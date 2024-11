Překvapení? Galaxy AI se inspiruje praktickou vychytávkou z Apple Intelligence

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nástup umělé inteligence u smartphonů nejlépe vystihl Samsung, který již značnou část prezentace vlajkové série Galaxy S24 věnoval možnostem umělé inteligence Galaxy AI. Ta se postupně rozšířila i do dalších zařízení a mnohými je považována za tu nejlepší mobilní AI současnosti. Konkurenční Apple naopak nasadil Apple Intelligence až o několik měsíců později a na iPhony a iPady českých majitelů (a dalších uživatelů v EU) zavítá až v dubnu 2025. AI od Applu je navíc občas vyčítáno, že toho neumí tolik jako konkurence, ovšem rozhodně to neplatí pro všechny oblasti.

Galaxy AI now has notification summary feature, it's called AI notification. — Chun Bhai (@chunvn8888) November 2, 2024



Důkazem toho, že i Apple Intelligence v něčem konkurenci „předběhla“, má být nasazení praktické funkce sumarizace notifikací, která byla dostupná již v první verzi AI od Applu. Díky ní má tak uživatel přehled sumarizovaných notifikací z e-mailů, textových zpráv a dalších typů notifikací v případě, že jsou notifikace příliš dlouhé. Právě tato funkce je pak mnohými považována za nejpraktičtější vychytávku Apple Intelligence a nyní by se měla podle informací na sociální síti X dostat také do One UI. Lze předpokládat, že se objeví na podporovaných telefonech a tabletech s příchodem nadstavby One UI 7.0, i když se jedná pouze o domněnku. Více se dozvíme již brzy, tedy ve chvíli, kdy Samsung umožní vyzkoušet beta verzi One UI 7.0.