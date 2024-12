Nevidíte přínos v mobilních AI funkcích? Podle tohoto průzkumu nejste sami

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Rozšiřování umělé inteligence a její integrace do smartphonů je trendem posledních měsíců a nezdá se, že by se mělo v nadcházejících letech něco změnit. Inovátorem v této oblasti byl Samsung se svým souborem AI funkcí pod názvem Galaxy AI, který předběhl dokonce i implementaci AI od Googlu v rámci Pixelů. Apple v tomto ohledu zaostává a v rámci EU si počkáme na dostupnost Apple Intelligence až do dubna příštího roku. Kromě různých AI funkcí je však mnohdy diskutabilní, co mohou AI funkce uživatelům reálně nabídnout, respektive jak je vnímají sami uživatelé. Mají pro ně přínos?

Právě na to odpověděly výsledky nejnovější studie, podle které uživatelé velký smysl v AI funkcích alespoň prozatím nevnímají. Studie provedená mezi více než 2 000 uživateli smartphonů na území USA, z čehož byla zhruba tisícovka majiteli iPhonů a druhá tisícovka majiteli zařízení Galaxy (jednalo se vždy o modely podporující AI), tedy na trhu, kde jsou AI od Applu dostupné v maximální možné míře, stejně jako Galaxy AI.

Většina majitelů smartphonů s umělou inteligencí tvrdí, že má AI malý nebo vůbec žádný přínos.

Mezi nejpopulárnější AI funkce se řadily sumarizace notifikací, „Writing Tools“ nebo „Clean Up“ ve fotogalerii u iPhonů a Circle to Search nebo Poznámkový asistent u Samsungu. Mnohem zajímavější je však vnímání přínosu AI funkcí, kdy 73 % uživatelů iPhonů a 87 % uživatelů telefonů Samsung tvrdí, že AI funkce přinášejí velmi malý nebo vůbec žádný přínos během používání telefonu. Zajímavé je však rovněž zmínit, že 47,6 % majitelů iPhonů uvedlo, že jsou AI funkce velmi nebo celkem důležitým faktorem při nákupu nového telefonu, v případě uživatelů telefonů Samsung se jednalo pouze o 23,7 %. Průzkum dále zjistil, že 1 z 6 majitelů iPhonů by zvážil přechod na zařízení Samsung kvůli lepším AI funkcím, zatímco pouze zhruba 1 z 10 uživatelů Samsungu by byl ochoten přejít na Apple.

V rámci průzkumu dostupného na sellcell.com bylo dále zjištěno, že majitelé iPhonů jsou více ochotni si připlatit za službu předplatného, aby mohli využívat AI. Takto odpovědělo 11,6 % respondentů, zatímco v případě uživatelů telefonů Samsung by si bylo ochotno zaplatit pouze 4 % dotazovaných. Většina respondentů, konkrétně 86,5 % uživatelů iPhonů a 94,5 % uživatelů zařízení Galaxy, uvedla, že by si za AI funkce připlatit ochotna nebyla. Nezajištěnost ohledně ochoty platit za AI funkce vyjádřilo 1,9 % uživatelů iPhonů a 1,5 % majitelů Galaxy.