Samsung rozšiřuje funkci Circle to Search do telefonů řady Galaxy A

Samsung oznámil, že rozšíří dostupnost funkce Circle to Search with Google, jež využívá umělou inteligenci, i do vybraných modelů řady Galaxy A – konkrétně se technologie ještě tento měsíc představí v Galaxy A55, A54, A35 a A34. Po rozšíření na telefony řady Galaxy A se funkce Circle to Search dostane i do tabletů Galaxy Tab S9 FE a Tab S9 FE+.

Spotted something fabulous, but don't know where you can get it?

Find it out the right way, as #CircleToSearch with Google is now available on the awesome #GalaxyA55| A35 5G.

Just circle an object or text to get Google search results.

Isn't that awesome? pic.twitter.com/52q6SRVXmH