Toužíte po skutečně levných Apple Watch? Možná budete muset vyměnit kov za plast

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Chytré hodinky Apple Watch by letos měly oslavit důležité desetileté výročí uvedením již desáté generace (představeny byly v roce 2014, na trh se však dostaly až v roce 2015). V průběhu jejich působení jsme se přitom dočkali „základních“ Apple Watch s číselným označením, relativně nedávno doplněných o nejlépe vybavený model Apple Watch Ultra a také cenově dostupnější Apple Watch SE. Pokud nelpíte na zdravotních funkcích, jako je monitoring EKG, teploty zápěstí či okysličení krve a také se spokojíte s o něco menším displejem, lze konstatovat, že jsou ideální volbou novodobé Apple Watch SE 2, jež lze zakoupit již zhruba za 6 tisíc Kč. S nástupem příští generace Apple Watch SE, k níž by mělo dojít letos, bychom se přitom mohli dočkat příjemného snížení ceny.

O možném posunu ceny směrem dolů hovoří Mark Gurman ve svém newsletteru Power On, kdy vychází z informací, že by příští Apple Watch SE mohly využívat plastové pouzdro namísto dosavadního hliníku. Jednat by se přitom mělo o velmi odolný plast (či snad plastu podobný kompozitní materiál), který by pomohl snížit koncovou cenu.

Apple přitom již má zkušenost s přechodem na plast, a to konkrétně u modelu iPhone 5C, který byl uveden v roce 2013 a využíval plastové šasi. Jeho hlavním tahákem tehdy byly pestré barevné varianty, s příliš velkým úspěchem se však podle všeho nesetkal, neboť jej zákazníci již logicky nepovažovali za tak prémiový, přestože cena byla relativně stále vysoká. Stejnou informaci o nasazení plastového šasi pouzdra hodinek Apple Watch SE pak potvrzuje také známý analytik Ming-Chi Kuo, podle kterého by Apple mohl začít využívat také 3D tisk, pomocí něhož by mohl efektivněji řídit výrobní náklady. Náhrada hliníkového pouzdra za plastové by také mohla snížit výslednou hmotnost hodinek, i když zůstává otázkou, jak stylově či prémiově by plastové pouzdro hodinek v případě Apple Watch vypadalo.