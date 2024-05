Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V poslední době neustále skloňovaný termín „AI“ hraje důležitou roli také u produktů značky Samsung, která jako první nabídla celou řadu chytrých funkcí pod názvem Galaxy AI u svých mobilních telefonů. Jak vám mohou tyto praktické vychytávky, které jsou dostupné nejen u nejnovější vlajkové řady Galaxy S24, ale také Galaxy S23 a Galaxy S22 včetně několika produktů z kategorie tzv. foldables a řady tabletů Galaxy Tab S9, pomoci v konkrétních scénářích?.

Samsung Galaxy AI jako chytrý pomocník do každodenního života. Co všechno dokáže?

Simultánní překlad

Říká se, že kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, ovšem ne každý má vlohy či čas učit se jazyk, který by se vám mohl hodit třeba na dovolené. Typicky si chcete například zarezervovat místa v restauraci během návštěvy Španělska, kde dostanete tip na místní podnik. Problém však spočívá v tom, že se zde nedomluvíte anglicky. Díky Galaxy AI stačí zavolat do restaurace, kde zvedne sluchátko španělsky mluvící osoba bez znalosti angličtiny. Výhodou je, že nemusí vlastnit smartphone Galaxy, dokonce ani chytrý telefon. Galaxy AI bude fungovat, i když zde bude klasický kabelový telefon s analogovým vytáčením.

Pro fungování je nutné mít staženou jazykovou sadu o velikosti zhruba 400 MB, poté již dochází k automatizovanému překladu (bez nutnosti internetového připojení), který při našem testu (viz video) mezi německým a anglickým jazykem fungoval příkladně. Aktuálně je na výběr z několika světových jazyků, kde může být českým uživatelům nejbližší angličtina a němčina. Máme potvrzeno, že na podpoře českého jazyka se pracuje.

Hovor s textem

Funkce „Hovor s textem“ umožňuje reagovat v průběhu hovoru bez promluvení pomocí textových voleb. Zajímavá je však především díky možnosti přepisu mluveného slova na text. V našem případě jsme testovali přepis z anglického jazyka, který byl velmi kvalitní a bez chyb.

Změna stylu textu

Další funkce může přijít vhod, pokud běžně píšete hovorově a chtěli byste textu dodat na formálnosti. Po označení textu lze díky Galaxy AI měnit styl textu, kdy lze z obyčejné jednoduché věty bez jakéhokoliv emocionálního zabarvení vykouzlit několik různých stylů. Kromě změny stylů lze samozřejmě využít i kontrolu gramatiky, kdy telefon nabídne možné úpravy.

Asistent přepisu

Zřejmě každý se ocitl v situaci, kdy si nahrál delší hlasový záznam, který hodlal později přepsat. V rámci našeho testu jsme vyzkoušeli přepis náhodné konverzace bez kontextu, který však dopadl na jedničku. Z přepisu pak není problém extrahovat to nejdůležitější do bodů v rámci „výcucu“. V rámci podporovaných jazyků pak není problém přepsaný text nechat přeložit do jiného podporovaného jazyka.

Asistent poznámek

Další velmi praktickou funkcí je „Asistent poznámek“, který plnohodnotně funguje i s českým jazykem. Pro použití stačí například vyfotit stránku v časopise, označit text z fotografie a následně z něj nechat Galaxy AI vypsat důležité body.

Circle to Search

Funkce Circle to Search umožňuje velmi rychlé a pohodlné hledání na základě obrázků, které lze označit kdekoliv v rámci systému, ať už se jedná o sociální síť, pořízenou fotografii nebo třeba reklamu na internetu. Takto lze například na sociální síti najít oblečení, které se vám líbí, nebo zjistit informace o nepříliš známé pamětihodnosti. V rámci krátkého testu jsme například takto spolehlivě dohledali chytré hodinky Samsung Galaxy Watch6 na základě ikonky na mobilenet.cz.

Generativní AI u fotoaparátu

Galaxy AI u fotoaparátů je zajímavá například v situacích, kdy potřebujete obrázek otočit a do rohů doplnit, resp. vygenerovat, neexistující části, jež Galaxy AI „dopočítá“ na základě okolí. S výsledky si lze různě „hrát“, kdy dokáže generativní AI nahradit předměty zachycené na fotografii jinými objekty, samozřejmostí je pak i možnost nechat je kompletně zmizet. S „kouzlením“ v podobě výměny předmětů za jiné si užijete spousty zábavy, při doplňování chybějících oblastí se pak můžete spolehnout, že Galaxy AI funguje na velmi slušné úrovni a výsledek bude vypadat realisticky.