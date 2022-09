iPhony 14 Pro mají mezigeneračně o 38 % rychlejší 5G

Letošní řada iPhonů s přídomkem Pro těží z nového čipsetu Apple A16 Bionic, který přináší vylepšený výkon a zároveň slibuje vyšší efektivitu z hlediska energetické spotřeby. Testy zprostředkované speedsmart.netvšak poukazují také na zásadně rychlejší 5G, minimálně ve srovnání s loňskými iPhony 13 Pro.

Podle všeho je rychlost stahování přes 5G (testovaná u amerických operátorů) nově až o 38 % vyšší ve srovnání s předchozí generací iPhonů Pro. K menšímu vylepšení došlo i v oblasti uploadu, přestože ne tak markantnímu, viz naměřené hodnoty.

