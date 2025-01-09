mobilenet.cz na sociálních sítích

Realme údajně připravuje hodinky, které vypadají jako Apple Watch Ultra

Marek Vacovský
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Realme Watch 5 nabídnou velký AMOLED displej, GPS, NFC i odolnost IP68
  • Čeká se také výdrž až 20 dní na nabití

Jak upozornila gsmarena.com, Realme údajně připravuje novou generaci chytrých hodinek. Podle uniklých renderů, dle nichž výrazně připomínají sérii Apple Watch Ultra, a informací mají Realme Watch 5 navázat na starší Watch 3 z roku 2022.


Novinka má dostat 1,97" obdélníkový AMOLED displej s rozlišením 390 × 450 pixelů a jasem až 600 nitů. V těle hodinek se pak ukrývá 460mAh baterie, která má nabídnout výdrž až 20 dní v úsporném režimu. Ve výbavě nechybí GPS s podporou GNSS, kompas, NFC či Bluetooth s funkcí HD volání. Hodinky také mají být odolné dle IP68.

Realme Watch 5 se mají prodávat v černé a stříbrné barvě s řemínky odpovídající barvy. Očekává se, že dostupné budou globálně, ale o ceně, která však bude jistě o hodně přívětivější než v případě jejich inspirace z Cupertina, také nemáme podrobnosti.

