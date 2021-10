Větší displej, rychlejší nabíjení a samozřejmě i vyšší výkon. To všechno mají být přednosti nových Apple Watch 7, které jsem mohl několik týdnů nosit na zápěstí. Měli by majitelé iPhonů uvažovat o koupi, nebo se raději poohlédnout jinde?

Malá mezigenerační inovace, spíše jednodenní výdrž a nejpropracovanější operační systém ve světe chytrých hodinek vůbec. Nějak tak by možná mnozí z vás definovali Apple Watch, které jsou každým rokem pouze mírně vylepšenou kopií předešlého modelu. Týká se to i nových Apple Watch 7, nebo se pod známým designem ukrývá zásadnější vylepšení, které opravdu stojí za to?

Apple Watch 7 – videorecenze

Technické parametry Apple Watch 7 45mm LTE Kompletní specifikace Konstrukce 45 × 38 × 10,7 mm , 38,8 g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: přezka Displej OLED, 1,9" (484 × 396 px), tvar: hranatý Systém watchOS , kompatibilní s: iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11b/g/n, mobilní sítě: LTE, NFC: ano Chipset Paměť vnitřní paměť: 32 GB , paměťové karty: ? Akumulátor 309 mAh , nabíjení: bezdrátové Dostupnost , 14 590 Kč

Obsah balení: nově s USB-C

Krabička od Apple Watch se skládá kromě plastového přebalu ze dvou částí, ve kterých na uživatele čekají hodinky, řemínek (o dvou délkách), povinné příručky a také nabíječka (bez adaptéru). Na rozdíl od Apple Watch 6 přešel již Apple na modernější kabel s USB-C, na jehož druhém konci najdeme magnetickou kolébku. Podobně jako u minulé generace mi však nepřijde příliš environmentální velké množství obalového materiálu, které působí trochu zbytečně.

Líbilo se nám modernější USB-C

Nelíbilo se nám zbytečně velké množství obalového materiálu

Konstrukční zpracování: dobře známý „oblázek“

Na první pohled si můžete Apple Watch 7 velmi snadno splést s předchozími modely. Jak se ukázalo, úniky o přepracovaném designu s hranatými rámečky se sedmé generace totiž tak úplně netýkaly. Hodinky jsou mírně větší, po odepnutí řemínků však stále připomínají malý „oblázek“. Nebýt odstraněného diagnostického konektoru, o kterém jste možná dříve ani nevěděli, a většího displeje, k němuž se ještě dostanu, se tak nic dalšího nezměnilo. Ačkoliv bych byl na Apple Watch s hranatými rámečky vcelku zvědavý, současná podoba mě nijak neuráží a díky tvaru se hodinky velmi pohodlně nosí a netlačí do zápěstí, ani když jdu běhat a řemínek utáhnu víc na těsno.

Výměna za řemínek jiné barvy nebo třeba řemínek z naprosto jiného materiálu, je extrémně snadná. Vlastně asi úplně nejjednodušší ze všech chytrých hodinek, které jsem v poslední době testoval, protože se nemusíte strefovat stěžejkami poměrně malých otvorů pro uchycení řemínku. Čím mě Apple Watch a iPhony obecně asi nikdy nepřestanou bavit, je haptická odezva. Je precizní a skvěle dotváří dojem z používání hodinek, ať už se jedná o skrolování korunkou nebo odezvu na dotyk.

Haptická odezva je klasicky skvělá.

Podle mě méně podstatnou novinkou je rovněž mezigeneračně opět o něco vyšší odolnost, alespoň oficiálně v podobě certifikace IP6X, která doplňuje výrobcem udávanou voděodolnost do 50 metrů. Pokud se s hodinkami rozhodnete skočit do sprchy (nebo do bazénu), potěší velmi snadno a rychle dostupný zámek obrazovky i funkce pro odstranění vody z reproduktoru.

