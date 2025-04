Photography Kit k vlajkovému Xiaomi 15 Ultra uvede v pokušení nejen fotografy

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Smartphony ušly od dob nasazení prvních kvalitnějších snímačů pořádný kus cesty, což můžeme pozorovat nejen na množství prostředků, které výrobci věnují výzkumu a vývoji v této oblasti, ale také na tom, jak moderní smartphony vnímáme jako náhradu za dříve populární (kompaktní) fotoaparáty.

Skvělým příkladem toho, že moderní smartphone může být více než schopnou náhradou za samostatný fotoaparát, a to už jen proto, že telefon máme zpravidla vždy po ruce, je Xiaomi 15 Ultra. Aktuální vlajková loď čínského výrobce již prošla naším podrobným redakčním testem, kde jsme vyzdvihli špičkové fotosenzory i povedený doprovodný software. Nabídli jsme vám také fotosrovnání s konkurencí. Xiaomi 15 Ultra má však také něco, co u jiných vlajkových smartphonů obvykle nenajdete, a to příslušenství Photography Kit. V čem spočívá jeho unikátnost?

Zážitkový unboxing

Začněme samotným obsahem balení, který odpovídá ceně a výrobce myslel na mnoho detailů. Vše je pečlivě zabaleno, ale více nás zaujaly vychytávky jako vyměnitelné tlačítka spouště, kroužky/závity fotomodulu nebo část gripu, kterou je nutné přišroubovat. Už samotný unboxing je tedy zážitek, protože vám Xiaomi nedá Photography Kit jen tak „zadarmo“ a s trochou nadsázky si jej musíte sestavit.

V balení se nachází Photography Kit, rozdělený na dvě hlavní části: pouzdro a grip, v němž se ukrývá powerbanka o kapacitě 2 000 mAh. Díky ní má smartphone prakticky baterii s kapacitou přes 7 000 mAh, přesto nepůsobí extrémně velkým ani těžkým dojmem. Xiaomi 15 Ultra s nasazeným Photography Kitem sice v dlani rozhodně pocítíte, ale hmotnost je dobře vyvážená a vyklouznutí lze předejít i nasazením dodávaného poutka.

Líbí se nám i detaily, jako je kvalitní veganská kůže, vnitřní strana gripu polstrovaná mikrovláknem nebo kovová opěrka na palec, která se připevňuje šroubkem. Ti, kteří počítají každý gram, pak mohou nosit třeba jen pouzdro a stále využívat možnost nasazení filtru o průměru 67 mm.

Photography Kit je návyková záležitost

Ačkoliv Photography Kit není vyloženě nutným příslušenstvím pro využití plného potenciálu fotografických možností Xiaomi 15 Ultra, jeho používání je s ním výrazně pohodlnější a dalo by se říci až návykové. Photography Kit můžete nosit prakticky neustále a mít jej tak vždy po ruce. Telefon v něm vypadá stylově, navíc máte k dispozici 2 000 mAh „powerbanku“ a vhod přijde i poutko, díky kterému můžete telefon volně nosit na zápěstí, např. při procházkách.

Photography Kit pak nabízí několik možností, jak si zpříjemnit focení a natáčení. Nechybí dedikované tlačítko pro natáčení videa ani kruhový volič pro nastavení expozice, závěrky, ISO či vyvážení bílé. Páčka zoomu slouží k plynulé změně ohniskové vzdálenosti, tedy úrovně přiblížení. Všechny tyto prvky pomáhají proměnit Xiaomi 15 Ultra v téměř regulérní fotoaparát. Telefon totiž toto příslušenství inteligentně rozpozná a v menu můžete aktualizovat firmware Photography Kitu a upravovat nastavení.

Ačkoliv cena tohoto příslušenství není nízká, rozhodně má co nabídnout. A to nejen zapáleným fotografům (kteří si tento smartphone pořídí především), ale i „běžným“ zákazníkům, kteří hledají něco navíc.