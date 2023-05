Znáte ten pocit, když po překonání nepříjemně strmého kopce vbíháte do cílové rovinky a snažíte se sbírat poslední zbytky sil, abyste se mohli alespoň pokusit zaběhnout váš nový nejlepší čas? Pokud se řadíte do skupiny náročnějších sportovců, kteří vyžadují více než základní analýzu a funkce, neměli byste si nechat ujít nové Suunto Vertical, které oslní i titanovým tělem či solárním nabíjením.

Ačkoliv se na mobilenet.cz zaměřujeme spíše na klasické chytré hodinky, čas od času se k nám podívá i nějaký netradičně vybavený kousek. Speciální kategorii pak tvoří zařízení, která mohou připomínat více sporttestery než chytré hodinky, mezi něž se řadí i nové Suunto Vertical.

Obsah balení: jen to nejpotřebnější

Balení Suunto Vertical je ukázkou toho, jak šetřit místem, neboť se jedná o jednu z nejmenších krabiček od chytrých hodinek, se kterými jsem se v poslední době setkal. Malá krychle není zbytečně velká a ukrývá v sobě kromě samotných hodinek již jen nabíjecí kolébku a menší svazek manuálů.

Líbilo se nám malá krabička

Konstrukční zpracování: tak to se povedlo

Suunto Vertical jsou každým coulem sportovní hodinky, jejichž design má být především funkční a praktický, přesto na zápěstí vypadají vcelku civilně a stylově. Fakt, že v balení nenajdeme například kovový pásek jako alternativu pro silikonový, ačkoliv je pořizovací cena poměrně vysoká, je jasným indikátorem toho, že Suunto Vertical jsou naprosto jiné hodinky než například nedávno testované Huawei Watch Ultimate. I tak ale musím uznat že se design povedl a hodinky jsem nosil takřka neustále, ať už jsem byl oděn do sportovního, či nikoliv.

S tím se pojí i komfort nošení, který je navzdory nemalým rozměrům (tloušťka činí 13,6 mm a průměr pouzdra 49 mm) příkladný. Skutečně bych nikdy nečekal, že se mi takto velké hodinky budou líbit a dovolím si tvrdit, že i dobře vypadat na zápěstí. Z hlediska použití prémiových materiálů si navíc v ničem nezadají s tím nejlepším na trhu, ať už se jedná o Apple Watch Ultra či již zmíněné Huawei Watch Ultimate. I tyto hodinky se totiž chlubí safírovým sklem, ale také pouzdrem z titanu či nerezové oceli, které obsahuje rovněž polyamid tvrzený skleněnými vlákny. Pokud budete chtít to nejlepší, tedy testovaný titan v kombinaci se solárním nabíjením, počítejte s nemalým příplatkem ve výši zhruba 5 tisíc korun (200 eur). Matná titanová úprava je však skutečně luxusní a (to především) odolná. S hodinkami se mi povedlo se párkrát otřít o zárubeň dveří, avšak Suunto Vertical přestály naprosto bez úhony. Pro úplnost dodám, že luneta není otočná, ovšem vzhledem k systému hodinek to podle mě ničemu nevadí a je to spíše dobře. Silikonový řemínek, jehož velikost si můžete poměrně přesně nastavit, lze vyměnit za jakýkoliv jiný o šíře uchycení 22 milimetrů, což také chválím.

Ovládání probíhá pomocí tří tlačítek na pravém boku a displeje, přičemž většinu času lze vše ovládat fyzickými tlačítky, ovšem v některých případech je nutné použít i displej. Právě to může být zprvu mírně „neintuitivní“, ale během pár dní jsem si na vše zvykl. Jak již bylo zmíněno, hodinky navíc nejsou chytré stejným způsobem jako například Apple Watch a během sportovního monitoringu se můžete spolehnout na tlačítka, která budou skvěle reagovat, ať už budete mít špinavé, zpocené či mokré ruce. Hodinky se zároveň chlubí voděodolností do 100 metrů, vodní sporty tak nečiní Suunto Vertical žádný problém.