Líbilo se nám vyměnitelné pásky

fantastická haptická odezva

vysoká odolnost včetně IP6X

elegantní (avšak stále stejný) design

pohodlně se nosí

Nelíbilo se nám stejné jako předešlé Apple Watch

Displej: poznáte ten rozdíl?

Aplikace si nově můžete vychutnat na 1,9palcovém displeji, jenž má být o 20 % větší než předchozí generace. Větší obrazovka na úkor menších rámečků je vždy vítanou změnou. Vezmete-li však v potaz, že je watchOS uzpůsoben tak, že díky tmavému režimu téměř nikdy nevidíte fyzické rámečky displeje, může vám být upřímně mírně větší obrazovka vcelku lhostejná. Sečteno podtrženo: za větší displej chválím, ale žádný wow efekt z pohledu uživatele se rozhodně nekoná.

Co mě zaujalo víc, to je zvýšená odolnost sklíčka, kterou jsem však nechtěl z pochopitelných důvodů cíleně testovat. Pozitivní každopádně je, že jsem během několikatýdenního používání nezpozoroval na displeji žádné škrábance. LTPO OLED panel s velmi vysokým jasem i podporou režimu Always-On je ale každopádně špičkový. Jmenovitě musím vyzdvihnout velmi vysokou maximální svítivost (až 1 000 nitů), krásné podání barev i velmi nízký minimální jas, který vás „neomráčí“ ráno po probuzení. V neposlední řadě stojí za pochvalu i obrovské množství nejrůznějších ciferníků (ať už pro běžný režim či Always-On), které uspokojí i ty nejnáročnější.

Líbilo se nám kvalitní LTPO OLED panel

pěkně zpracovaný Always-On

velmi vysoký (i nízký) jas

Systém a výkon: svižný jako vždy

Během testování jsem používal operační systém watchOS verze 8.1, který si podle mého názoru stále drží pozici nejlepšího a nejvíc propracovaného systému chytrých hodinek na trhu. V podstatě se dá říct, že nosíte na ruce malý iPhone. Zvlášť, pokud jste majiteli verze s připojením LTE, která je už i na českém trhu běžně k dostání. Vše funguje maximálně svižně, ovládání pomocí dotyku, korunky a tlačítka je intuitivní a AppStore pro Apple Watch je přecpaný všemožnými aplikacemi, takže si do hodinek můžete doinstalovat Telegram, Google Mapy, Spotify a spoustu dalšího.

Hodinky mají mezigeneračně rovněž o něco vyšší výkon díky novému procesoru Apple S7, který má tradičně více výkonu, než je podle mého názoru třeba, jedná se tak spíše o záruku dlouhé životnosti hardwaru. V doprovodu 32GB úložiště, ze kterého je k dispozici necelých 28 GB, si tak rozhodně nelze stěžovat na špatnou výbavu.

Líbilo se nám dospělý systém s možností doinstalování aplikací

do velké míry jsou hodinky nezávislé na telefonu

svižný chod

výkonný hardware

velké interní úložiště

Výdrž a nabíjení: rychlejší než kdy předtím

Asi největším vylepšením Apple Watch 7 a důvodem, proč mi hodinky celkem přirostly k srdci, je výdrž, která se podle mě mezigeneračně zlepšila. Běžně jsem tak na jedno plné nabití zvládl zhruba 1,5 až 2 dny používání. Pro lepší představu uvedu, že během 7 až 8hodinového spánku s aktivovaným režimem Letadlo z baterie zmizí zhruba 7 % a po uběhnutí tří kilometrů s měřením trasy činil úbytek baterie 9 %. Udávaná rychlost (nově rychlejšího) nabíjení z 0 na 80 % za 45 minut přitom zhruba odpovídá realitě, takže není problém ráno hodinky nabít i během velmi rychlé snídaně třeba na 60 %. Mírným zklamáním je naopak omezená kompatibilita Apple Watch s bezdrátovými nabíječkami. Ze dvou různých testovaných bezdrátových nabíjecích podložek různých výrobců ani jedna nefungovala, iPhone 13 mini se na nich přitom nabíjel bez problémů. Jedna z nich přitom pocházela od renomovaného výrobce Belkin, jehož výrobky najdeme i v oficiálním e-shopu Applu.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

