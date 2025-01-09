Realme údajně připravuje hodinky, které vypadají jako Apple Watch Ultra

Jak upozornila gsmarena.com, Realme údajně připravuje novou generaci chytrých hodinek. Podle uniklých renderů, dle nichž výrazně připomínají sérii Apple Watch Ultra, a informací mají Realme Watch 5 navázat na starší Watch 3 z roku 2022.
Exclusive for XpertPick: Realme Watch 5 renders & full specs!— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) September 1, 2025
- 1.97" AMOLED, 390 x 450, 600nits
- 460mAh | 14 days battery life
- IP68 rated
- Bluetooth calling, GPS, NFC pic.twitter.com/hSugEIgxVy
Novinka má dostat 1,97" obdélníkový AMOLED displej s rozlišením 390 × 450 pixelů a jasem až 600 nitů. V těle hodinek se pak ukrývá 460mAh baterie, která má nabídnout výdrž až 20 dní v úsporném režimu. Ve výbavě nechybí GPS s podporou GNSS, kompas, NFC či Bluetooth s funkcí HD volání. Hodinky také mají být odolné dle IP68.
Realme Watch 5 se mají prodávat v černé a stříbrné barvě s řemínky odpovídající barvy. Očekává se, že dostupné budou globálně, ale o ceně, která však bude jistě o hodně přívětivější než v případě jejich inspirace z Cupertina, také nemáme podrobnosti.