovat Pro), S26+ a S26 Ultra. Nicméně, Snapdragon z vlajkových Samsungů zcela nemizí. Samsung zřejmě usiluje o poměr 50/50 mezi jednotkami Exynos 2600 a Snapdragon 8 Elite Gen 5, přičemž klíčové regiony jako USA a Čína pravděpodobně zůstanou u Snapdragonu. Naopak domácí korejský trh či celá Evropa by dostala kousky s Exynosem 2600.

x.com/Jukanlosreve,
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Kéž by se jim to konečně podařilo a byla větší konkurence v oblasti CPU. To by donutilo Qualcomm snížit ceny svých CPU.
WilhelmMarioBell
WilhelmMarioBell
Upřímně - výkon CPU je u high-endu (v rámci třídy) úplně jedno, totálně naddimenzované pro roky plynulého chodu (pomíjím Tensory).
Co jedno není je výkon GPU a odvod tepla.

Takže, pokud Samsung dodá solidní GPU a dobře si poradí s odvodem tepla/pasivním chlazením, tak řada S26 může být supěr koupě (když to člověk nakombinuje s těmi jejich slevovými akcemi).
Avy Rosenfarb
Avy Rosenfarb
Takych rozpravok bolo a su to smejdy, preto som po mesiaci predal S23+. Rychlost ako na telefone za 100 eur, priehrieval sa.
Pc Wifi
Pc Wifi
Qualcomm ma sva "vitezstvi" s kazdym modelem, Samsung... jen nekdy. A ta info ze vsude u rady X26 nasadi Eksyhnus, to bylo od zacatku jasne ze je to krawina... s Qualcomm na vecne casy, nikdy se mu Eksy nevyrovna co do schopnosti... proc by ho jinak stale nasazoval pro ty stastnejsi zeme...
