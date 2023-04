Vlajková loď od Honoru přichází na trh s velmi lákavou výbavou a za relativně rozumnou cenu nabízí špičkový výkon, velkou baterii i obří 512GB úložiště. Jak se novinka osvědčila v testu? Skutečně se jedná o tak povedený telefon, jak mnozí tvrdí?

Honor Magic5 Pro chce letos evidentně zabodovat na všech frontách, neboť přináší kromě působivé hardwarové výbavy také dlouhou softwarovou podporu a povedlo se mu udržet cenu těsně pod hranicí 30 tisíc korun (s různými bonusy se lze pak dostat i na podstatně nižší částku). Uspěje v záplavě dravé konkurence?

Honor Magic5 Pro – videorecenze

Technické parametry Honor Magic5 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 162,9 × 76,7 × 8,8 mm , 219 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,81" (2 848 × 1 312 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 100 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , 28 999 Kč

Obsah balení: včetně obalu i adaptéru

Honor Magic5 Pro dorazil (na rozdíl od Honoru Magic5 Lite) s kompletním balením, na které jsme u tohoto čínského výrobce zvyklí. Těšit se tak můžete kromě telefonu na silikonový průhledný obal, adaptér i kabel typu USB-C/USB-A.

Líbilo se nám kompletní balení včetně adaptéru a pouzdra

Konstrukční zpracování: to se povedlo

Ačkoliv jsem si mohl Honor Magic5 Pro osahat již na veletrhu MWC 2023, teprve až po několikadenním používání jsem plně docenil konstrukci, respektive tvary zařízení, díky kterým se novinka skutečně velmi pohodlně drží a ovládá. Velký podíl na tom má fotomodul, který je sice vystouplý, avšak plynule navazuje na zbytek zad. Nejedná se tak o samostatný „ostrov“. Při zapření ukazováčku o jeho spodní hranu jsem pak spolehlivě vždy nahmatal palcem čtečku otisků prstů a zároveň měl jistý pocit z držení bez obav z toho, že by mi mělo zařízení vypadnout z ruky. Stejně tak je skvěle umístěno vypínací tlačítko na pravém boku či kolébka ovládání hlasitosti.

Ohledně čtečky otisků prstů si jistě mnozí čtenáři seznámení s modelem Magic4 Pro vzpomenou, že ten disponoval ultrazvukovou čtečkou (jako první smartphone Honor a jeden z mála telefonů na trhu vůbec), nicméně Magic5 Pro je vybaven čtečkou optickou. Ta funguje výtečně, má bleskovou odezvu, ale stejně se jedná o menší ústupek oproti ultrazvukové variantě, která lépe funguje s vlhkými/mokrými či promrzlými prsty. Honor Magic5 Pro má však jedno eso v rukávu – pokročilé biometrické rozpoznávání obličeje. Zatímco většina smartphonů s Androidem, včetně vlajkových lodí konkurenčních značek, jako je Xiaomi, Samsung či Vivo, spoléhá na obyčejný 2D sken, který není příliš bezpečný, ale ani nefunguje ve zhoršených světelných podmínkách, zde se můžete těšit na rozpoznávání obličeje pomocí selfie kamerky a ToF 3D senzoru.

Pokročilé 3D rozpoznávání obličeje může Honoru Magic5 Pro většina konkurence jen závidět.

Skenování tak probíhá podobně jako u iPhonů, tj. nutnost různě natáčet obličej do stran, poté však máte záruku vysoce spolehlivého a bleskově rychlého rozpoznání uživatele. V kombinaci s čtečkou tak vykryjete všechny případy, kdy budete potřebovat telefon odemknout. Pokud bude ležet na stole kousek opodál, není problém jej odemknout prstem, v případě, že jej vytáhnete z kapsy a dáte před obličej, pak se bleskurychle sám odemkne. Využití rozpoznávání obličeje lze pak nastavit u konkrétních aplikací, které lze „zamknout“ na obličej, ale také třeba aktivovat funkci sledování obličeje, kdy se displej nevypne, pokud se na něj uživatel dívá.

