Applu rostly tržby a iPhony lámaly rekordy, přesto hlásí pokles zisku o 35 %

Apple oznámil, jak se mu finančně dařilo ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2024, jež skončilo 28. září 2024. Společnost vykázala čtvrtletní tržby ve výši 94,9 miliard dolarů (2,21 biliony korun), což představuje meziroční nárůst o 6 procent. Jak však dodává gsmarena.com, čistý zisk i tak meziročně klesl o 35 %, což Applu připisuje zpětné platbě daní ve výši 14,3 miliard eur (362 miliard korun) Irsku poté, co bylo zjištěno, že porušoval zákony o státní podpoře v Evropské unii.

„Společnost Apple dnes hlásí nový rekord v tržbách za zářijové čtvrtletí ve výši 94,9 miliardy dolarů, což je o 6 procent více než před rokem,“ uvedl Tim Cook, generální ředitel společnosti Apple. „V průběhu čtvrtletí jsme s nadšením oznámili naše dosud nejlepší produkty: zcela novou řadu iPhonů 16, hodinky Apple Watch Series 10, sluchátka AirPods 4 a pozoruhodné funkce pro ochranu sluchu a detekci spánkové apnoe. A tento týden jsme vydali první sadu funkcí pro Apple Intelligence, která nastavuje nový standard soukromí v oblasti umělé inteligence a doplňuje naši řadu před vánoční sezónou,“ dodal.

Apple Intelligence is here! 🎉 Starting today, you can get more done on iPhone, iPad, and Mac with powerful new features, including system-wide Writing Tools, a more conversational Siri, intelligence in photos, and so much more. This is the beginning of an exciting new era.