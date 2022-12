Pokud hledáte prémiový notebook s Windows a pohodlnou klávesnicí, možná vaše volba padne právě na Microsoft Surface Laptop. Novinka s číslovkou 5 přitom nabízí nejen dostatek výkonu, ale také prémiové zpracování i displej s klasickým poměrem stran 3:2. Jak se osvědčila během několikatýdenního používání? To prozradím v této recenzi.

Microsoft Surface Laptop 5 zavítal do redakce v líbivém černém barevném provedení a s nejnovějším procesorem Intel Core i7 12. generace. Přináší novinka nějaké zásadní změny, nebo se jedná spíše o kosmetická vylepšení?

Technické parametry Microsoft Surface Laptop 5 13,5 Kompletní specifikace Konstrukce 308 × 223 × 14,5 mm , 1 297 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 13,5" (2 256 × 1 504 px) Chipset Paměť RAM: 16 GB , disk: 256 GB ( SSD ), paměťové karty: ne Konektory 2× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: ?, další: ne Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ne Operační systém Windows 11 Akumulátor 47 Wh , udávaná výdrž: ? hodin Dostupnost říjen 2022, 44 490 Kč

Obsah balení: jen to nejnutnější

V balení najdeme kromě Laptopu 5 také kompaktní napájecí adaptér a sadu základních příruček. Vše ostatní, tedy například Surface Pen nebo dokovací stanici, je potřeba samostatně dokoupit.

Líbilo se nám kompaktní napájecí adaptér

Konstrukční zpracování: černá mu sluší

Surface Laptop 5 po designové stránce oproti předchůdci nijak zvlášť nepřekvapí. Pokud se vám líbilo vzezření předešlých generací, budete i tentokrát spokojeni. Na rozdíl od prvních produktů Surface je novinka z hliníku (nikoli hořčíku), který se lépe barví. Na test mi tak mohla dorazit velmi stylová černá verze v matném provedení. Osobně jsem velkým příznivcem vcelku nenápadného, ale prémiového designu (a také zpracování) produktů Surface. Chválím rovněž možnost rozevřít počítač pohodlně jednou rukou, i když zde chybí oblíbený „výřez“ v oblasti touchpadu.

Pozitivně hodnotím rovněž klávesnici, která má velmi příjemné rozložení, ideální vzdálenost mezi jednotlivými klávesami i třístupňové podsvícení. Píše se na ní opravdu pohodlně, a to i několik hodin v kuse. Stejně tak jsem byl spokojen se skleněným touchpadem, který je dostatečně velký a pěkně po něm klouže prst. Místo touchpadu preferuji obvykle myš, ale touchpad zde je natolik dobrý, že nemám problém fungovat kompletně bez myši.

Líbilo se nám povedený design

špičková klávesnice i skleněný touchpad

možnost počítač pohodlně otevřít jednou rukou

Displej: stále povedený, ale s výtkou

Trochou jsem doufal, že výrobce přinese inovaci v podobě vyšší obnovovací frekvence. Ta však zůstává vyhrazena modelu Surface Pro, což je trochu škoda, neboť by ještě zvýšila pocit plynulosti z používání. Na druhou stranu si nelze ani tak na použitý panel stěžovat, stále si zachovává poměr stran 3:2, jemné rozlišení 2 256 × 1 504 pixelů i 13,5" uhlopříčku, která je podle mě tak akorát. Rámečky kolem displeje rozhodně nejsou nejtenčí, ale zároveň bych je ani nenazýval tlustými, navíc jsou víceméně symetrické. Nahoře pak najdeme IR senzory pro Windows Hello, tedy velmi praktické a pohotové rozpoznávání obličeje, stejně jako webkameru, ke které mám však výtku. Výrobce zde totiž ponechal starší 720p snímač, a to je rozhodně škoda, když do rozměrově menšího zařízení Surface Pro 9 zvládl dát vylepšenou 1080p kameru. Snad se tedy Microsoft polepší u příštího modelu a nebude jej po této stránce zanedbávat.

Užitečná je možnost ovládání dotykem (obrazovka jich rozpozná až deset), ačkoliv ta by dávala větší smysl, kdyby šlo například displej přetočit o necelých 360 stupňů a udělat ze zařízení tablet. Ostatně úhel maximálního vyklopení displeje je zhruba 135 stupňů, což při práci v přeplněném kupé vlaku bez stolku k dispozici a laptopem na kolenech nemusí k pohodlné práci zcela dostačovat.

Líbilo se nám možnost dotykového ovládání

kvalitní obraz

Windows Hello

Nelíbilo se nám stále jen 720p webkamera

bez zvýšené obnovovací frekvence

úhel vyklopení by mohl být větší

Zvuk: za jedna s hvězdou

Poslech hudby je i díky Dolby Atmos skutečně špičkový. Zvuk vychází na rozdíl od zařízení Surface Pro přímo z klávesnice (reproduktory se ukrývají pod klávesami, tudíž se nemůže stát, že byste si je nechtěně zakryli) a funguje to jedním slovem bezvadně. Maximální hlasitost je opravdu velmi vysoká a neschází ani slušné basy , stejně tak mohu chválit kvalitu záznamu skrze integrované mikrofony či možnost poslechu skrze 3,5mm jack.