S Honorem Magic5 Pro se dále můžete spolehnout na zvýšenou odolnost dle IP68, ale také prémiové materiály v podobě hliníkového rámečku či skleněných zad (a samozřejmě i displeje). Výrobce přitom používá vlastní tvrzené sklo, nikoliv populární alternativu od společnosti Corning. Z další výbavy pak nepřekvapí slot pro dvojici nanoSIM (podporovány jsou i eSIM), USB-C (USB 3.2) na straně spodní a překvapivě i infraport na straně horní.

Samotnou kategorií je pak design, který je sice subjektivní záležitostí, ale podle mě se výrobci extrémně povedl. Telefon vypadá prémiově, fotomodul působí stylově (ale nikoliv kýčovitě) a záda mají praktický matný povrch s velmi jemnou třpytivou povrchovou úpravou. Na závěr chválím i prémiovou haptickou odezvu, k níž nemám co vytknout. Patří totiž mezi to nejlepší ve světě smartphonů s Androidem.

Líbilo se nám příjemně se drží

prémiový design

kvalitní haptická odezva

praktický povrch zad

odolnost dle IP68

pohotová čtečka otisků prstů

špičkové biometrické rozpoznávání obličeje

infraport

Nelíbilo se nám předchozí generace měla ultrazvukovou čtečku otisků prstů

Displej: špička s jasem až 1 800 nitů

Honor vsadil na to nejlepší, s čím se můžeme u moderních smartphonů (běžné konstrukce) setkat, v tomto případě 6,81" LTPO OLED panel se schopností měnit obnovovací frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz (a šetřit tak baterii) a jasem až 1 800 nitů. Displej kryje kromě ochranného skla i předinstalovaná ochranná fólie. Kromě velmi vysoké maximální jemnosti (460 PPI), kterou může telefon v případě zájmu uživatele chytře měnit a šetřit baterii, stojí za zmínku rovněž zabolení displeje jak na bocích, tak dole a nahoře.

Nutno však podotknout, že dole a nahoře je zaoblení skutečně velmi mírné a rozhodně nemá negativní dopad na ovladatelnost. Právě naopak, neboť je díky němu provádění ovládacích gest pohodlnější. Z dalších vlastností stojí za zmínku podpora HDR10+.

Líbilo se nám 120Hz zobrazovací panel

špičkový maximální jas

vysoká jemnost obrazu

kromě ochranného skla také fólie již z výroby

stylové, ale i praktické zaoblení horní a spodní strany

Zvuk: příkladný poslech

Honor Magic5 Pro spoléhá na dva hlasité reproduktory (klasicky dole a nahoře), které společně vykouzlí velmi hlasitý zvukový projev, jemuž neschází ani slušná basová složka. Stěžovat si nelze ani na kvalitu telefonních hovorů, která byla rovněž příkladná. Z kodeků mohu potvrdit, že nechybí například podpora populárního LDAC pro přenos zvuku ve vysoké kvalitě.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: konkurenci nechává za sebou

Zřejmě nikoho nepřekvapí, že se Honor rozhodl do své vlajkové lodi nasadit v tuto chvíli nejlepší procesor od Qualcommu, tedy Snapdragon 8 Gen2, jenž se již nesčetněkrát osvědčil z hlediska špičkového výkonu i energetické efektivity. Mnohem větším překvapením je rozhodnutí na náš trh dodávat pouze 512GB variantu (úložiště je typu UFS 4.0), čímž se Honor Magic5 Pro výrazně odlišuje od takřka veškeré konkurence, a to minimálně cenově.

Z další výbavy pak rozhodně stojí za zmínku i štědrých 12 GB superrychlé LPDDR5X RAM (s možností rozšíření o dalších 7 GB „softwarově“, tedy vypůjčením si z úložiště) či velmi dobře vyřešené odbourávání tepla. S telefonem se mi nikdy nestalo, že by byl výrazněji zahřátý, a to ani při náročnějších operacích, chlazení je tedy evidentně efektivní.

