Nižší váha, vyšší odolnost a více AI. Galaxy Z Fold6 (ne)přestává udivovat

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V čele již šesté generace foldables od Samsungu stojí i letos Samsung Galaxy Z Fold6, tedy jedno jediné provedení bez jakékoliv odlehčené či naopak „ultra“ verze, jak se dříve spekulovalo. Na první pohled se příliš mnoho nezměnilo a pravdou je, že ani na druhý výrobce žádné revoluční novinky nepřináší. Dá se však říct, že jsme zde svědky procesu pilování k dokonalosti, kdy Z Fold6 získal vyšší odolnost i výkon, ale také nižší hmotnost a dávku nových AI funkcí. Čím vším se pokusí zaujmout?

Samsung Galaxy Z Fold6 konečně mění poměr stran a víc šlape do AI

Galaxy Z Fold6 na dietě

Od zcela první generace Foldu od Samsungu uběhlo již několik let, což se projevilo v konstrukci, odolnosti i celkovém zpracování novinky. Posbírané know-how konkrétně Samsung aplikoval na pant, který nově disponuje (dle vyjádření výrobce) duálním závěsem, jenž pomáhá lépe pohlcovat nárazy. Konstrukce jako taková nově podléhá odolnosti dle IP48, což znamená, že se do telefonu nedostanou nečistoty a obecně částice větší než 1 milimetr, viz samostatný článek.

Velkou pochvalu si Samsung zaslouží rovněž za vytrvalé snižování hmotnosti Foldu. Současný Galaxy Z Fold6 má totiž hmotnost pouhých 239 gramů, což je jen o 7 gramů více než vlajkový Galaxy S24 Ultra klasické konstrukce. Mezigeneračně došlo rovněž k menší, ale chvalitebné změně rozměrů. Novinka je nově v otevřeném stavu o 2,7 milimetru širší (v zavřeném o 1 mm širší oproti Foldu5) a zároveň je o 1,4 milimetru nižší. Z Fold6 tak kráčí například směrem ohebného Pixelu Fold, který je rovněž nižší, ale zato širší. Obecně platí, že se širší foldables používají pohodlněji a jsou praktičtější, což platí pro ohebný i vnější displej.

Co se týče použitých materiálů, Samsung vsadil na matnou povrchovou úpravu, za kterou chválíme. Šasi je hliníkové a skleněné plochy tvoří Corning Gorilla Glass Victus 2. Je škoda, že na vnějším displeji není použito stejné ochranné sklo od Corning jako u Galaxy S24 Ultra, které je schopné pohlcovat odlesky.

Vyšší svítivost displejů, nová AI i lepší výkon, ale stejná baterie

Stran displejové výbavy se příliš mnohé nezměnilo. Ohebný panel má 7,6" a nový poměr stran 20,9:18 namísto 5:6 u Foldu5, vnější pak 22,1:9. V obou dvou případech se jedná o Dynamic AMOLED 2X s obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz a nově i vyšším maximálním jasem až 2 600 nitů. Vnitřní i vnější displej lze však nově používat v rámci funkce Tlumočníka (jedna z funkcí Galaxy AI), kdy se na každém displeji zobrazuje přepis a komunikace s osobami mluvícími jiným jazykem tak bude snazší. Z dalších AI novinek stojí za zmínku Sketch to Image, pomocí níž lze do fotografie dokreslit předmět, který následně AI vygeneruje tak, aby zapadl do kontextu snímku. Spousty zábavy si lze užít i s funkcí Galaxy AI Selfie, kdy si vyfotíte obličej a následně jej můžete nechat přetvořit na komiksový obrázek či v jiném stylu.

Kde Galaxy Z Fold6 rozhodně nezklame, je rovněž oblast výkonu, neboť tu obstarává Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy v kombinaci s 1,6krát větší odpařovací komorou oproti Z Foldu5. Když k tomu přidáme 12 GB operační paměti a 256GB, 512GB či 1TB úložiště, je zřejmé, že bude mít novinka naprostý dostatek výkonu i za několik let. Zejména pak se zohledněním 7leté softwarové podpory, tj. až do roku 2031, kdy Fold obdrží 7 aktualizací OS a 7 let bezpečnostních záplat.

Oblast, kde naopak ke zlepšení nedošlo, je kapacita baterie. Ta stále činí 4 400 mAh, stejně jako maximální nabíjecí výkon 25 W. V tomto ohledu má tedy Samsung ještě co dohánět oproti mnohé čínské konkurenci, pokusí se to však vynahradit například 4Mpx UDC kamerkou v ohebném panelu, která je na první pohled skrytá a nikdo jiný ji zatím nevyužívá. Ve fotovýbavě dále najdeme 10Mpx selfie ve vnější obrazovce, 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv, 50Mpx primární senzor a 10Mpx trojnásobný teleobjektiv. Zároveň je vhodné dodat, že se však jedná o stejnou fotovýbavu jako u Z Foldu5, k vylepšení tedy na rozdíl od Galaxy Z Flipu6 (ve srovnání s Galaxy Z Flipem5) nedošlo.

Cena a dostupnost

Stejně jako zbývající novinky z portfolia jihokorejského výrobce vstupuje i Galaxy Z Fold6 oficiálně do prodeje 24. července, ovšem předobjednat si jej můžete již nyní. Výrobce připravil řadu bonusů, o kterých informujeme v samostatném článku. Cena startuje na 48 999 Kč za 256GB verzi a končí na 58 499 Kč za 1TB provedení s prostřední variantou v podobě 512GB provedení s cenovkou 52 499 Kč.

Samsung Galaxy Z Fold6 předobjednáte u Mobil Pohotovosti výhodněji až o 10 000 Kč. Získáte také speciální dodatečnou slevu 2 500 Kč za napsání recenze a využít můžete i 15% slevu při nákupu více zařízení Samsung současně. V rámci speciální služby pak Galaxy Z Flip6 pořídíte už od 1 201 Kč x 26 měsíců. Více na mp.cz/samsung-novinky.

