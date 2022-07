Withings ScanWatch Horizon se již na první pohled liší od konkurence, v čemž se ale také zároveň ukrývá jejich největší přednost. Design však není jediné, čím se může tento elegantní chronograf pochlubit. Jaké jsou mé zkušenosti z každodenního používání?

Smartwatch, které umí skloubit to nejlepší ze světa chytrých a klasických hodinek: nějak takto lze popsat Withings ScanWatch Horizon, který vychází z modelu ScanWatch. Novinka francouzského výrobce přichází v luxusním provedení z nerezové oceli se safírovým sklem, avšak kromě designu dokáže zaujmout také výbavou.

Technické parametry Withings ScanWatch Horizon Kompletní specifikace Konstrukce 43 × 43 × 13,3 mm , 72 g , odolnost: ano Pásek kovový, vyměnitelný: ano (20 mm), zapínání: ? Displej PMOLED, ?" (? × ? px), tvar: ? Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: ?, Wi-Fi: ?, mobilní sítě: ?, NFC: ? Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor ? mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost červen 2022, Kč

Obsah balení: prostě paráda

Withings má zpravidla velmi pěkně zpracované již samotné balení a v případě ScanWatch Horizon tomu není jinak. V bílé krabičce s poutkem tak najdeme kromě samotných hodinek s již nasazeným kovovým řemínkem také náhradní silikonový pásek z na dotek velmi příjemného materiálu, několik náhradních kovových článků pro uživatele s širším zápěstím a také sadu speciálních nástrojů. Konkrétně se jedná o speciální plastový držák, kladívko a nástroj pro vyražení osiček z řemínku. Jak celý proces prodlužování/zkracování kovového řemínku vypadá, to najdete v přiloženém videu.

UNBOXING: Withings Scanwatch Horizon

Líbilo se nám bohaté a krásně zpracované balení

veškeré potřebné nástroje

Konstrukční zpracování: nejen pro potápěče

Withings ScanWatch Horizon jsou sourozencem dříve testovaného modelu Withings ScanWatch a hlavní změny lze pozorovat v oblasti designu. Ten je podle mého názoru stále úchvatný, tentokrát vycházející z tradice potápěčských hodinek. Kvůli tomu byla upravena také maximální odolnost, a to až do 10 ATM.

Hodinky na rozdíl od konkurence nesázejí na velký zobrazovací panel, ale klasický ciferník, který doplňuje malý kruhový displej, k němuž se dostanu později. Nejenže tak logicky nemáte potřebu využívat Always-On, jako je tomu u konkurenčních hodinek, zároveň se však můžete spolehnout na skvělou čitelnost času ze všech úhlů, ale také na eleganci, která časem technologicky nezestárne. Analogové hodiny jsou s námi již více než sto let a jen tak podle mého názoru nezmizí, i když samotný Apple prodá více hodinek než všichni švýcarští výrobci dohromady.

Ručičky mají fluorescenční povlak.

Na rozdíl od většiny analogových hodinek se navíc nemusíte vůbec starat o udržování správného času, o to se postará „chytrá“ část ScanWatch. Kromě hlavního ciferníku, jehož ručičky (hodinová i minutová) mají fluorescenční povlak, takže mírně svítí i v naprosté tmě (pokud byste z nějakého důvodu nechtěli aktivovat displej), můžeme na pozici šesti hodin spatřit také sekundární ciferník s modrou ručičkou a indexy 0 až 100. Zde vám hodinky ukazují, jak jste procentuálně splnili vámi nastavený cíl ušlých kroků za den.

Provedení z nerezové oceli je příjemné a spodní strana, na které se nachází senzory, na zápěstí nezanechává žádné otisky, ani pokud máte hodinky více utažené. Stejně tak výměna řemínků o velikosti 20 mm u větší 42mm varianty hodinek je velmi intuitivní, funguje totiž na osvědčené bázi zasouvací pružinky. Samotný silikonový řemínek je dostatečně dlouhý s velkým množstvím dírek, takže si každý najde ideální míru utažení. Přezka na konci je rovněž z nerezové oceli, stejně jako pouzdro a řemínek s výměnnými články. Alternativou je pak silikonový pásek, které Withings zkrátka umí, jedná se totiž o ty nejpříjemnější silikonové pásky u hodinek, s nimiž jsem se setkal. Množství náhradních pásků najdete přímo na stránkách výrobce, šířka 20 milimetrů však není nijak nestandardní, můžete je tedy zakoupit i jinde.

Hodinky jsou z bočního pohledu mírně vypouklé, jak na straně spodní strany, tak na straně displeje, který je krytý safírovým sklíčkem, takže byste jej neměli jen tak poškrábat. Během používání jsem na povrchu nezaznamenal žádný škrábanec, v minulosti se mi však podařilo poškrábat i klasické hodinky se safírovým sklem, je tedy dobré dávat pozor.

Veškeré ovládání probíhá pomocí otočné korunky na pravém boku, kterou můžete rovněž zamáčknout pro potvrzení nebo jen probuzení displeje. Pohyb prostředím doprovázejí vibrace různé intenzity, které jsou podobné těm z Apple Watch, i za to si tedy Withings zaslouží velkou pochvalu. Jediné, co mě mrzí, je haptická odezva, která je hodně hlasitá a u takto luxusních hodinek bych si dozajista představoval rafinovanější vibrace, které by se alespoň blížily tomu, co zvládají Apple Watch.