Na závěr bych rád vyzdvihl i přítomnost dedikovaného bezpečnostního čipu Honor, jenž má na starost například bezpečné ukládání biometrických dat. V říši smartphonů s Androidem se jedná o poměrně ojedinělé řešení, které přispívá k celkové bezpečnosti systému.

Líbilo se nám špičkový procesor

12 GB LPDDR5X RAM

velké úložiště typu UFS 4.0

dedikovaný bezpečnostní čip

Výdrž baterie: největší ve své třídě

Pomineme-li herní speciály, najdeme zpravidla u vlajkových lodí baterie s maximální kapacitou 5 000 mAh, Honor Magic5 Pro však jde (navzdory tomu, že není největší ani nejtěžší vlajkou na trhu) o něco dál a chlubí se 5 100 mAh. Oproti předchůdci se pak jedná o velmi solidní navýšení o 500 mAh. Ačkoliv zde není nový typ křemíkovo-uhlíkové baterie, která má o 13 % více energie při stejné velikosti (tu najdeme u Magic5 Ultimate), nelze mít k výdrži jakékoliv výtky. Jeden náročný den zvládne telefon s naprostým přehledem a díky úspornému systému (nikdy se mi však nestalo, že by mi „zabíjel“ spuštěné aplikace) by při troše snahy nebyl problém se dostat ani na dva dny používání. Ostatně během víkendu jsem dvou dnů používání dosáhl, i když jsem jel od plného nabití takřka až do nuly.

Baterie tedy prošla oproti minulé generaci upgradem, což už ale nelze tvrdit o nabíjecích výkonech. Ty činily u modelu Magic4 Pro 100 W, ať už se jednalo o drátové či bezdrátové nabíjení. Tentokrát se jedná o hodnoty 66 W, respektive 50 W, naštěstí to však uživatelé nijak výrazně nepocítí, neboť je nabíjení i tak rychlé. Plné nabití z 0 do 100 % je otázkou necelých 50 minut, zhruba za půl hodiny se pak můžete dostat na 75 %, což je velmi pěkný výsledek. K bezdrátovému nabíjení (pro maximální výkon je nutné pořídit proprietární nabíjecí podložku) nechybí ani reverzní bezdrátové nabíjení o nespecifikovaném výkonu.

Líbilo se nám skvělá výdrž

rychlé nabíjení

Konektivita: moderní Wi-Fi i 5G

V oblasti konektivity nelze Honoru Magic5 Pro nic vytknout – nechybí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ani cokoli dalšího, co byste od vlajkového telefonu očekávali (NFC, 5G, GPS, GLONASS, BDS i Galileo). Dokonce je zde i již zmíněný infraport, ačkoliv třeba technologií UWB novinka vybavena není. Ta se na druhou stranu nachází jen u malého množství vlajkových lodí a v tuto chvíli nemá takřka žádné využití. Ocení ji snad jen majitelé telefonů Samsung či Apple, jež mohou využívat UWB u chytrých přívěsků.

Líbilo se nám příkladná konektivita

Fotoaparát: patří k nejlepším?

Jednou z klíčových oblastí u nového Honoru Magic5 Pro je fotovýbava, kterou zastupují celkem čtyři fotoaparáty, z čehož se tři chlubí 50 Mpx. Selfie kamerka má 12 Mpx, zato však nadprůměrný rozsah 100 stupňů.

Standardní senzor 3,5× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx 12 Mpx Velikost snímače 1/1,12" Mpx ?" ?" ?" Označení snímače ? ? Sony IMX85 ? Velikost pixelů 1,4 µm ? ? 1,22 µm Světelnost objektivu f/1.6 f/2.0 f/3.0 f/2.4 Ohnisková délka/rozsah 23 mm 90 mm 13 mm (122˚) 100˚ Stabilizace optická optická bez stabilizace bez stabilizace Zaostření vícesměrové PDAF, Laser AF PDAF AF fixní

Selfie kamerka díky takto velkému rozsahu nabídne možnost fotit na 0,7násobné, 0,8násobné (defaultní), ale také jednonásobné přiblížení, tudíž se do záběru velmi snadno vměstnají i další osoby, skupinová selfíčka se tak pořizují velmi pohodlně. Samotná kvalita snímků pak rozhodně nezklame, barevný odstín kůže vypadá přirozeně a v režimu Fotografie se (naštěstí) mobil nesnaží uživatele ani nijak zkrášlovat (to je možné až u focení portrétních selfie, kde jde zkrášlení deaktivovat). Video lze pak na selfie natáčet maximálně ve 4K při 30 snímcích za sekundu.

