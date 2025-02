Test, na který řada z vás čekala. Výsledky mých zkušeností z dvoutýdenního používání chytrého prstenu Samsung Galaxy Ring. K čemu vlastně je? Je dobrý? Jak přesně měří? Je lepší než Oura? Pro koho je a pro koho naopak není? Na to všechno vám odpovím.

Do zcela nové oblasti chytrých prstenů Samsung skočil vloni a vplul do vod dosud ovládaných zejména finským prstenem Oura. Oproti němu je lehčí, tenčí a funkčně umí prakticky to samé. Velkým rozdílem je ale fakt, že u Samsungu si nemusíte platit předplatné pro plnou funkčnost, jako tomu je u Oury, kde vás takové předplatné vyjde na zhruba 150 korun měsíčně. U Samsungu máte vše máte v ceně, která je sice o 1 500 Kč vyšší (Galaxy Ring stojí 11 500 Kč), Rozdíl v ceně se vám ale vyrovná ani ne za rok právě díky absenci předplatného.

Má Samsung Galaxy Ring smysl? (RECENZE)

Letos v lednu začal Samsung oficiálně prsten prodávat také v Česku a my jsme ho mohli pro vás podrobně otestovat a zjistit, jak si proti dosavadního hegemonovi v podobě Oury stojí.

Pro koho je vlastně chytrý prsten?

Než vám ale prozradím, jaký Galaxy Ring je, tak si pojďme zodpovědět otázku snad ještě důležitější. Pro koho vlastně je? Nejeden z vás určitě dumá nad tím, zda pro něj chytrý prsten má/nemá smysl a přiznám se, měl jsem to stejně. A verdikt?

Chytrý prsten je tu zejména pro ty, kteří nechtějí chytré hodinky. Pokud se vám líbí klasické hodinky a nechcete zároveň nosit kvůli nim nějaký nevzhledný fitness náramek na druhé ruce, je pro vás Ring dokonalým řešením, které vám bude počítat kroky, měřit sportovní aktivity, tep i spánek, přitom nemusíte dělat kompromisy v eleganci.

Chytrý prsten je zejména pro ty, kteří nechtějí nosit chytré hodinky nebo náramky.

Prsten je také skvělým řešením pro ty, kteří si chtějí měřit spánek, ale nesnesou v noci na ruce hodinky či chytré náramky. No a samozřejmě pro všechny, kteří musí mít poslední hi-tech výkřik techniky.

A pro koho naopak není?

Naopak, pokud nosíte chytré hodinky, a dokonce vám nevadí je nosit v noci, je vlastně chytrý prsten nadbytečný, protože telefon primárně čerpá data z hodinek a pouze pokud chybí, přepne na prsten. Prsten také není řešením, pokud hledáte pokročilejší řešení na trackování aktivit. Prsten nemá GPS, Galaxy Ring rozpozná jen dvě aktivity a oproti chytrým hodinkám přináší jen základní sledování. V neposlední řadě (zatím) není Galaxy Ring určen pro ty, kteří by chtěli elegantně a jednoduše platit. V prstenu není NFC a platby nepodporuje.

Jak vybrat velikost?

Součástí procesu výběru chytrého prstenu je zvolit správně velikost. K tomu má Samsung k dispozici zkušební sadu s velikostmi 5 až 15, kterou vám nejdříve pošle a vy byste měli tuto maketu prstu nosit alespoň 24 hodin, abyste si správnou velikost ověřili. A já důrazně doporučuji, abyste to tak udělali a nevybrali si velikost jen například na základě rychlého vyzkoušení v obchodě. Nemusí se to zdát, ale vaše prsty docela dost mění svůj objem a velikost, takže ta, která je vám komfortní ráno, vám nemusí být pohodlná večer.

A mně se přesně tohle stalo. Vybral jsem si velikost 11 na základě rychlého vyzkoušení a dva dny mi pak večer byl prsten až nepříjemný, brněl mě prst a musel jsem si prsten na pár minut sundat. Pak jsem si zvykl, ale i tak bych si zřejmě zvolil velikost 12. Ostatně, prsten budete nosit několik let, tak je dobré jeho výběru den věnovat a zbytečně ho neuspěchat. Výběru prstenu jsem věnoval samostatné video včetně dalších tipů, tak na něj určitě mrkněte.

První pohled na Samsung Galaxy Ring

Kde se prsten nosí?

Prsten se nosí ideálně na ukazováčku vaší nedominantní ruky, já ho tedy mám na své levé a po pár dnech jsem o něm prakticky nevěděl a záměrně jsem ho vůbec nesundával, až na jednu výjimku, a to v posilovně. Nosit ho lze také na prostředníčku, méně ideálně na prsteníčku. Nicméně Samsung doporučuje nenosit jej na prstu s jiným prstenem, případně vedle prstu, na kterém máte jiný prsten, například snubní, a to z důvodu možného ovlivnění měření stykem s kovem druhého prstenu. Tím u mě efektivně stejně zůstal ukazováček jako jediný možný prst, protože na malíčku ani palci Samsung nošení z důvodu možného nepřesného měření nedoporučuje.

