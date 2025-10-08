mobilenet.cz na sociálních sítích

Realme u telefonů nabídne 3 aktualizace Androidu a 4 roky bezpečnostních záplat

Marek Vacovský
Realme u telefonů nabídne 3 aktualizace Androidu a 4 roky bezpečnostních záplat
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Vybrané telefony dostanou tři hlavní aktualizace Androidu a čtyři roky bezpečnostních záplat
  • Nová politika se vztahuje na aktuální řady 14 a 15, stejně jako na budoucí telefony sérií „Number“, „Number Pro“ a „Number T“
  • Nejasnosti zůstávají u vlajkových modelů GT a levnějších zařízení, neví se ani frekvence vydávání záplat

Realme prostřednictvím vedoucího produktového marketingu společnosti Francise Wonga oznámilo, jak můžete vidět na příspěvku ze sociální sítě X níže, novou politiku softwarových aktualizací, která má uživatelům zajistit delší podporu. Podle Wonga se modely Realme 14 Pro+, 14 Pro, 14T, 15 Pro a 15 dočkají tří velkých aktualizací operačního systému Android a čtyř let bezpečnostních záplat.


Stejný závazek má platit i pro všechny budoucí telefony z hlavních řad označených jako „Number Pro“, „Number T“ a „Number“. Ani tak sice Realme nedosáhne úrovně podpory třeba Samsungu, přesto představuje posun k lepšímu.

Nadstavba Realme UI 7.0 bude založena na Androidu 16. Kdy k vám dorazí?
Přečtěte si také

Nadstavba Realme UI 7.0 bude založena na Androidu 16. Kdy k vám dorazí?

Jak dodává gsmarena.com, výrobce se zatím nevyjádřil k tomu, jaká bude politika aktualizací pro vlajkovou řadu GT a pro levnější modely. Stejně tak není jasné, zda budou bezpečnostní záplaty vycházet měsíčně, dvouměsíčně nebo například jen čtvrtletně.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze