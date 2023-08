Na kterých 5 novinek v iOS 17 se těšíme nejvíce?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Nový software pro iPhony byl představen před pár týdny a od té doby si jej můžete stáhnout zdarma v beta verzi. Samozřejmě nelze doporučit, abyste si beta software stáhli na primární zařízení, proto jsme pro vás novinky otestovali s předstihem a nyní vám přinášíme souhrn těch nejzajímavějších.

Za zapůjčení produktů Apple na testování nových systémů děkujeme Mobil Pohotovosti, kde si například nový iPhone 14 můžete zakoupit jen za pár stovek měsíčně a se 3letou zárukou zdarma. Více na mp.cz/iphone14.

Jaká zařízení se na iOS 17 mohou těšit?

Abychom vás zbytečně nelákali na něco, co si ve výsledku nebudete moci vyzkoušet, pojďme si společně připomenout, jaká zařízení se na iOS 17 mohou těšit. Hned ze startu musíme zklamat majitele iPhonů X, 8/Plus a starších, protože ty se nové generace softwaru již bohužel nedočkají. Důvodem je fakt, že systém iOS 17 vyžaduje čip A12 Bionic a novější.

1. Klidový režim zastoupí noční hodiny

Je skoro až s podivem, že Apple s touto vychytávkou nepřišel dříve. StandBy (Klidový režim) je nový režim, který se automaticky spustí na nabíjecím stojánku MagSafe, pokud je iPhone v rozložení na šířku (v režimu na výšku StandBy nefunguje, stejně tak jako když je iPhone položený na ploché podložce). Zastoupí noční hodiny/budík, podobně jako to umí Apple Watch, které se nabíjí. Režim si lze téměř libovolně přizpůsobit, můžete si zobrazit hodiny digitální, ručičkové, můžete si nechat zobrazit události z kalendáře, kalendář samotný, připomínky, stav nabíjení a mnohé další. Režim lze přizpůsobit velmi detailně a předpokládáme, že Apple ho bude ještě postupně vylepšovat. Aktuálně můžete například povolit/zakázat zobrazení notifikací.

StandBy režim se skládá celkem ze tří samostatných obrazovek, mezi kterými lze procházet vodorovným posunem. První obrazovka zastřešuje dvě sady widgetů vedle sebe, mezi kterými můžete swipovat nahoru a dolu. To znamená, že na levou stranu můžete umístit například widget s hodinami, napravo třeba připomínky. Navíc jde o interaktivní widgety, takže pokud se dané připomínky dotknete, můžete ji ze seznamu „odškrtnout“. Pokud byste se náhodou chtěli dostat přímo do kalendáře, nejdříve je nutné telefon odemknout pomocí Face ID. Zde pozor, Face ID v iPhonech řady 12 neumí odemknout zařízení v režimu na šířku, to umí až iPhone řady 13 a 14.

Na druhé obrazovce je možnost zobrazení obrázků: buď těch přednastavených (Příroda, Domácí mazlíčci, Města a Lidé), nebo z vaší fotogalerie. Vybraný obrázek se poté zobrazí v celoobrazovém rozložení. Rovněž si můžete přidat například zobrazení času/datum. Na poslední obrazovce jsou hodiny, které se zobrazí přes celou obrazovku. I tato obrazovka je částečně přizpůsobitelná, nejdříve vyberete vhodný motiv, poté můžete přidat například zobrazení budíku nebo teplotu. Apple musím pochválit za velmi efektní a elegantní motivy, ze kterých si vybere opravdu každý.

Potěší, že v noci se automaticky aktivuje režim, ve kterém jsou všechny informace zobrazeny v odstínech tlumené červené, aby nebyl narušen váš spánek modrým světlem. iPhone k tomu využívá senzor okolního osvětlení, vše tedy probíhá automaticky. Veškeré zobrazené informace navíc po určité době pohasnou, opětovně se zobrazí v momentě, kdy iPhone zaregistruje nějaký pohyb, stejně jako v případě Apple Watch.

Osobně se mi nový režim StandBy velice líbí, protože ve spojení s elegantním stojánkem (v našem případě jde o nabíjecí stojánek Epico) plnohodnotně zastoupí klasický budík.

Zmínit musíme i doprovodnou funkci MagSafe Memory, která funguje automaticky. Apple se chlubí, že si iPhone dokáže zapamatovat dané rozložení na základě stojánku, který aktuálně používáte. To znamená, že nabíjecí stojánek na nočním stolku zobrazí StandBy v jiném rozložení než například stojánek MagSafe , který máte na pracovním stole.

2. Plakáty vylepší kontakty

Apple si rád hraje s obrázky u kontaktů, to předvedl i v rámci předchozích verzí iOS. V rámci iOS 17 však přichází další funkce – plakáty (někdy se můžete setkat i s Pohlednicemi). Díky té si můžete upravit fotografii libovolného kontaktu tak, že se zobrazí přes celou obrazovku, navíc zajímavě graficky pojatá. Celkově nastavení plakátů připomíná možnosti uzamknuté obrazovky v rámci iOS 16/17, nejdříve si vyberete vhodný barevný efekt, poté si pohrajete se zobrazením jména, přičemž i to můžete obarvit prakticky libovolně. Výsledek může být velice originální, jak se můžete přesvědčit v galerii níže. Je však důležité zmínit, že fotografie pro plakát by měla být opravdu kvalitní, jinak se kýžený efekt nedostaví.

