Řadu Xiaomi 15 nahradí tři modely Xiaomi 17. Výrobce chce přímo konkurovat iPhonům

Evropští a samozřejmě i čeští uživatelé vyhlíží cenově dostupnější řadu Xiaomi 15T, avšak čínský výrobce se již intenzivně připravuje na uvedení zbrusu nové vlajkové řady, která jako vždy dorazí nejprve na čínský trh. Říkáte, že to není nic překvapivého? Ano, ale doposud spekulace uváděly, že půjde o modely s označením Xiaomi 16. Jenže tak to nebude. Výrobce na svém kanále v rámci sociální sítě Weibo oznámil (viz weibo.cn), že se dočkáme řady Xiaomi 17.
Proč Xiaomi přeskakuje číslovku 16? Pravý důvod samozřejmě není znám. Lu Weibing uvádí, že řada Xiaomi 17 má představovat důležitý milník v rámci pětileté prémiové strategie Xiaomi a zřejmě se tak můžeme těšit na zásadnější novinky. Oním pravým důvodem však bude zjevná inspirace iPhony od Applu. Weibing to ostatně sám potvrzuje slovy, že už před 5 lety se rozhodli učit právě od Applu a důsledně se s ním porovnávat. Nyní chce slovy Weibinga přímo konkurovat nové řadě iPhone 17, a proto představí vlastní řadu Xiaomi 17.
Kdyby snad přeci jen někdo pochyboval o pravém důvodu, nic to nemůže dokázat více, než pojmenování tří připravovaných vlajkových modelů. Těšit se můžeme na Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max. Zde je inspirace Applem již naprosto neoddiskutovatelná.
Základní vlajková loď Xiaomi 17 nabídne procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5, tedy to nejlepší možné, po čem Xiaomi bude moci sáhnout. Výrobce v případě tohoto modelu láká na to, že není na pořadu dne navýšení ceny při mezigeneračním srovnání. V případě českého trhu by tak mělo jít o částku kolem 22,5 tisíce korun.
Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max mají vynikat výkonem a fotoaparáty, přičemž lišit se budou především velikostí. Důležité je, že čínská premiéra řady Xiaomi 17 proběhne ještě v září. Na globální odhalení si budeme muset standardně počkat několik týdnů či měsíců.