Samsung Galaxy Ring: zákulisní informace a první dojmy vyvolených šťastlivců

Milovníci produktů kategorie wearables včera zažili hořkosladký start nového chytrého prstenu, který má podle mnohých moc zpopularizovat chytré prsteny jako takové a zároveň „motivovat“ Apple, aby představil svůj vlastní chytrý prsten. Prozatím jsme byli svědky spíše toho, že Samsung v oblasti wearables doháněl Apple, i když například v segmentu ohebných telefonů má před Applem velký náskok.

Také čeští novináři se mohli o prstenu dozvědět přímo od zástupců jihokorejského výrobce, avšak naživo k vidění v ČR v tuto chvíli není a pomineme-li dříve či později importované kousky, zřejmě ani hned tak nebude. Nejblíže jej můžeme zakoupit v Německu, případně Francii či Velké Británii. I proto stojí za pozornost první dojmy redaktorky amerického serveru The Verge, v nichž odhaluje i některé zákulisní informace o prstenu s oficiální evropskou cenou 449 eur, tedy necelých 11,5 tisíc Kč.

Samsung’s Galaxy Ring could be the one ring to rule an ecosystem https://t.co/ECtiG7PzGz