Snímky z hlavního snímače se vyznačují špičkovou ostrostí i vysokou úrovní detailů, líbí se mi také barevné podání, které je tak akorát saturované. Stejně tak si nelze stěžovat na správně nastavenou expozici, kontrast či dobře fungující HDR. Oproti předchozí generaci má navíc primární fotoaparát lepší clonu, ale hlavně i optickou stabilizaci. Ultraširokoúhlý objektiv má skutečně velký rozsah záběru a snímky z něj jsou pěkně ostré, ani v rozích snímků pak kvalita neklesá. Díky automatickému ostření poslouží také jako makro s potenciálem zachytit velmi pěkné snímky.

Portrétní režim překvapivě využívá jen hlavní snímač.

Třetím fotoaparátem na zádech je 3,5násobný teleobjektiv s možností fotit v 10násobný hybridním přiblížení či až 100násobném (digitálním) zoomu. Je jasné, že zatímco 10násobný zoom je dostatečně kvalitní, 100násobná alternativa je spíše klasickou hrou na čísla. V případě teleobjektivu pak překvapí, že jej nelze využít pro focení portrétních snímků, ty zařízení pořizuje pouze na hlavní snímač.

Co se týče nočních snímků, i ty si zachovávají velkou míru detailů za předpokladu, že je na záběru alespoň nějaké světlo, ovšem ani v extrémně tmavých prostředích neudělají snímky ostudu. Na rozdíl od Pixelů pak není prosvícení uděláno do bílého odstínu, což je podle mě pouze dobře, a více odpovídá realitě.

V oblasti natáčení videa je již kromě zmíněné podpory 4K videa u selfie (což překvapivě vlajkové telefony Xiaomi ani Viva neumí) k dispozici také natáčení ve 4K při 60 FPS na zadní hlavní snímač. Při snížení na 30 FPS lze natáčet i na ultraširokoúhlý objektiv, ovšem teleobjektiv nelze pro natáčení videa použít vůbec, což je zvláštní rozhodnutí a výrobce zřejmě spoléhá na to, že drtivá většina videí je stejně natáčena na hlavní a ultraširokoúhlý snímač. Nakonec zmíním i velmi rychlou fotoaplikaci se svižným přepínáním jednotlivých fotoaparátů či režim pro zachycení rychlého pohybu, který jsem aplikoval například u psa a funguje velmi dobře. Ve videorecenzi si pak můžete prohlédnout další ukázky a podívat se, jak focení (a výsledky) vypadá.

Honor Magic5 Pro 4K 60 FPS

Líbilo se nám OIS na teleobjektivu i hlavním snímači

vysoce kvalitní denní i noční snímky

ultraširokoúhlá selfie kamerka

schopný 10násobný zoom

Nelíbilo se nám na teleobjektiv nelze natáčet a ultraširokoúhlý objektiv nezvládne 4K při 60 FPS

portréty telefon fotí jen na hlavní snímač

Software: podpora shodná s Pixely od Googlu

Novinka dorazila s Androidem 13 a nadstavbou MagicOS 7.1, jež měla v první polovině dubna únorové bezpečnostní záplaty. Kromě speciálních funkcí, jako je Honor Connect pro plynulé přenášení obsahu mezi smartphonem, tabletem, televizorem či počítačem (plus samozřejmě i funkcí Odkaz na Windows) a Honor Share, mě zaujala svižnost celého prostředí i dobrá optimalizace.

