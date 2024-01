Co přinese Exynos 2500, který bude pohánět sérii Galaxy S25?

Fotografie: Samsung

Ačkoli v prvních zařízeních debutoval čipset Exynos 2400 teprve před pár dny (obsahují jej Samsungy Galaxy S24 a S24 prodávané na vybraných trzích, například u nás), nic nebrání tomu, aby už se připravoval jeho nástupce, jehož specifikace se aktuálně odhalují. O chystaném čipsetu Exynos 2500, který má za rok využívat série Galaxy S25, informuje sammobile.com.

X5 MP1 : 3.3GHz~3.2GHz

A730 MP3 : 2.5GHz~2.3GHz

A730 MP2: ?GHz~?GHz

A520 MP4: ?GHz~?GHz https://t.co/FkgK2TNh9u — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) January 21, 2024

Samotná procesorová jednotka si údajně zachová 10jádrovou konfiguraci z Exynosu 2400, ovšem Exynos 2500 bude využívat jiná jádra, která ARM teprve připravuje. Výroba má proběhnout pod taktovkou druhé generace 3nm procesu společnosti Samsung (3nm GAP/SF3), což by mělo znamenat vylepšení oproti současnému 3nm výrobnímu procesu TSMC z hlediska efektivity. Pokud vás pak detailněji zajímá Exynos 2400, můžeme vám doporučit náš podrobný článek, kde jsme se mu blíže věnovali.

Procesorová jednotka Exynosu 2500 má mít jedno jádro Cortex-X5 taktované na 3,2 GHz nebo více, tři jádra Cortex-A730 taktovaná na 2,3 GHz až 2,5 GHz, dvě další jádra Cortex-A730 + čtyři jádra Cortex-A520 zaměřená na efektivitu.

Exynos 2500 by mohl přinést menší revoluci z hlediska výkonu.

Jak dodává gsmarena.com, o jádru CPU Cortex-X5 se tvrdí, že výkonem předčí nejnovější vlastní jádro CPU společnosti Apple. Exynos 2500 by tedy mohl přinést menší revoluci z hlediska výkonu, otázkou je pak výdrž. Jako grafický čip má Exynos 2500 využívat Xclipse 950 založený na technologii RDNA od AMD. To by opět znamenalo upgrade oproti Exynosu 2400 s Xclipse 940, přičemž tato grafická jednotka už podle zpráv poráží Snapdragon 8 Gen 3 v oblasti raytracingu.

Dá se očekávat, že Exynos 2500 bude oficiálně oznámen bez větších podrobností letos ke konci roku, aby se mohl objevit v příštích vlajkových telefonech Samsung. Podobně, jako tomu bylo letos v případě Exynosu 2400.