konečně solidní výdrž

Nelíbilo se nám kompatibilní pouze s některými Qi podložkami

Sportovní a zdravotní funkce: zdraví na prvním místě

Stejně jako u minulé generace, i pomocí Apple Watch 7 lze změřit EKG a případně detekovat fibrilaci síní. Stačí jednoduše spustit aplikaci EKG, přiložit prst na korunku a počkat 30 sekund. Zůstává i senzor měření okysličení krve, který dokáže změřit úroveň kyslíku v krvi během několika málo sekund a o naměřené hodnotě vás průběžně informovat na ciferníku. Zajímavě vypadající senzor pro monitoring glukózy v krvi se u sedmé generace prozatím nekoná, snad se jej ale dočkáme u Apple Watch 8. Stejně tak hodinky nedisponují „teploměrem“ pro zjištění teploty pokožky na zápěstí, což však za příliš užitečnou funkci považovat nelze.

Apple Watch 7 však mohu pochválit za srozumitelnost a přehledné zpracování naměřených údajů, ať už se jedná o srdeční tep, EKG nebo délku spánku apod. Na přiložených screenshotech se můžete sami podívat na detailnost naměřených hodnot během spánku, chůze či měření EKG a okysličení krve. Vše je uživateli velmi přehledně podáno a vysvětleno. A pokud vám nespočet podporovaných sportovních režimů či monitoring spánku nevyhovuje, nic vám nebrání v tom si stáhnout jednu z dalších sportovních/zdravotních aplikací v App Store.

Screenshoty z Apple Watch 7

Další postřeh z používání hodinek je, že umí (na poměry chytrých hodinek) velmi přesně zaznamenat ušlou trasu. Ať už jsem si měřil trasu ve městě při procházce Prahou, nebo když jsem si šel zaběhat do přírody, naměřená trasa víceméně odpovídala tomu, co by zaznamenala GPS telefonu. Občas to není úplně dokonalé, ale oproti ostatním běžným chytrým hodinkám, pominu-li specializovanější produkty zaměřené vyloženě na sportovce, měří velmi přesně, což oceníte i v případě, že se necháte pomocí hodinek navádět k cíli.

Líbilo se nám velké množství sportovních a zdravotních funkcí

přehledné statistiky

přesné měření pomocí GPS

Nelíbilo se nám nízká úroveň inovací

Zhodnocení

Apple Watch 7 sice nejsou žádná velká revoluce, ale mají slušnou výdrž, krásný OLED displej, propracovaný operační systém a fantastickou haptickou odezvu. Pokud máte starší model hodinek od Applu, jako třeba Apple Watch 3, možná jsou Watch 7 vhodným nástupcem. Anebo si zkrátka jen počkejte na další generaci, která by mohla být schopna kromě EKG, srdečního tepu a okysličení krve možná měřit i úroveň glukózy v krvi.

Konkurence

Pokud nechcete utrácet horentní sumy, ale rádi byste Apple Watch, doporučuji zvážit nákup cenově dostupnějších Apple Watch SE, které sice postrádají EKG i senzor SpO2, zato však stojí zhruba o třetinu méně. Pro ty nejméně náročné jsou pak vhodnou volbou Apple Watch 3, které pořídíte již za 5 490 Kč.

Stylové Galaxy Watch3 od Samsungu se chlubí krásným designem a praktickou otočnou lunetou. Jejich systém Tizen si s iOS rozumí (na rozdíl od novější generace) a rovněž nabízí možnost doinstalování aplikací.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz