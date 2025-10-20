Qualcomm a Apple zapláčou? Jejich procesory má zastínit Exynos 2600

Samsung se podle posledních informací připravuje na zásadní změnu ve své vlajkové strategii pro nadcházející řadu Galaxy S26. Nejnovější spekulace naznačují, že všechny modely, které se chystají k uvedení, by měly být poháněny novým firemním procesorem Exynos 2600, což by znamenalo konec exkluzivity Snapdragonu i pro nejvyšší model Ultra. Toto rozhodnutí nicméně doprovází tradiční regionální rozdělení.
Tato zpráva je velkým obratem. Samsung se podle všeho odvážně spoléhá na technologický skok Exynosu 2600, o jehož výkonu se spekuluje již delší dobu. Podle informátora vystupujícího pod jménem Jukan (viz x.com), má být Exynos 2600 postaven na 2nm výrobním procesu s 10 jádry v konfiguraci 1+3+6.
Jukan dále uvádí, že Exynos 2600 má být výrazně výkonnější než současné špičkové procesory používané v mobilních telefonech, a to zejména v oblasti umělé inteligence a grafiky. NPU (Neural Processing Unit) má být 6× rychlejší než v čipu Apple A19 Pro a dále například o 30 % výkonnější než Snapdragon 8 Elite Gen 5 NPU.
Ani v oblasti hrubého výkonu nemá Exynos zaostávat. Vícejádrový výkon má být o 14 % vyšší než u Apple A19 Pro. Grafický výkon má být o neuvěřitelných 75 % rychlejší než u Apple A19 Pro a až o 29 % rychlejší než GPU ve Snapdragonu 8 Elite Gen 5.
Pokud by se tato data oficiálně potvrdila, nemohl by se nikdo divit tomu, že Samsung hodlá Exynos 2600 nasadit do všech modelů řady Galaxy S26. Konkrétně by mělo jít o modely Galaxy S26 (který se pravděpodobně nebude jmenovat Pro), S26+ a S26 Ultra. Nicméně, Snapdragon z vlajkových Samsungů zcela nemizí. Samsung zřejmě usiluje o poměr 50/50 mezi jednotkami Exynos 2600 a Snapdragon 8 Elite Gen 5, přičemž klíčové regiony jako USA a Čína pravděpodobně zůstanou u Snapdragonu. Naopak domácí korejský trh či celá Evropa by dostala kousky s Exynosem 2600.
Co jedno není je výkon GPU a odvod tepla.
Takže, pokud Samsung dodá solidní GPU a dobře si poradí s odvodem tepla/pasivním chlazením, tak řada S26 může být supěr koupě (když to člověk nakombinuje s těmi jejich slevovými akcemi).
