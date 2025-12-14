mobilenet.cz na sociálních sítích

Vlajkovky Samsungu zlevnily na ceny střední třídy. Galaxy S25 nestojí ani 15 tisíc

Fotografie: Mobil Pohotovost
  • Samsung padly do obřích slev
  • Ve slevě jsou všechny telefony, hodinky i sluchátka
  • Cena Galaxy S25 padla poprvé pod 15 tisíc

Lepší příležitost pořídit Samsung pod stromeček tu ještě nebyla. Mobil Pohotovost dnes srazila ceny Samsungů na úplné minimum a veškeré slevy šly přímo do cen. Vlajkovku Galaxy S25 koupíte jen za 15 tisíc. A třeba základní Galaxy A16 za vůbec nejnižší cenu na trhu. V maximálních slevách jsou ale i sluchátka a chytré hodinky od Samsungu

Všechny zlevněné telefony jsou za ty nejnižší ceny mezi autorizovanými prodejci a mnohdy i za vůbec nejnižší na trhu. Trhákem je Galaxy A16, který jen za 2 490 Kč (původně 3 791 Kč) představuje přímo ideální cenově dostupný telefon pro děti či prarodiče. Nabídne ovšem Super AMOLED displej, 50Mpx foťák a solidní podporu 6 aktualizací Androidu.

Samsung Galaxy S25

V pořádné slevě je taky telefon z opačného cenového spektra – Galaxy S25 koupíte teď jen za 14 990 Kč (původně 21 490 Kč). Patnáct tisíc za letošní vlajkovku je více než zajímavá cena. V super slevě jsou i další vlajkové modely jako Galaxy S25+, S25 Ultra nebo loňský Galaxy S24.

Další Samsungy v super slevách:

Slevy nevynechaly ani příslušenství. Třeba nejnovější hodinky Samsung Galaxy Watch8 Classic zlevnily na 8 790 Kč (běžně 13 279 Kč). Bezdrátová sluchátka Galaxy Buds3 teď koupíte jen za 3 290 Kč (běžně 3 790 Kč). A ideálním vánočním dárkem může být oblíbený Galaxy Fit3 teď jen za 990 Kč (běžně 1 390 Kč).