Důležité je také nošení na nedominantní ruce. Pokud jste tedy praváci, tak na levé. Pravou rukou přeci jen děláme mnohem více úkonů, u kterých by mohl prsten překážet. Už jen například práce s myší je s nasazeným prstenem na ukazováčku pravé ruky nepohodlná.

Titanové a tenké tělo

Tělo je z titanu, je lehoučké, má lehce konkávní design, v mojí velikosti 11 má jen 3 g (nejmenší velikost 5 má jen 2,3 g), prsten je i hezky tenký a na prstu mi vůbec nevadí. Menší rozměry a nižší hmotnost (zhruba o čtvrtinu) jsou největším rozdílem a výhodou oproti prstenům Oura 3 i 4. Pokud tedy hledáte co možná nejkompaktnější prsten, je Galaxy Ring horkým kandidátem.

Prsten jsem uplynulé tři týdny nosil skutečně skoro pořád a dělal s ním prakticky vše. Plavu s ním, sprchuji se s ním, opravoval jsem s ním nábytek, manipuluji s nádobím a dělám s ním spoustu dalších činností, tedy až na zmíněnou posilovnu. Konkrétně přítahy na hrazdě nebo zvedání těžších činek jsou situace, kdy mi prsten na ruce vadí a bál jsem se, že ho poškodím. Jinak mě ale nijak neomezuje a konstrukci Samsung zvládnul na jedničku. Na těle nejsou patrné žádné škrábance a vypadá, že Galaxy Ring vydrží skutečně hodně. Má certifikaci IP68, voděodolnost pak až 10 atmosfér, Samsung jej testoval i ve slané a chlorované vodě.

Oproti Ouře možná zamrzí jen omezený výběr třech barev. Moje matná stříbrná působí trochu plastově, uvítal bych tak na výběr lesklou stříbrnou. Lesklá zlatá působí hodně výrazně, ženy pak budou možná postrádat oblíbenou verzi Rose Gold.

Zvenku má pak Galaxy Ring ve spodní části malý výstupek, díky kterému snadno zjistíte, jak má být prsten nasazený tak, aby vás snímače ideálně zachytily. Uvnitř pak má Galaxy Ring, stejně jako Oura, trojici bio senzorů s červeným a zeleným světlem. Je tu optický bio senzor pro sledování tepu a okysličení krve, senzor teploty povrchu kůže a pod povrchem akcelerometr pro sledování kroků a aktivit. Prsten nemá GPS, vibrační motorek, reproduktor ani žádné tlačítko a je kompletně minimalistický.

Zvláště vibrační motorek by se hodil, i když by to samozřejmě tělo zásadně zvětšilo a chápu, proč se ho Samsung do těla rozhodl neumístit. Pokud by tam ale byl, hledání prstenu by bylo mnohem snazší (o tom níže) a zároveň by bylo možné používat takzvaný tichý budík. Já osobně poměrně často používám buzení pouze vibracemi, pokud vstávám mnohem dříve než zbytek rodiny. Na tyto noci tak stejně musím nosit chytré hodinky a prsten by mi nestačil.

Praktické „ledové“ nabíjecí pouzdro

K prstenu dostanete i speciální průhledné nabíjecí pouzdro, které je hodně zajímavé. Prsten v něm totiž vypadá jako zamražený v ledu. Pouzdro má i vlastní baterii s kapacitou 361 mAh a dle mých měření zvládne nabít prsten velikosti 11 zhruba 2,5krát. Nejmenší velikost prstenu by zvládnul zřejmě nabít i třikrát. Pouzdro pak nabijete jak přes USB-C, tak bezdrátově, třeba i z telefonu Galaxy s reverzním nabíjením. Pouzdro obsahuje i tlačítko, po jehož stisknutí vám LED po obvodu uvnitř ukáže, jak moc je nabité, případně po vložení prstenu i to, kolik energie má samotný Galaxy Ring.

Vydrží týden

Prsten velikosti 11 pak obsahuje baterii s kapacitou 19,5 mAh a vydržel mi na jedno nabití vždy 7 dní, což je přesně hodnota, kterou Samsung deklaruje. Společně s nabíjecím pouzdrem se tak dostanete takřka na měsíční výdrž bez nutnosti vyhledat zásuvku, což je skutečně královské a v praxi to ani nebude potřeba.

Čím větší prsten, tím větší kapacita baterie, takže pokud máte větší prsty, máte výhodu. Nejmenší velikosti prstenu mají kapacitu baterie 8 mAh a vydrží zhruba 6 dní, naopak velikosti 12 a 13 se mohou pochlubit kapacitou 22,5 mAh a výdrží 7 dní. Největší velikosti 14 a 15 pak mají kapacitu 23,5 mAh a vydrží necelých 8 dní. Nabíjení v pouzdře trvá dle velikosti prstenu 60 až 80 minut, v mém případě jsem u velikosti 11 naměřil 70 minut z 0 na 100% nabití.

