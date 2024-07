Samsung připravuje procesor střední třídy, vyrovná se 3 roky starým „vlajkám“

Fotografie: Samsung

Server sammobile.com upozornil na zajímavý objev v databázi benchmarku Geekbench. Tentokrát se netýká konkrétního telefonu, ale jeho komponenty. Pod kódovým označením S5E8855 by se totiž měl skrývat připravovaný Exynos 1580, jenž by měl zamířit do telefonů střední třídy.

Nepřekvapí, že by se mělo jednat o nástupce čipsetu Exynos 1480, jenž pohání například v České republice velmi oblíbený smartphone Samsung Galaxy A55. Přímo se tak nabízí, že by připravovaný Exynos 1580 měl zamířit do Galaxy A56, jehož premiéra se očekává v příštím roce.

The Samsung Exynos 1580 is listed on the Geekbench Benchmark Platform.



Exynos 1580 Chipset, codenamed Santa, will likely power the Galaxy A56 next year.



CPU:

•1xCortex-A720@2.91GHz

•3xCortex-A720@2.60GHz

•4xCortex-A520@1.95GHz

GPU:Samsung Xclipse 540

8GB RAM

Android 15

1/2 pic.twitter.com/l43rPUPVKq — Raj Kumar (@technomania0211) July 26, 2024

Výsledky z databáze benchmarku Geekbench (viz příspěvek ze sociální sítě X výše) pak ukazují, že výkonem by se připravovaný čipset mohl rovnat Snapdragonu 888 (tedy vlajkovému modelu od Qualcommu pro rok 2021) či Exynosu 2100, jenž poháněl například sérii Galaxy S21. Chystaný čip od Samsungu konkrétně dosáhl v zařízení s 8GB RAM a Androidem 15 (One UI 7.0) skóre 1 046 bodů v testu výkonu na jedno jádro a 3 678 bodů ve vícejádrovém testu.

Exynos 1580 by měl být vybaven grafickou jednotkou Xclipse 540 od ​​Samsungu, což by znamenalo upgrade oproti GPU Xclipse 530, kterou využíval Exynos 1480. Grafická jednotka v připravovaném procesoru bude pravděpodobně založena na architektuře AMD RDNA3 použité v čipu Exynos 2400, jenž pohání řadu Galaxy S24, což by mohlo být příslibem zajímavého výkonu pro střední třídu. Poslední, co aktuálně víme, je, že by připravovaný čip měl mít čtyři jádra ARM Cortex-A720 + čtyři jádra CPU Cortex-A520 a jeho kódové označení zní „Santa“.