Líbilo se nám špičkové hlasité reproduktory

ideální umístění

Výkon hardwaru: Intel a jen Intel

Microsoft se u letošní generace rozhodl vsadit vše na jednu kartu a představit model osazený výhradně čipsety Intel, v čemž osobně nevidím žádný problém. V testovaném kusu se pak konkrétně nacházel čipset 12. generace Intel Core i7-1265U s maximálním taktem až 4,8 GHz u výkonných jader a 3,6 GHz u jader úsporných. Společnost mu dělá GPU Iris Xe Graphics, což je sázka na jistotu, která uživatelům, na které notebook cílí, jistě postačí.

Během používání jsem se tak nikdy nesetkal s nedostatkem výkonu, a to ani když jsem měl otevřené desítky záložek ve dvou internetových prohlížečích a několik souborů MS Office najednou.

Líbilo se nám takřka neslyšitelné chlazení

Výdrž baterie: pracovní den zvládne levou zadní

Surface Laptop 5 bez problémů zvládá jeden pracovní den (tedy více než 9 hodin práce) na jedno plné nabití, což považuji za naprosto dostačující hodnotu a podle mých zkušeností jsem nabíjel zhruba jednou za 10 hodin používání, které se skládalo převážně z kancelářské práce. Kapacita baterie pak činí 47,4 Wh.

Dodávaný adaptér bohužel nově již neobsahuje separátní USB-A sloužící v minulosti čistě k nabíjení (nepodporovalo přenosy dat, i když by podle mě mohlo), což je vcelku škoda. Jednalo se o elegantní způsob, jak si skrze jeden adaptér zároveň snadno nabít (během nabíjení počítače) i telefon, samozřejmě je však možné využít konektory a nabíjet skrze ně telefon či jiné zařízení (i když pravděpodobně nižším výkonem). Radost naopak udělají kompaktní rozměry dvoudílného adaptéru, vzhledem k absenci zmíněného konektoru by však možná ještě více potěšil adaptér v podobě klasické mobilní (pouze výkonnější) nabíječky. Čeští zástupci Microsoftu v tuto chvíli nevědí, jestli bude do počítačů výrobce i nadále instalovat porty Surface, případně přejde na nabíjení pouze skrze USB-C.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

možnost nabíjení skrze USB-C

Nelíbilo se nám méně praktický napájecí adaptér oproti minulým verzím

Software a konektivita: Thunderbolt 4 i USB-A

Surface Laptop 5 je vybaven proprietárním konektorem Surface na pravém boku, skrze nějž budete notebook pravděpodobně nabíjet a můžete jej využít také k připojení dokovací stanice. Další alternativou (pro nabíjení, ale i dokovací stanici) je pak moderní USB-C (4.0) na boku levém s podporou rozhraní Thunderbolt 4, tedy i skrze něj je možné Laptop 5 nabíjet. Naštěstí výrobce nezapomněl ani na praktický 3,5mm jack, který u Surface Pro 9 bohužel již nenajdeme, či USB-A (3.1), které využijete například při připojení staršího externího HDD či donglu od oblíbené bezdrátové myši. Z konektivity neschází Wi-Fi 6 ani Bluetooth 5.1, neustálé připojení k internetu skrze SIM kartu však Laptop 5 nepodporuje.

Z hlediska softwarové výbavy se můžete těšit na klasický operační systém Windows 11, který dorazí bez jakéhokoliv balastu à la antivirový program McAfee a podobně.

Líbilo se nám podpora Thunderboltu 4 (USB-C 4.0)

nechybí 3,5mm jack ani USB-A

Nelíbilo se nám pouze jedno USB-C

Zhodnocení

Micrososft Surface Laptop 5 v testovaném menším provedení považuji za ideální pracovní nástroj pro každého náročnějšího uživatele, který hledá reprezentativně vypadající zařízení s kvalitním (dotykovým) displejem, velmi pohodlnou klávesnicí s touchpadem a výkonným procesorem. Mezi nedostatky řadím absenci vylepšené webkamery, kterou Microsoft představil u zařízení Surface Pro 9, a také konektorovou výbavu, která si říká alespoň o jedno USB-C navíc.

Konkurence

Ve světě macOS je jasnou konkurencí MacBook Air s procesorem M2, který nabídne brutální výkon, skvělou přenositelnost i kvalitní displej. Příznivci Windows pak mohou sáhnout například po Huawei MateBook X Pro (2022), případně po některém z vyšší řady ZenBooků.

Přejít do katalogu Apple MacBook Air (2022) 512+8 GB Konstrukce 304,1 × 215 × 11,3 mm , 1 240 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 13,6" (2 560 × 1 664 px) Procesor 2×1,1 GHz Paměť RAM: 8 GB , disk: 512 GB ( SSD ) akumulátor Li-Ion (53 Wh)

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Huawei MateBook X Pro (2022) Konstrukce 221 × 310 × 15,6 mm , 1 260 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 14,2" (3 120 × 2 080 px) Procesor 4×4,7 GHz Paměť RAM: 16 GB , disk: 512 GB ( SSD ) akumulátor Li-Pol (60 Wh)

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz