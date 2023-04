Honor znovu potvrzuje svůj slib dlouhé softwarové garance telefonů Magic

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Délka softwarové podpory je u moderních smartphonů často diskutovaným tématem, zejména pak u dražších či vyloženě vlajkových modelů, které by měly uživatelům sloužit několik let bez kompromisů z hlediska výkonu či zabezpečení. Honor proto již dříve uvedl, že hodlá dlouhodobě podporovat vybrané smartphony nejnovější řady Magic, konkrétně modely Magic5 Pro a skládacího Magic Vs.

Nyní tento slib potvrzuje formou tiskové zprávy a všichni majitelé zmíněných zařízení se mohou těšit konkrétně na garanci tří aktualizací operačního systému Android a pěti let bezpečnostních záplat. Například u vlajkového modelu Magic5 Pro klasické konstrukce se tak uživatelé dočkají přinejmenším Androidu 16. Na naši podrobnou recenzi tohoto modelu se můžete těšit již zítra.

Přejít do katalogu Honor Magic5 Pro Rozměry 162,9 × 76,7 × 8,8 mm , 219 g Displej AMOLED, 6,81" (2 848 × 1 312 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB Akumulátor 5 100 mAh