Realme UI 7.0 přináší Light Glass Design a podporu Apple Watch

Marek Vacovský
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Nová nadstavba Realme UI 7.0 staví na Androidu 16 a přináší zcela přepracovaný vizuální styl Light Glass Design s důrazem na průhlednost
  • Kromě designu přidává systém i funkce umělé inteligence a vylepšuje výkon

Realme představilo nejnovější verzi své nadstavby Realme UI 7.0, která bude debutovat v Realme GT 8 Pro. Nové uživatelské rozhraní vychází dle očekávání z Androidu 16 a přináší jeden z největších vizuálních posunů v historii značky.

Základem nového vzhledu je totiž koncept Light Glass Design, který využívá průhlednost, hloubku a jemné odlesky inspirované sklem. Systém obsahuje zcela nové ikony, Misty Glass Control Center i tzv. Breathing Dock.


Vylepšen byl také Always-On, přibyly nové widgety, styly zamykací obrazovky a možnost použít video nebo Live Photo jako tapetu. Jednou z novinek, o kterých zahraniční média hovoří nejvíce, je pak funkce iPhone & Apple Watch Connect, jež umožní synchronizaci zdravotních dat z Apple Watch do telefonu Realme, stejně jako zobrazí hovory či zprávy z iPhonu na hodinkách Realme.

Ke změnám došlo i pod kapotou, a to díky Flux Engine, který má zvýšit celkovou plynulost systému o 15 %. Realme se navíc mnohem více soustředí i na umělou inteligenci, jak má dokázat například AI Notify Brief přinášející přehledné shrnutí notifikací ráno a večer, zatímco AI Framing Master pomůže s kompozicí fotografií a AI Gaming Coach nabídne taktické rady při hraní.

Nové prostředí se poprvé objeví v Realme GT 8 Pro, zatímco starší modely – včetně GT 7 Pro – dostanou aktualizaci v průběhu měsíce. Otevřená beta už je k dispozici pro vybraná zařízení a kompletní plán aktualizací bude podle gsmarena.com Realme teprve zveřejňovat, nicméně rozhodně by se mělo dostat minimálně na všechna zařízení, pro která je dostupná beta viz seznam níže.

Řada GT


  • Realme GT 7 Pro
  • Realme GT 7
  • Realme GT 7 Dream Edition
  • Realme GT 7T
  • Realme GT 6T
  • Realme GT 6
  • Realme GT 3 5G

Číselná řada


  • Realme 15 Pro 5G
  • Realme 15 5G
  • Realme 14 Pro+ 5G
  • Realme 14 Pro 5G
  • Realme 14T 5G
  • Realme 14x 5G
  • Realme 13 Pro+ 5G
  • Realme 13 Pro 5G
  • Realme 13 5G
  • Realme 12 Pro+ 5G
  • Realme 12 Pro 5G
  • Realme 12 5G
  • Realme 12x 5G

Řada P


  • Realme P4 Pro
  • Realme P4 5G
  • Realme P3 Ultra 5G
  • Realme P3 Pro 5G
  • Realme P3x 5G
  • Realme P3 Lite 5G
  • Realme P2 Pro 5G
  • Realme P1 Pro 5G

Řada Narzo


  • Realme Narzo 80 Pro 5G
  • Realme Narzo 80x 5G
  • Realme Narzo 80 Lite 5G
  • Realme Narzo 70x 5G
  • Realme Narzo N65 5G

Řada C


  • Realme C75 5G
  • Realme C73 5G
  • Realme C65 5G
  • Realme C63 5G
