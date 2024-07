Samsung Galaxy Z Flip6 dostal vymodlený upgrade ve dvou oblastech i vyšší odolnost

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung Galaxy Z Flip představuje cenově nejdostupnější skládačku, ale dost pravděpodobně také nejstylovější smartphone výrobce Samsung vůbec. Letošní generace přitom přináší dvě zásadní vylepšení v oblastech, kde dříve tato skládačka sklízela kritiku, navíc má vyšší odolnost a samozřejmě i záruku extrémně dlouhé softwarové podpory. Jaké jsou naše první dojmy?

Samsung Galaxy Z Flip6 má lepší foťáky, baterku a výraznější design

Na první pohled stále stejný, ale...

Na rozdíl od nedávno testované konkurenční Motoroly Razr 50 Ultra vypadá novinka konstrukčně víceméně identicky jako předchozí generace. Vnější displej se tedy neroztáhl, zato přibyly výrazné kruhy okolo fotoaparátů a nová odolnost dle IP48. Ta je po bližším zkoumání patrná například již z oblasti pantu, respektive ne přímo, že se jedná o IP48, ale že je pant lépe utěsněný a nenajdete zde mezery, kterými by dovnitř mohly vniknout větší nečistoty, viz samostatný článek.

Samsung také tradičně přináší hned několik barevných provedení, kdy jsme si mohli prohlédnout žlutou, zelenou, modrou či šedou variantu. Na eshopu výrobce pak bude možné exkluzivně zakoupit bílou, černou či broskvovou barvu. Nutno dodat, že Galaxy Z Flip6 působí skutečně elegantně a moc se nám líbí i rozhodnutí nasadit všude matnou povrchovou úpravu. Matná jsou tedy záda, ale také rámečky, což znamená, že nebude potřeba zařízení neustále leštit. Líbivě mimo jiné vypadá i mřížka reproduktoru či rozvržení zdířek mikrofonů. Samotný pant pak zdobí logo výrobce a novinku je možné rozevřít i jednou rukou, ačkoliv to pochopitelně není tak pohodlné (potažmo ani bezpečné) jako otevření obouruč.

Více widgetů, větší baterie i lepší fotovýbava

Z hlediska displejové výbavy se u letošního Z Flipu mnoho nezměnilo, vnější obrazovka zůstala stejná (3,4" Super AMOLED s 60 Hz a jasem 1 600 nitů), umožňuje však využití více widgetů. Samsung také přidal několik nových tapet a dalších, spíše kosmetických, úprav. O ochranu se stará stále Corning Gorilla Glass Victus 2.

Na vnější straně však přeci jen ke změně došlo. Jedná se o nasazení nového 50Mpx snímače, který nahrazuje původní 12Mpx senzor. Nový fotoaparát pochází z dvojice základních modelů Galaxy S24, což znamená, že má optickou stabilizaci i pokročilé ostření a na rozdíl od původního snímače zvládne rovněž poskládat 4 pixely do 1. I díky tomuto snímači umí Z Flip6 automaticky zoomovat během pořizování snímku telefonem v poloze stojánku (tj. jako by byl na stativu). Ultraširokoúhlý objektiv si nicméně stále zachovává 12Mpx rozlišení (bohužel stále bez automatického ostření) a selfie kamerka 10 Mpx.

Dalším velmi vítaným upgradem je nárůst kapacity baterie na 4 000 mAh z předešlých 3 700 mAh. 25W drátové nabíjení zůstává zachováno, v tomto ohledu k navýšení výkonu nedošlo, vyšší kapacita baterie by však v kombinaci s čipsetem Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy měla přinést solidní prodloužení výdrže. Hmotnost 187 gramů navíc zůstává navzdory větší baterii zachována. O svižný chod se stará 12 GB operační paměti LPDDR5X a k dispozici je i 256/512GB úložiště.

Odpařovací komora a 7letá softwarová podpora

Hráče, kteří ocení 6,7" Dynamic AMOLED 2X displej s jasem až 2 600 nitů (tj. o 850 nitů více než u předchůdce) a podporou obnovovací frekvence v rozsahu 1 až 120 Hz, potěší rovněž implementace odpařovací komory. Ta je větší než u modelu Galaxy S23 Ultra a měla by zajistit efektivní teplotní management.

Ze softwarových funkcí pochopitelně nechybí soubor vychytávek Galaxy AI, ale také novinky, jako například Sketch to Image, kdy lze do obrázků kreslit různé prvky a generativní AI je v reálné podobě zakomponuje do snímků. Zajímavě však vypadá také funkce Tlumočník, která nyní zvládne chytře využívat vnější a vnitřní displej pro pohodlnou komunikaci mezi osobami, které nehovoří stejným jazykem. V neposlední řadě je nutné zmínit přítomnost nadstavby One UI 6.1.1 s Androidem 14 a garanci 7 velkých aktualizací OS a 7 let bezpečnostních záplat.

Cena a dostupnost

Novinka se dostane oficiálně do prodeje 24. července 2024, předobjednat si ji však můžete již nyní a získat celou řadu bonusů. Cena za základní 256GB provedení činí 28 999 Kč, za 512GB variantu pak 31 999 Kč.

Samsung Galaxy Z Flip6 předobjednáte u Mobil Pohotovosti výhodněji až o 8 000 Kč. Získáte také speciální dodatečnou slevu 2 500 Kč za napsání recenze a využít můžete i 15% slevu při nákupu více zařízení Samsung současně. V rámci speciální služby pak Galaxy Z Flip6 pořídíte už od 622 Kč x 26 měsíců. Více na mp.cz/samsung-novinky.