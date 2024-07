Kolik modelů bude mít řada Galaxy S25? Samsung dle všeho nadále pracuje na třech

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V posledních několika letech Samsung vydává svou vlajkovou řadu mobilních telefonů ve třech exemplářích, které se liší velikostí a zčásti také výbavou. To je případ i doposud poslední generace, která se skládá z modelů Galaxy S24, Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra. Nyní se však skrze server androidheadlines.com objevily spekulace, že jihokorejský výrobce chystá radikální řez. Ten by měl spočívat v tom, že příští řada Galaxy S25 by již neměla nabídnout prostřední variantu Galaxy S25+.

Tato informace se zakládá na tom, že databáze IMEI prozatím neobsahuje kódové označení právě pro Galaxy S25+. Zde je však potřeba zmínit, že do představení řady Galaxy S25 zbývá minimálně půl roku, což je velkorysá doba na to, aby se v databázi nový telefon objevil. Na druhou stranu je potřeba také dodat, že varianta „+“ se každoročně prodává z trojlístku Samsungů nejhůře. Mohlo by to tak být indicií, kterou verzi Samsung vyřadí.

Naopak server 9to5google.com nově udává, že Samsung nadále pracuje na třech modelech řady Galaxy S25, jejichž označení bude SM-S931, SM-S936 a SM-S938. Jak tato situace nakonec dopadne, nám naznačí nadcházející měsíce. Pakliže uslyšíme spekulace o řadě Galaxy S25, kde budou figurovat tři možné varianty, bude vše jasné a beze změny.