Jelikož jsou Suunto Vertical skutečně velmi zajímavé, musím zmínit i spodní stranu se senzory nebo spíše informace, na které se zde odkazuje. Kromě toho, že se zde dozvíme o přítomnosti titanu či safírového skla, je zde totiž rovněž uvedena informace „Made in Finland“. Suunto je finská značka, přesto mě výroba ve Finsku (i když lze předpokládat, že 100 % všech komponent nebylo vyrobeno přímo ve Finsku, ale byly zde například pouze zkompletovány) zaujala a je to jeden z důvodů, proč si hodinky koupit (alespoň pokud chcete podpořit toto odvětví a práci v rámci Evropy) a zároveň i odpovědí na to, proč nejsou Suunto Vertical levnější, neboť mzdy ve Finsku nízké rozhodně nejsou.

Hodinky jsou také vysoce environmentální, neboť byly vyrobeny ze 100% obnovitelné energie a stejně tak se chlubí 100% vykmponezonvaným CO 2 . Jejich stopa činí pouze 6,59 kilogramů CO 2 , což je skvělá hodnota a na rozdíl od Applu, Huawei či naprosté většiny jiných výrobců nemusí hodinky putovat v kontejnerech přes půl světa, aby se dostaly na náš trh. To vše jsou aspekty, které by měly být potenciálním zákazníkům sympatické a přetáhnout je k Suunto a přiznám se, že v mém případě to rozhodně funguje.

Líbilo se nám povedený sportovní design

kvalitní zpracování

vyrobeno ve Finsku za využití energie z obnovitelných zdrojů

vysoká odolnost a hodnotné materiály

standardizované 22mm uchycení řemínků

trojice snadno nahmatatelných tlačítek

Displej: 1,4" Matrix

Ačkoliv má Suunto ve svém portfoliu také hodinky s AMOLED panelem, rozhodlo se pro model Suunto Vertical použít tzv. Matrix displej, jenž se vyznačuje LED podsvícením a defaultně neustále aktivovanou (avšak nepodsvícenou) obrazovkou. Hlavní výhodou tohoto řešení je špičková světelnost na slunci, kdy na rozdíl od AMOLEDU je čitelnost tím lepší, čím víc na displej svítí slunce. Tento model navíc disponuje i solárním nabíjením.

1,4palcová obrazovka krytá safírovým sklem má rozlišení 280 × 280 pixelů, což mě trochu překvapilo, neboť se jedná o dost drahé hodinky a například u řady Suunto 9 najdeme zástupce s menší obrazovkou a vyšším rozlišením 320 × 320 pixelů, ve výsledku tedy i vyšší jemností. Na druhou stranu si nemohu na použité rozlišení nijak stěžovat a s rastrem jsem neměl problémy. Zvlášť s přihlédnutím k typu displeje, který je sice skvělý z hlediska čitelnosti, avšak co se týče barevného podání, je na míle vzdálen tomu, na co jsme zvyklí u AMOLED panelů. Barvy jsou spíše mdlé, jakoby se jednalo o mírně obarvené odstíny šedi a regulaci jasu lze upravit pouze ve třech stupních (nízká, střední a vysoká), přičemž automatická úprava jasu schází úplně.

Obrazovka tedy není pastvou pro oči, ovšem z funkčního hlediska jí až na zbytečně nižší rozlišení s přihlédnutím k výše uvedenému nelze nic vytknout. Obrazovka je skvěle čitelná, má příkladné pozorovací úhly a je dostatečně velká, aby vám i při sportovní aktivitě stačilo rychle zvednout zápěstí a letmým pohledem získat informace o času, uběhnuté vzdálenosti apod.

Líbilo se nám safírové sklo

skvělá čitelnost na slunci

Nelíbilo se nám podsvícení jen ve třech úrovních a bez automatické regulace

nižší rozlišení

Systém, výkon a aplikace: sport hraje prim

Suunto Vertical využívají proprietární operační systém, jenž je logicky zaměřen především na sportovní aktivity, ovšem tím jeho možnosti naštěstí nekončí. Z hlavní obrazovky, respektive ciferníku (uživatelé jich mají na výběr hned několik a lze u nich změnit odstín barevných prvků), se lze dostat do výběru sportovních režimů stisknutím horního tlačítka, k ostatním (nesportovním) funkcím stlačením spodního tlačítka a nakonec svajpováním prstem po displeji do stran, kde se nachází jednotlivé widgety (někteří výrobci je označují spíše za miniaplikace), jako je měření okysličení krve, kompas, počasí, spánek a další. Samotný pohyb prostředím je pak poměrně trhaný, zejména budete-li srovnávat s Apple Watch a podobnými, ovšem překvapivě mi to u tohoto druhu hodinek nijak zvlášť nevadilo a osobně jsem u hodinek à la sporttester v tomto ohledu mnohem shovívavější, neboť předpokládám, že půjde cílové skupině zákazníků spíše o odolnost, výdrž, pokročilý sportovní monitoring a další s tím spojené aspekty.