Honor navíc slibuje tři velké aktualizace operačního systému (tj. až na Android 16) a 5 let bezpečnostních záplat, čímž se dostává na úroveň telefonů Pixel od Googlu. To už je velmi solidní nabídka, zejména vezmeme-li v potaz, že je identická s tou od tvůrců operačního systému Android, i když na pověstný Samsung (či Apple) stále trochu ztrácí.

Líbilo se nám pěkně zpracovaná nadstavba

dlouhá softwarová podpora

Zhodnocení

Honor Magic5 Pro je v tuto chvíli podle mě nejlepším vlajkovým smartphonem na českém trhu z hlediska poměru cena/výkon, neboť nabízí špičkový displej, nejlepší procesor od Qualcommu, odolnost dle IP68 a navzdory rozumným rozměrům i hmotnosti také velkou 5 100mAh baterii. Předností je pak velmi rychlé 512GB úložiště, jež konkurence na našem trhu ani nenabízí nebo si za něj nechá pořádně připlatit.

Oceňuji také špičkovou fotovýbavu, dlouhou garanci softwarové podpory srovnatelnou s Pixely či plnohodnotný obsah balení, tudíž si nemusí zákazníci nic dokupovat. Prostor ke zlepšení naopak vnímám u čtečky otisků prstů, která by mohla být ultrazvuková jako u poslední generace, stejně tak poklesl nabíjecí výkon drátového i bezdrátového nabíjení, v praxi to na druhou stranu nepoznáte, neboť je nabíjení stále velmi rychlé. Často zanedbávaným, podle mě však velmi důležitým bonusem, je pak možnost kromě čtečky odemykat telefon rovněž pokročilým 3D rozpoznáváním obličeje, což konkurence od Samsungu, Xiaomi ani většiny dalších značek využívajících Android jednoduše neumí.

Konkurence

Pokud toužíte po ještě delší softwarové podpoře a třeba i chytrém peru S Pen, ultrazvukové čtečce či 10násobném teleobjektivu, zvažte Galaxy S23 Ultra. Tento model je však (zejména v 512GB provedení) výrazně dražší, nedisponuje pokročilým biometrickým rozpoznáváním obličeje a nenabídne ani tak rychlé nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi 13 Pro 256 + 12 GB Rozměry 162,9 × 74,6 × 8,4 mm , 210 g Displej Super AMOLED, 6,73" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 50,3 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 820 mAh Kč

Xiaomi 13 Pro se může pochlubit hlavním snímačem typu 1", brutálně rychlým 120W nabíjením a také krásným displejem či keramickými zády. I tento model je však oproti Honoru Magic5 Pro dražší, nedisponuje biometrickým rozpoznáváním obličeje a na našem trhu jej bohužel vůbec neseženete s 512GB úložištěm.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 Ultra 512 + 12 GB Rozměry 163,4 × 78,1 × 8,9 mm , 234 g Displej AMOLED, 6,8" (3 088 × 1 440 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 024 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh Kč

Klasickou alternativou pro příznivce Applu je pak iPhone 14 Pro Max (budeme-li srovnávat telefony s obdobnou uhlopříčkou). I ten je dražší, a to i jen se základním 128GB úložištěm, ale rovněž nepodporuje rychlé nabíjení. Výhodou je pak například prémiovější zpracování s využitím nerezové oceli, ovšem iPhone podle mého názoru stejně osloví potenciálně zájemce především kvůli ekosystému.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 14 Pro Max 1 TB Rozměry 160,7 × 77,6 × 7,9 mm , 240 g Displej OLED, 6,7" (2 796 × 1 290 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A16 Bionic , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 4 323 mAh Kč

Skvělou fotovýbavu a dlouhou softwarovou podporu nabízí i Google Pixel 7 Pro, který je o něco levnější a má velmi zajímavý design. Na našem trhu však stále nemá oficiální podporu Googlu, s čímž se pojí také problémy s 5G konektivitou. Navíc má oproti Honoru Magic5 Pro o dost pomalejší nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 7 Pro 512 GB Rozměry 162,9 × 76,6 × 8,9 mm , 212 g Displej OLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G2 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz