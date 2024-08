Slábnoucí baterie? Smůla, na prstenu Galaxy Ring ji takřka nelze vyměnit

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Chytré prsteny jsou novým doplňkem k našim telefonům, které mohou sledovat naše zdraví nebo sloužit k bezkontaktním platbám. Svůj model letos představil i Samsung, a to pod názvem Galaxy Ring. Server iFixit se rozhodl podívat se na prsten podrobněji a díky tomu odhalil zajímavé detaily o jeho konstrukci.

Pokud by se například baterie ve vašem prstenu začala vybíjet nebo s ní bylo něco v nepořádku, byla by to špatná zpráva. Baterii totiž nelze vyměnit bez fatálního poškození prstenu. K rozebrání prstenu je nutné roztavit epoxidovou pryskyřici na jeho vnitřní straně a následně zbytky zcela odstranit.

Rozebrání prsten zničí

iFixit pořídil také CT snímky prstenu, které ukazují, jak důmyslně Samsung uspořádal veškeré komponenty do neuvěřitelně malého prostoru. Uvnitř se nachází Bluetooth 5.4, anténa pro komunikaci s telefonem, čip pro NFC a malá cívka pro bezdrátové nabíjení.

Přestože se jedná o zajímavé zařízení, bohužel se na českém trhu neprodává, a zatím to nevypadá, že by tomu mělo být jinak, alespoň u této generace. Samsung se rozhodl upřednostnit jiné trhy.