Líbilo se nám vysoká odolnost (až do 10 ATM)

vyměnitelné pásky

nadčasový design

kvalitní zpracování

safírové sklo

Nelíbilo se nám horší haptická odezva

Displej: když chcete vědět víc

Součástí hodinek je rovněž malý (černobílý) PMOLED panel, který zobrazuje všechno důležité. V případě notifikací zde uvidíte kromě jména toho, kdo vám píše/volá také ikonku aplikace (např. Gmail, Telegram apod.) Kromě toho je zde zobrazen čas i datum. Systém je v angličtině, na druhou stranu je tak jednoduchý, že jej snadno pochopí i ti, kteří angličtinu příliš neovládají. Důležité je zmínit, že s diakritikou hodinky neměly problém, displej tak nezobrazuje žádné smysl nedávající znaky, jako je tomu občas u jiných wearables. Zároveň musím pochválit bezproblémovou čitelnost či reakci hodinek na zvednutí zápěstí, kdy se displej pohotově rozsvítí.

Líbilo se nám dobře viditelný PMOLED displej

bezproblémová diakritika

Nelíbilo se nám velikost displeje jako limitující faktor

Systém a výkon: aplikace v hlavní roli

Vzhledem k malému displeji, který uživateli dává přístup k zapnutí funkcí, jako je EKG, měření okysličení krve, budíku nebo sportovním režimům, si všechna data prohlížíte v aplikace Health Mate, která je dostupná jak na Android, tak na iOS.

Aplikace je intuitivní a nabízí všechny důležité údaje a statistiky. Monitorovat tak můžete počet ušlých kroků v různých časových obdobích, výsledky měření EKG, okysličení krve nebo délku a kvalitu spánku. Sledovat můžete také trendy, nastavovat si cíle i zde upravit výběr aplikací, které mají právo zobrazit došlou notifikaci. Uživatelé jsou také motivování sbíráním „achievementů“ za ušlou vzdálenost apod. Velkou výhodou je možnost propojit Health Mate s aplikacemi Google Fit, Strava, RunKeeper, MyFitnessPal či Samsung Health.

Stáhnout Health Mate

Líbilo se nám povedená aplikace

přehledné zobrazení naměřených údajů

široké možnosti propojení a nastavení

Výdrž a nabíjení: klidně jednou za měsíc

V oblasti výdrže Withings ScanWatch Horizon bodují na plné čáře a z dlouhodobého používání mohu potvrdit až měsíční výdrž na jedno nabití za předpokladu, že s hodinkami nebudete sportovat, v takovém případě totiž procenta baterie klesají značně rychleji.

I pokud si necháte aktivované notifikace ke všem aplikacím v telefonu stejně jako rozzáření displeje při každém zvednutí zápěstí, měli byste se komfortně dostat přes dva týdny. Nabíjení skrze kolébku trvá zhruba dvě hodiny, možnost nabíjet přes standard Qi bohužel schází.

Líbilo se nám skvělá výdrž

Nelíbilo se nám nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku

Sportovní a zdravotní funkce: nenáročným postačí

Withings ScanWatch Horizon dávají designem jasně najevo, že se nejedná o sportovní hodinky a tomu také odpovídá výbava. K dispozici tak máte celkem 6 možností – běh, plavání, chůze, jízda na kole, běh ve vnitřních prostorech a režim „ostatní“, kam spadají veškeré další aktivity. Hodinky rovněž nemají integrovanou GPS, takže pokud si chcete zaznamenat ušlou/uběhnutou trasu, musíte mít u sebe telefon. Na druhou stranu jsou alespoň zaznamenané údaje mnohonásobně přesnější.

K dispozici je však senzor SpO2 pro měření okysličení krve, měření srdečního tepu či výškoměr, který změří, kolik pater jste vyšli. Pokud sportujete spíše rekreačně, věřím, že vám nabídka režimů plně postačí. Pokud naopak vyžadujete možnost připnutí hrudního pásu, poohlédněte se raději jinde.

Z čistě zdravotních funkcí je k dispozici EKG, které po zhruba 30 sekundách čekání zkontroluje, jestli jste v pořádku, nebo byste raději měli navštívit doktora. EKG fungovalo spolehlivě stejně jako SpO2. Na to, jak vypadají naměřené hodnoty, se můžete podívat na přiložených screenshotech.

Líbilo se nám dostatek sportovních režimů

podpora EKG i SpO2

Nelíbilo se nám bez GPS

Zhodnocení

Withings ScanWatch Horizon jsou snad ještě stylovější než „základní“ ScanWatch. I u tohoto modelu tak platí, že tyto netradiční chytré hodinky cílí na zákazníky, kteří chtějí mít přehled o zdraví a notifikacích, zároveň si však na zápěstí přejí nosit elegantní doplněk, který sice chytrý je, ale nedává to takřka nijak najevo. Velký palec nahoru ode mě ScanWatch Horizon dostávají také za nadprůměrně dlouhou výdrž i krásně zpracované balení s bohatým obsahem či povedenou aplikaci. Nadstandardní je rovněž pětiletá záruka. Prostor pro zlepšení naopak spatřuji v absenci bezdrátového nabíjení standardu Qi, který nabízí i podstatně levnější hodinky.