Se Samsungem se kamarádí nejvíce

Spárování s mým Samsungem Galaxy ZFold 6 byla hračka. Stačilo otevřít krabičku s prstenem a po potvrzení na telefonu ihned došlo ke spojení. Ale pozor, pro plné funkce včetně Galaxy AI potřebujete právě telefon Galaxy, s jinými Androidy dostanete tak 90 % toho, co Galaxy Ring umí. A uživatelé Applu mají smůlu, s nimi se Galaxy Ring nekamarádí vůbec a budou muset sáhnout po Ouře či jiném chytrém prstenu.

Po spárování se vám Galaxy Ring dokonale propojí s ekosystémem Samsungu. Objeví se v aplikaci Wearable, kde spravujete chytré hodinky Galaxy nebo sluchátka od Samsungu. Pomocí Samsung Find můžete prsten i najít, pokud jste ho někde zapomněli. Stejně jako Galaxy Tagy, i prsten může najít i jiný telefon Galaxy poblíž, vždy ale dostanete jen přibližnou polohu a prsten pak umí zablikat. Ale tím, jak nemá vibrace ani reproduktor, může být jeho nalezení někdy obtížné. K dispozici není pokročilé hledání v prostoru pomocí AR ani vyhledávání v okolí.

Skvělý zdroj pro Samsung Health

Galaxy Ring se vám ale hlavně propojí se Samsung Health, kam vám dodává data o krocích, vašem srdečním tepu či stresu. Tím, že máte Galaxy Ring pevně na prstu, jsou naměřená data velmi přesná. To ale platí zejména o spánku, pro jehož měření je Galaxy Ring ideálním přístrojem. Umí měřit nasycení krve kyslíkem, teplotu kůže, tep, velmi podrobně fáze spánku nebo také chrápání. To vše umí i Galaxy Watch, pokud je ale nemáte opravdu pevně na ruce, nemusí na ni někdy přiléhat dokonale a v měření jsou pak výpadky. V průběhu testování jsem si několik nocí měřil spánek prstenem i hodinkami Galaxy Watch 6 připojenými k jinému telefonu a při porovnání údajů jsem vždy dostal lepší přesnost s prstenem, který neměl žádné výpadky v měření a jednotlivé fáze spánku zachycoval mnohem jemněji a přesněji.

Ring dodává informace do skvělé aplikace Samsung Health, stejně jako hodinky a další přístroje od Samsungu i třetích stran

Díky skvělé aplikaci Samsung Health pak dostanete skutečně skvělé statistiky ohledně vašeho spánku, doporučení pro lepší spaní a na základě všech dat vám aplikace ukazuje vaše celkové Energy skóre a pomocí Galaxy AI i tipy, jak jej vylepšit. Musím říci, že toto má Samsung doopravdy promakané a zároveň uživatelsky velmi jednoduché.

Porovnání trackování prvního spánku – levé tři screenshoty jsou data z Galaxy Watch 6, pravé tři screenshoty jsou data z Galaxy Ringu

Porovnání trackování druhého spánku – levé čtyři screenshoty jsou data z Galaxy Watch 6, pravé čtyři screenshoty jsou data z Galaxy Ringu

Naopak s čím vám Galaxy Ring vůbec nepomůže, to je analýza složení vašeho těla ohledně tuku, svalů nebo vody, na to potřebujete už chytré hodinky. Také automatická detekce cvičení je pouze základní. Na rozdíl od Oury, která rozpozná 40 různých fyzických aktivit, detekuje Galaxy Ring jen chůzi a běh, v průběhu kterých měří tep a vzdálenost i kroky. Dělá to přesně, ale detailnější údaje dostanete z chytrých hodinek.

Návyková jsou pak speciální gesta pro ztišení budíku nebo vyfocení fotky, která používám prakticky denně. Stačí cvaknout prsty a zvuk alarmu se ztiší.

Povedený vstup

Celkově vstoupil Galaxy Ring do vod chytrých prstenů velmi zdárně a ve většině ohledů se vyrovnává konkurenční Ouře, díky absenci předplatného, menším rozměrům a nižší hmotnosti ji i překonává. Líbí se mi špičkové zakomponování do ekosystému Samsungu, odolnost a zpracování, výborný monitoring spánku, dlouhá výdrž baterie i praktické nabíjecí pouzdro. Pokud máte mobil Samsung Galaxy a neholdujete chytrým hodinkám, případně k nim naopak chcete doplněk na noc, je Galaxy Ring skvělým nenápadným společníkem, který vám bude dělat radost a zároveň bude velmi užitečný. Za mě je to premiéra na jedničku.

Foto: mobilenet.cz