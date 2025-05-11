Realme UI 7.0 přináší Light Glass Design a podporu Apple Watch

Realme představilo nejnovější verzi své nadstavby Realme UI 7.0, která bude debutovat v Realme GT 8 Pro. Nové uživatelské rozhraní vychází dle očekávání z Androidu 16 a přináší jeden z největších vizuálních posunů v historii značky.
Základem nového vzhledu je totiž koncept Light Glass Design, který využívá průhlednost, hloubku a jemné odlesky inspirované sklem. Systém obsahuje zcela nové ikony, Misty Glass Control Center i tzv. Breathing Dock.
Realme has officially announced Realme UI 7 based on Android 16.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 5, 2025
Here’s the complete rollout roadmap for all eligible Realme devices. pic.twitter.com/7RaVKAYJB2
Vylepšen byl také Always-On, přibyly nové widgety, styly zamykací obrazovky a možnost použít video nebo Live Photo jako tapetu. Jednou z novinek, o kterých zahraniční média hovoří nejvíce, je pak funkce iPhone & Apple Watch Connect, jež umožní synchronizaci zdravotních dat z Apple Watch do telefonu Realme, stejně jako zobrazí hovory či zprávy z iPhonu na hodinkách Realme.
Ke změnám došlo i pod kapotou, a to díky Flux Engine, který má zvýšit celkovou plynulost systému o 15 %. Realme se navíc mnohem více soustředí i na umělou inteligenci, jak má dokázat například AI Notify Brief přinášející přehledné shrnutí notifikací ráno a večer, zatímco AI Framing Master pomůže s kompozicí fotografií a AI Gaming Coach nabídne taktické rady při hraní.
Nové prostředí se poprvé objeví v Realme GT 8 Pro, zatímco starší modely – včetně GT 7 Pro – dostanou aktualizaci v průběhu měsíce. Otevřená beta už je k dispozici pro vybraná zařízení a kompletní plán aktualizací bude podle gsmarena.com Realme teprve zveřejňovat, nicméně rozhodně by se mělo dostat minimálně na všechna zařízení, pro která je dostupná beta viz seznam níže.
Řada GT
- Realme GT 7 Pro
- Realme GT 7
- Realme GT 7 Dream Edition
- Realme GT 7T
- Realme GT 6T
- Realme GT 6
- Realme GT 3 5G
Číselná řada
- Realme 15 Pro 5G
- Realme 15 5G
- Realme 14 Pro+ 5G
- Realme 14 Pro 5G
- Realme 14T 5G
- Realme 14x 5G
- Realme 13 Pro+ 5G
- Realme 13 Pro 5G
- Realme 13 5G
- Realme 12 Pro+ 5G
- Realme 12 Pro 5G
- Realme 12 5G
- Realme 12x 5G
Řada P
- Realme P4 Pro
- Realme P4 5G
- Realme P3 Ultra 5G
- Realme P3 Pro 5G
- Realme P3x 5G
- Realme P3 Lite 5G
- Realme P2 Pro 5G
- Realme P1 Pro 5G
Řada Narzo
- Realme Narzo 80 Pro 5G
- Realme Narzo 80x 5G
- Realme Narzo 80 Lite 5G
- Realme Narzo 70x 5G
- Realme Narzo N65 5G
Řada C
- Realme C75 5G
- Realme C73 5G
- Realme C65 5G
- Realme C63 5G