Fakt, že hodinky nemají žádné (využitelné) integrované úložiště pro hudební skladby či podcasty však zamrzí, stejně jako například absence aplikace Spotify. Dokážu si představit, že by se při časově delších sportovních radovánkách mohla tato funkce hodit, a to i vzhledem k tomu, že mají hodinky velmi přesnou dvoupásmovou GPS, která se na otevřeném prostoru chytá velmi rychle a ani mezi vyššími budovami ve městě vás nenechá dlouho čekat. Přesností navíc překonává většinu konvenčních chytrých hodinek, ostatně připravuji i menší srovnání s Apple Watch Ultra, kde se na přesnost měření lokace zaměřím podrobněji.

S hodinkami bohužel nelze bezkontaktně platit.

Nechybí aplikace počasí, informace o východu/západu slunce či měsíční fázi, tepové frekvenci a pochopitelně i notifikace. Z nich se zobrazí kromě jména autora zpráva také pět řádků textu bez ohledu na to, zda se jedná o e-mail, Telegram, WhatsApp či jiné aplikace. Následně je možné zprávu archivovat, smazat či odpovědět, a to formou pěti přednastavených zpráv, které si naštěstí můžete upravit. Přijímání notifikací pak fungovalo minimálně v propojení s dvěma telefony vybavenými Androidem naprosto příkladně, někdy dokonce hodinky „pípnuly“ ještě o chvilku dřív než samotný telefon, Suunto Vertical jsou však kompatibilní rovněž s iOS, i když bez možnosti na zprávy reagovat.

S hodinkami rovněž nelze telefonovat (tudíž ani nepodporují eSIM), integrovaný reproduktor však umí být dostatečně hlasitý, ačkoliv jej bohužel využijete pouze pro hlasové upozornění. Do hodinek je rovněž možné stáhnout mapové podklady, tuto funkci jsem však v rámci testování bohužel nemohl vyzkoušet, ačkoliv by měly být mapové podklady velmi povedené. Nakonec uvedu, že s hodinkami nelze ani bezkontaktně platit, což je další neduh a velká konkurenční výhoda Garminu. I v tomto případě však bude hodně záležet na potřebách každého sportovce. Není však sporu o tom, že možnost po delší túře či běhu zaplatit někde za občerstvení hodinkami, když leží telefon (v rámci digitálního detoxu) doma, by přišla vhod.

Líbilo se nám špičková GPS

kompatibilní s iOS i Androidem

možnost do hodinek stáhnout offline mapy

Nelíbilo se nám nepodporují bezkontaktní placení

ne zcela plynulý pohyb prostředím

Výdrž a nabíjení: solární energie přijde vhod

Testovaná verze Suunto Vertical s titanovým pouzdrem podporuje rovněž solární nabíjení, díky kterému mohou hodinky dle slov výrobce vydržet až jeden rok bez konvenčního nabíjení v omezeném režimu používání. Této hodnoty by zřejmě bylo možné dosáhnout pouze v případě, že byste žili ve velmi slunném prostředí a hodinky byste záměrně nechávali „vyhřívat se“ na sluníčku. Ovšem ani bez toho není výdrž vůbec špatná, právě naopak. V mém případě mi hodinky vydržely nabité zhruba dva týdny až 20 dní s tím, že jsem zpravidla každý den měřil nějakou sportovní aktivitu, ať už se jednalo o kratší (cca 4km) běh či nějakou tu procházku. Během běhu (obvykle jsem běhal za slunečného počasí) jsem pak pozoroval za uběhnutou vzdálenost 4 km (cca 20 minut aktivního měření) pokles kapacity baterie o jedno procento, což je velmi pěkná hodnota, teoreticky je tak možné si s hodinkami zaběhnout i několik maratonů bez potřeby je mezitím nabíjet.

