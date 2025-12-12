Nový Samsung pod vánoční stromek? Ze široké nabídky si vybere každý

AMOLED pod 5 tisíc? To je Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy A17 5G dokazuje, že nízká cena není překážkou – tedy pokud za vývojem stojí Samsung. Galaxy A17 5G ukazuje, že kvalitní kousek nemusí stát majlant, a hrdě tak obhájil své začlenění v našem výběru nejlepších telefonů pod hranicí 5 tisíc korun. Zpracování telefonu je příkladné a nechybí dokonce ani zvýšená odolnost dle IP54. Čelní straně dominuje 6,7" AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí, který nabízí syté barvy i velmi dobrou čitelnost, chráněný sklem Gorilla Glass Victus. Čtečka otisků se nachází na boku zařízení a funguje spolehlivě.
Uvnitř pracuje procesor Exynos 1330, který vás brzdit nebude. K dostání je varianta se 4 GB RAM a 128GB úložištěm, nechybí však možnost rozšíření pomocí paměťové karty, sdílející hybridní slot se dvěma nanoSIM. Konektivita je kompletní: NFC pro platby i 5G u všech českých operátorů je tak samozřejmostí – u konkurence to však neplatí. Baterie s kapacitou 5 000 mAh zvládne bez problémů dva dny provozu, nabíjení je zajištěno výkonem 25 W.
Hlavní fotoaparát s rozlišením 50 Mpx a optickou stabilizací je příjemným překvapením a v této ceně příjemnou výjimkou. Velmi dobře je na tom i selfie kamera. Silnou stránkou je i software: díky nadstavbě One UI 8.0 běží překvapivě plynule. Samsung navíc slibuje zhruba 5letou softwarovou podporu, což rozhodně není standard.
Ve velkém stylu a pod 10 tisíc? To je Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy A56 5G ukazuje, že i střední třída může působit prémiově, a přitom zůstat cenově velmi rozumná. Na první pohled zaujme elegantní konstrukcí s typickým minimalistickým designem řady Galaxy A, která je pevná, dobře padne do ruky a nabízí zvýšenou odolnost IP67. Přední straně dominuje kvalitní 6,6" Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, který boduje vysokým jasem i výbornou čitelností na slunci. Nechybí ani poddisplejová čtečka, která reaguje rychle a spolehlivě.
Srdcem telefonu je čipset Exynos 1480, jenž poskytuje dostatek výkonu nejen pro běžné používání, ale i hraní náročnějších titulů. K dispozici je 8GB RAM a úložiště o kapacitě 128 GB či 256 GB, rozšiřitelné paměťovou kartou. Konektivita je tradičně na vysoké úrovni – Samsung nezapomněl na NFC, 5G ani Wi-Fi 6. Baterie s kapacitou 5 000 mAh potěší výdrží na jeden až dva dny, přičemž 25W nabíjení je spolehlivým standardem této třídy.
50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací se ve své kategorii řadí ke špičce a poskytuje jisté, barevně vyvážené snímky i v horších světelných podmínkách. Nechybí ani 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a solidní 32Mpx selfie kamera. Velkým trumfem zařízení je opět software: One UI 8.0 je rychlé, přehledné a Samsung slibuje dlouhou softwarovou podporu, která v této ceně jen potvrzuje hodnotu telefonu.
„Skoro vlajka“ pod 17 tisíc? To je Galaxy S25 FE
Řada Fan Edition je známá tím, že nabízí to nejlepší z vlajkových modelů v dostupnější formě – a Galaxy S25 FE tuto filozofii naplňuje opravdu přesvědčivě. Konstrukce připomíná dražší modely, je odolná dle IP68 a působí mimořádně hodnotně. Na přední straně najdeme jasný a kontrastní 6,7" Dynamic AMOLED panel s vysokým jasem a 120Hz obnovovací frekvencí, který patří k tomu nejlepšímu.
O výkon se stará výkonný čipset z rodiny Exynos, který doplňuje 8GB RAM a až 512GB úložiště. Telefon je tak připraven nejen na multitasking, ale i náročnější hry či práci v pokročilých aplikacích. Výdrž zajišťuje 4 900mAh baterie s podporou 45W nabíjení a bezdrátového dobíjení.
Hlavní 50Mpx fotoaparát s OIS, doplněný o ultraširokoúhlý objektiv a teleobjektiv, nabídne univerzální sestavu, která během dne exceluje v detailu i dynamickém rozsahu. Velmi dobré jsou i noční snímky a videa, která těží z pokročilé stabilizace. Stejně jako u dalších modelů S série nechybí dlouhodobá softwarová podpora, díky které má S25 FE solidní životnost na mnoho let dopředu.
Skládačka pro mladé a náročné? To je Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7 je ukázkou toho, že skládací telefon nemusí být jen drahá specialita. Flip7 kombinuje styl, praktičnost i moderní technologie a působí opravdu hodně. Konstrukce typu véčko je pevná, tenká a po složení se pohodlně vejde i do malé kapsy. Velkou výhodou je také nový vnější displej, který usnadňuje práci s notifikacemi, rychlé odpovědi nebo pořizování selfie, aniž by bylo nutné telefon otevírat.
