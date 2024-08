Samsung oznámil finanční výsledky, meziročně mu vzrostl zisk 14násobně

Fotografie: Samsung

Samsung ohlásil finanční výsledky za druhé čtvrtletí letošního roku, které končilo 30. června 2024. A nutno podotknout, že akcionáři musí být spokojení. Jak totiž upozornila gsmarena.com, provozní zisk firmy rostl o neuvěřitelných 1 458 %. Největší zásluhu na tom přitom měly paměťové čipy, jež těžily ze zvýšené poptávky kvůli umělé inteligenci (AI). Celkový provozní zisk firmy za uplynulé druhé čtvrtletí roku 2024 činil 10,44 bilionů jihokorejských wonů, což je v přepočtu asi 179 miliard korun.

Samsung Electronics Announces Results for Second Quarter of 2024https://t.co/f9QnxjTSzn — Samsung Electronics (@Samsung) July 31, 2024

Pokud se soustředíme na segment telefonů, jenž nás zajímá nejvíce, celková poptávka po chytrých telefonech klesala, přesto řada Galaxy S24 dosáhla ve druhém čtvrtletí i v první polovině roku celkově dvouciferného meziročního růstu v otázce dodávek. Ziskovost se nicméně ve srovnání s předchozím čtvrtletím mírně snížila, především kvůli zvýšeným nákladům plynoucím z rostoucích cen základních komponent, jak dodává sám Samsung.

Samsung na základě prognóz očekává, že v druhé polovině roku 2024 dojde k navýšení celkové poptávky po chytrých telefonech, zejména kvůli AI a uvedení nových produktů. Samsung ale očekává také růst trhu s tablety, chytrými hodinkami a chytrými prsteny.

Zajímavostí také je, že firma ze Soulu potvrdila existenci procesoru Exynos 2500, o němž se doposavad pouze spekulovalo. Očekává se přitom, že by se měl stát srdcem připravované řady Galaxy S25, o níž si můžete přečíst více v našem aktualizovaném vlákně. V této souvislosti se však dříve mluvilo i tom, že by Samsung mohl nasadit například i řešení od tchajwanského MediaTeku, což do jisté míry podpořila i nedávná zpráva o tom, že Korejci testují nejnovější paměti RAM typu LPDDR5X na procesoru od MediaTeku. Nyní však Samsung uvádí, že plánuje zajistit stabilní dodávky Exynosu 2500 pro vlajkové modely.