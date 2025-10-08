Realme u telefonů nabídne 3 aktualizace Androidu a 4 roky bezpečnostních záplat

Realme prostřednictvím vedoucího produktového marketingu společnosti Francise Wonga oznámilo, jak můžete vidět na příspěvku ze sociální sítě X níže, novou politiku softwarových aktualizací, která má uživatelům zajistit delší podporu. Podle Wonga se modely Realme 14 Pro+, 14 Pro, 14T, 15 Pro a 15 dočkají tří velkých aktualizací operačního systému Android a čtyř let bezpečnostních záplat.
#NewsAlert realme 14 Pro+, 14 Pro, 14T, and 15 Pro, 15, all upgrade to the 3+4 policy. And it's a commitment for all our future Number Pro, Number, and Number T product lines. My announcement for P series is coming soon, too many news and tech surprises for #NewPSeries pic.twitter.com/zzFo5HEX8C— Francis Wong （王硕） (@FrancisRealme) August 8, 2025
Stejný závazek má platit i pro všechny budoucí telefony z hlavních řad označených jako „Number Pro“, „Number T“ a „Number“. Ani tak sice Realme nedosáhne úrovně podpory třeba Samsungu, přesto představuje posun k lepšímu.
Jak dodává gsmarena.com, výrobce se zatím nevyjádřil k tomu, jaká bude politika aktualizací pro vlajkovou řadu GT a pro levnější modely. Stejně tak není jasné, zda budou bezpečnostní záplaty vycházet měsíčně, dvouměsíčně nebo například jen čtvrtletně.