Po rozevření vás přivítá 6,9" Dynamic AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Obraz je perfektně ostrý, barevně výrazný a ideální pro sociální sítě, multimédia i běžnou práci. Výkon dodává moderní procesor Samsung Exynos 2500, který spolu s dostatkem RAM zajišťuje svižnou odezvu systému i aplikací. Nechybí podpora 5G, NFC ani nejnovější generace Wi-Fi. Baterie s kapacitou kolem 4 300 mAh zvládne běžný den, přičemž telefon těží z velmi dobré softwarové optimalizace One UI.
Hlavní 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací patří mezi silné stránky Flipu7 — snímky jsou detailní, barevně vyvážené a telefon si poradí i se zhoršeným světlem. Ultraširokoúhlý snímač doplňuje univerzálnost a výborně funguje i režim Flex Mode, kdy telefon položíte do „L“ tvaru a fotíte bez stativu. Velkým plusem je i možnost pořizovat selfie zadními fotoaparáty přes vnější displej. Flip7 také těží z dlouhé softwarové podpory a plynulého prostředí One UI.
Fotografův vánoční sen? To je Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Ultra je synonymem pro absolutní špičku, a to nejen v rámci Samsungu. Konstrukce z prémiových materiálů působí luxusně, nechybí ikonický vzhled a odolnost IP68. Displej typu Dynamic AMOLED patří k absolutní špičce – 6,9" úhlopříčka, extrémní jas, antireflexní sklo a 120Hz obnovovací frekvence tvoří kombinaci, kterou ocení hráči i profesionálové. Nechybí ani S Pen, který posouvá produktivitu na další úroveň.
Výkon zajišťuje čipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy, který je optimalizován pro maximální efektivitu a stabilitu. Baterie o kapacitě kolem 5 000 mAh zvládne jeden až dva dny běžného provozu a podporuje rychlé i bezdrátové nabíjení.
Hlavním magnetem je však fotoaparát. Kombinace vysokého rozlišení hlavního snímače, špičkové optické stabilizace a pokročilých algoritmů dělá z S25 Ultra jedno z nejlepších fotomobilních řešení dneška. Nechybí teleobjektivy pro kvalitní zoom, ultraširokoúhlý objektiv ani brilantní video za všech světelných podmínek. Tento model je zkrátka volbou číslo jedna pro ty, kdo od telefonu očekávají profesionální fotografii.
Skládačka na dietě bez kompromisů? To je Galaxy Z Fold7
Galaxy Z Fold7 je ideální volbou pro ty, kteří chtějí telefon i tablet v jednom zařízení bez kompromisů. Konstrukce působí pevně a luxusně, pant je opět odolnější a telefon je nově překvapivě tenký i lehký – a to dokonce nejen v rámci své kategorie. Po rozložení se před vámi otevře obří 8" Dynamic AMOLED displej určený pro multitasking, práci i zábavu, zatímco přední krycí displej s úhlopříčkou 6,5 palce je plnohodnotný a díky adaptivní obnovovací frekvenci velmi plynulý.
Výkon je tradičně špičkový díky nejnovějšímu čipsetu Snapdragon 8 Elite for Galaxy a velké kapacitě RAM i úložiště. Fold7 exceluje v multitaskingu – One UI nabízí možnost práce ve více oknech, drag & drop přes aplikace či pokročilé režimy produktivity, které běžné telefony jednoduše neumí. Výdrž zajišťuje baterie s kapacitou kolem 4 400 mAh.
Fotoaparáty jsou srovnatelné s nejvyšší třídou Galaxy S a přináší univerzální sestavu pro každou situaci. Fold7 je tak nejen pracovním nástrojem, ale rovněž skvělým fotografickým společníkem. Pokud hledáte nejinovativnější zařízení současnosti, Fold7 vás nezklame.
Supertenký a okouzlující? To je Galaxy S25 Edge
Galaxy S25 Edge je zástupcem telefonu, který cílí na milovníky elegantního designu. Je extrémně tenký, lehký a jeho zaoblené okraje displeje z něj dělají vizuální skvost. Dynamic AMOLED displej nabídne vysoký jas, perfektní barvy a 120Hz obnovovací frekvenci – zkrátka vlajkové parametry v kombinaci s unikátně laděnou estetikou.
Výkonově sází na čipset nejnovější generace – Snapdragon 8 Elite for Galaxy, doplněný o rychlou paměť i úložiště. Baterie navzdory tenkému tělu nabídne solidní výdrž, potěší i podpora bezdrátového nabíjení. Samozřejmostí je kompletní konektivita včetně 5G a vysoká míra zabezpečení díky Samsung Knox.
Fotoaparátová výbava se opírá o kvalitní hlavní snímač s rozlišením 200 Mpx, doplněný o schopný ultraširokoúhlý objektiv. Výsledkem jsou ostré snímky s věrným podáním barev a výbornou stabilizací. One UI pak zajišťuje plynulý software i dlouhodobou podporu, což z telefonu dělá elegantní volbu na mnoho let.