Pokud si u vybraného kontaktu žádný plakát nenastavíte, ale protistrana si upraví svoji vizitku tak, že plakát přidá, dostane přednost a vám se zobrazí plakát, který si váš kontakt nastavil. Tedy pokud tuto možnost povolí protistrana v nastavení. Stejně tak platí, že oba musí mít protistranu v kontaktech, automatické sdílení plakátu a profilového obrázku se tak (naštěstí) nekoná.

3. Interaktivní widgety – hurá!

Vylepšení, které oceňuji možná nejvíce. Widgety, které si umístíte na domovskou obrazovku, uzamčenou obrazovku a do přehledu Dnes, jsou nově interaktivní, mohou tedy provádět akce bez toho, aniž byste museli danou aplikaci otevírat. Na interaktivní widgety jsme si přitom museli počkat od verze iOS 14, ve které widgety debutovaly. Nejvíce tuto novinku využíváním ve spojení s aplikací Domácnost, protože si nově můžete vybírat příslušenství, které ovládáte přímo z widgetu bez nutnosti spouštět danou aplikaci.

Interaktivní widgety konečně dorazily!

Interaktivní widgety fungují i na obrazovce uzamčení, což jsme vyzkoušeli například s aplikací Připomínky. Pokud chcete ovládat prvky z aplikace Domácnost, je pak nutné swipnout doleva, načež se zobrazí panely s widgety, v rámci iPadOS 17 je to díky větší obrazovce snadné, widgety se objeví ihned.

4. AirDrop na steroidech

Apple vylepšil i standardní přenos pomocí technologie AirDrop. Nově totiž nemusíte po celou dobu přenosu být v dosahu. Jakmile přenos zahájíte, můžete se klidně vzdálit, protože zbytek klidně proběhne skrze iCloud. Jinak řečeno, iPhone pozná, že jste se vzdálili, přenos dat se však nepřeruší, a pokud jste vy i protistrana přihlášeni k iCloudu a máte datové přenosy, přenos proběhne, i pokud budete několik kilometrů od sebe. To se hodí především v momentě, kdy přenášíte větší soubory a nemáte příliš času.

Ne, tohle není nepovedená fotka, ale animace víru, která doprovází sdílení NameDrop

Výhodou a novinkou je, že pro odeslání některých typů souborů skrze AirDrop už nemusíte tuto možnost vybírat v nastavení sdílení, stačí na jednom iPhonu s iOS 17 otevřít například fotku v galerii a přiblížit se k druhému iPhonu takzvaně „na dotek“. iPhone se vás zeptá, zda chcete soubor sdílet a během chvíle je hotovo. Na stejném principu funguje i další novinka, která využívá AirDrop, konkrétně NameDrop.

A máme nasdíleno

Drobnost, která však výrazně usnadní sdílení kontaktů. Pokud se setkáte s majitelem iPhonu, který bude mít nainstalovaný iOS 17, můžete si vyměnit kontaktní údaje snadno tak, že přiložíte oba iPhony k sobě. Během dvou vteřin se spustí efektní animace víru, která během chvíle pošle vaše kontaktní údaje na druhý iPhone a rovněž obráceně, a to včetně nastavené Pohlednice. Mimochodem, efektní animace víru doprovází i sdílení jiných typů souborů.

5. Samolepky oživí nudné konverzace

Tvořivé zaujme možnost výroby vlastních samolepek z vašich fotografií. Jednoduše to funguje tak, že z fotografie vyjmete objekt (například domácího mazlíčka) a následně jej uložíte jako samolepku, kterou můžete poslat ve Zprávách. Tyto samolepky navíc můžete vrstvit přes sebe, případně přes text, nepošlou se totiž pokaždé jako samostatná zpráva, ale jako doplnění konverzací.

Dokonce je můžete i dle libosti zvětšovat. Zajímavé je, že pokud jde o Live Photos, můžete takto poslat samolepku animovanou, navíc s vybraným efektem. Výsledek vypadá opravdu zajímavě.

A spousta dalších vylepšení!

Osobně jsem vybral 5 zajímavých vylepšení, ale je jich samozřejmě mnohem více. Nápomocná je například funkce, kdy už nemusíte opisovat ověřovací kódy z e-mailu. Podobně jako z SMS si dokáže iPhone nově z e-mailu daný kód „přečíst“ a následně dosadit do vhodných kolonek. Tato novinka bude fungovat, pokud používáte Mail od Applu. Zajímavá je i možnost nechat hlasovou či videozprávu, když se nedovoláte skrze FaceTime. Někoho může zaujmout i možnost zahájení FaceTime z Apple TV, kdy jako webkamera poslouží váš iPhone, nebo uložit vybranou oblast v Mapách od Applu pro pozdější off-line využití.

Drobnost na závěr? Pokud vás otravovalo probouzet Siri frází „Hey, Siri!“, nově budete mít možnost oslovovat Siri prostě jen „Siri“, navíc, nebude ji nutné probouzet pro každý povel, bude totiž čekat, zda náhodou nechcete ještě něco.