Apple pracuje na proprietární bateriové technologii. Pomoci mu má křemík

Bateriové technologie jsou velkým tématem nejen v oblasti elektromobility, ale také veškeré (chytré) elektroniky, která není stacionární, tedy vyžaduje napájení z bateriového úložiště. Důležitost co nejdelší výdrže na baterii (ale i baterie jako takové) si pochopitelně uvědomuje i Apple, jehož portfolio využívá (s výjimkou několika málo produktů, jako je třeba iMac či Apple TV) baterie jako zdroj energie. Například u iPhonů pak tradičně Apple oficiálně neuvádí kapacitu, která je odhalena později skrze nejrůznější rozborky. Již před delší dobou však uživatelům přinesl praktickou funkci, jež umožňuje sledovat zdraví bateriového článku a jeho opotřebení, resp. skutečnou aktuální kapacitu s ohledem na původní stav. Komu by se však zdála kapacita baterií iPhonů, potažmo i dalších produktů Apple (MacBooky však například v disciplíně výdrže spolehlivě drtí veškerou srovnatelně výkonnou konkurenci), bude potěšen následující zprávou, na kterou upozornil 9to5mac.comodkazující se na ET News.

Podle něj Apple po sázce na proprietární čipsety u iPhonů a Maců hodlá nasadit i své vlastní baterie. Podle dostupných informací cupertinská společnost zkoumá alternativní katodové materiály, aby vylepšila schopnosti baterie. Podle všeho bychom se prvních produktů s takto upravenou baterií mohli dočkat už v roce 2026. Uvnitř baterie by pak mohl být křemík namísto konvenčního grafitu, jenž slouží jako anodový materiál v lithium-iontových bateriích. Grafit je známý vysokou efektivitou ukládání a uvolňování elektrické energie, použití křemíku by však mohlo potenciálně navýšit celkovou kapacitu baterie a snížit nabíjecí časy. Na druhou stranu má křemík tendenci se během nabíjení rozpínat, Apple však zřejmě našel řešení tohoto problémů.

Proprietární řešení baterií by mohlo Applu usnadnit i dosažení stanovených cílů v oblasti environmentálního přístupu. Ostatně například u nedávno testovaného iPhonu 15 Pro najdeme 100% recyklovaný kobalt použitý v baterii, jedná se tak o vůbec prvního výrobce smartphonů, který přišel s takto environmentálním řešením. Stejně tak nové Apple Watch jsou prvním kompletně uhlíkově neutrálním produktem cupertinské společnosti. Do budoucna, resp. již v roce 2025, pak výrobce hodlá používat recyklovaný kobalt ve všech bateriích, které najdeme v produktech Apple.