Díky slunečním paprskům lze získat zhruba 30 % kapacity baterie.

Jak moc je samotné solární nabíjení efektivní, to si netroufám říct. Výrobce se každopádně chlubí tím, že díky slunečním paprskům lze získat zhruba 30 % kapacity baterie, což je nepochybně zajímavá hodnota. Standardní výdrž pak Suunto odhaduje zhruba na 60 dní a konvenční nabíjení zastává v balení přibalená magnetická kolébka zakončená USB-A. Standard Qi tedy Suunto Vertical nepodporují.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž

solární nabíjení

Nelíbilo se nám potěšila by podpora bezdrátového nabíjení

Sportovní a zdravotní funkce: pro ty, kdo rádi měří

Suunto Vertical jsou hodinky zaměřené na sportovce a i mě namotivovaly s příchodem lepšího počasí začít chodit pravidelně běhat. Tudíž jsem během testování hodnotil především to, jaké množství informací dokážou změřit běžcům, ale také to, jak dobře umí naměřené metriky uživateli vysvětlit. Je nutné říct, že v tomto ohledu Suunto Vertical s aplikací Suunto skutečně excelují a množství informací, ale i možnost si nechat jednoduše vysvětlit, co znamená například VO2Max, PTE či NGP (viz přiložené screenshoty) je více než dostačující. Následně je možné naměřenou aktivitu nasdílet, uložit si trasu či ji exportovat do GPX (do GPX lze exportovat i celý trénink) nebo třeba stáhnout soubor FIT.

Zazávodit si lze i s virtuálním soupeřem, kdy budete zvukovými pokyny motivováni. V tomto ohledu je však skutečně škoda, že přímo hodinky neumí přehrávat hlasové pokyny, neboť s sebou musíte brát telefon, z něhož budou hlasové pokyny přehrávány. Kromě číselných hodnot pak neschází ani velmi pěkně zpracované grafy, ať už u konkrétní sportovní seance či s celkovými čísly vztahujícími se k danému týdnu/měsíci apod. Aplikace Suunto dále umožňuje importovat mapy v GPX, takže se můžete s hodinkami vydat někam na procházku bez potřeby brát si telefon, i když jste na neznámém místě. V rámci aplikace lze dále stahovat dodatečné sportovní režimy, plánovat si tréninky (či trasy) si nechat od AI poradit, jak dlouho máte odpočívat apod. Zajištěna je i kompatibilita s platformou Strava, Endomondo, TrainingPeaks a dalšími.

Kromě různých sportů (těch je celkem téměř 100) je podporován třeba i monitoring spánku, který však funguje trochu zvláštně. Konkrétně se jedná o to, že pokud si nastavíte, že chcete vstávat například v 5:30, budou hodinky počítat s tím, že jste skutečně vstali v 5:30, i když jste se probudili již ve 4:00 nebo třeba v 7:00. Zadání konkrétního času má přitom pomoci zpřesnit naměřené hodnoty, ovšem z výše uvedených důvodů je možná lepší vše ponechat na automatice a čas vstávání do hodinek nezadat, nejste-li každý den naprosto dochvilní, co se vstávání týče. Z dalších funkcí pak nechybí monitoring SpO2 a pochopitelně i tepová frekvence, dnes dost populární EKG však schází. V rámci Suunto ekosystému je však možné přímo s hodinkami spárovat například hrudní pás, podometr a další příslušenství.

Líbilo se nám velké množství sportovních režimů

velmi podrobné a pěkně vysvětlené metriky

možnost pracovat s GPX soubory (export/import)

povedená aplikace Suunto

Nelíbilo se nám zvláštní monitoring spánku

oproti konkurenci neumí měřit EKG

Zhodnocení

Suunto Vertical jsou skvěle vybavené sportovní hodinky, které vám zprostředkují dlouhou výdrž s podporou solárního nabíjení, detailní sportovní/zdravotní metriky a v neposlední řadě i povedenou doprovodnou aplikaci Suunto. Za velkou přidanou hodnotu pak považuji fakt, že byly hodinky vyrobeny ve Finsku za využití obnovitelných energií, jsou tak mnohem environmentálnější než konkurence. Z nevýhod pak musím zmínit především absenci bezkontaktního placení a pomalejší pohyb prostředím.

