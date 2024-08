T-Mobile oznámil výsledky za první polovinu roku. Má přes 6,5 milionů zákazníků

Fotografie: T-Mobile

T-Mobile oznámil hospodářské výsledky za první pololetí roku 2024. Vzrostl mu počet zákazníků o 0,6 % a překonal hranici 6,5 milionů. Nepřekvapí pak, že pokračuje trend snižování odeslaných SMS (- 5,9 %) a množství předplacených karet (- 6,5 %). Stejně tak se dala očekávat zvýšená spotřeba dat, ta stoupla téměř o jednu třetinu (32 %). V meziročním srovnání pokračuje mírný pokles tržeb (- 1 %), avšak klíčová ziskovost je 6 %.

„T-Mobile má za sebou další pololetí, kdy prokázal, že je zdravou a stabilní společností se zájmem o udržitelnost, svět kolem sebe, a především o své zákazníky. Na tom staví i spuštění komunikační platformy #MeziSvými dokazující sílu naší značky. V letošním roce plánujeme investovat 4,9 miliardy korun do stavby sítí, z toho 2,58 miliardy do mobilní části. Zavázali jsme se pokrýt do konce roku 90 % populace 5G signálem. Podařilo se nám také představit zákazníkům nové tarifní portfolio a uzavřít dohodu o dlouhodobém nákupu zelené energie,“ shrnuje uplynulý půlrok Melinda Szabó, generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.

Finanční ukazatele za H1/2024 (meziroční srovnání)