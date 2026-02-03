mobilenet.cz na sociálních sítích

Qualcomm ukazuje budoucnost osobní AI na zápěstí, platformu Snapdragon Wear Elite

MWC 2026
Marek Vacovský
1
Qualcomm ukazuje budoucnost osobní AI na zápěstí, platformu Snapdragon Wear Elite
Fotografie: Qualcomm
  • Qualcomm představuje Snapdragon Wear Elite, první platformu pro nositelná zařízení s plně integrovanou AI a NPU pro zpracování dat přímo v zařízení
  • Platforma slibuje dlouhou výdrž, rychlé nabíjení a špičkovou konektivitu včetně 5G, Bluetooth 6.0, UWB a satelitních služeb

Qualcomm oznámil Snapdragon Wear Elite, revoluční platformu pro nositelná zařízení, která přináší plně integrovanou Personal AI do hodinek, přívěsků a dalších forem chytrých zařízení. Jde přitom o první platformu svého druhu, která má NPU pro zpracování přímo v zařízení, čímž umožňuje využití AI bez nutnosti neustálého připojení ke cloudu. Samozřejmě se ale platforma úzce spojuje i se špičkovou konektivitou, jak se dozvíte na řádcích níže.


Snapdragon mění osobní výpočetní techniku tím, že umožňuje vznik nové kategorie zařízení s osobní umělou inteligencí (Personal AI). Tato zařízení, která zahrnují širokou škálu podob a tvarů, již nejsou jen prodloužením smartphonu, ale aktivně se podílejí na distribuované AI síti napříč mobilními zařízeními, výpočetními jednotkami, XR, nositelnou elektronikou a dalšími,“ řekl Alex Katouzian, výkonný viceprezident a generální ředitel divize Mobile, Compute & XR (MCX) ve společnosti Qualcomm Technologies, Inc.

Když hodinky volají z hor. Qualcomm představil Snapdragon W5 Gen 2
Přečtěte si také

Když hodinky volají z hor. Qualcomm představil Snapdragon W5 Gen 2

Integrace Hexagon NPU umožní běh modelů s miliardami parametrů přímo v zařízení, zatímco pokročilé zpracování dat ze senzorů a multimodální vstupy přinášejí kontextově uvědomělé doporučení a interakce, které se učí z chování uživatele a přizpůsobují se jeho potřebám. Snapdragon Wear Elite zároveň nabízí vysoký výkon a dlouhou výdrž baterie – až 7× rychlejší GPU, 5× vyšší výkon CPU, výdrž na více dní a rychlé nabíjení (Qualcomm udává 50 % za 10 minut, ovšem blíže nespecifikuje konkrétní parametry).

Snapdragon Wear Elite také přináší konektivitu zahrnující 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, UWB, GNSS a satelitní připojení. Platforma každopádně již získala podporu předních partnerů, jako je Google, Motorola či Samsung, kteří plánují její integraci do nositelné elektroniky, včetně nových hodinek s Wear OS. První komerční zařízení se Snapdragon Wear Elite se očekávají během několika měsíců. „S Wear OS přepracováváme zkušenost s chytrými hodinkami a posouváme ji od pouhého operačního systému k inteligentnímu systému, který je vždy s vámi, rozumí vám a pracuje pro vás. Platforma Snapdragon Wear Elite přitom otevírá nové možnosti a poskytuje výkon, výdrž a konektivitu, které jsou zásadní pro další generaci Wear OS,“ dodal Bjørn Kilburn, generální ředitel divize Wear OS ve společnosti Google.

Levnější výkon. Qualcomm představil Snapdragon X2 Plus pro dostupnější notebooky
Přečtěte si také

Levnější výkon. Qualcomm představil Snapdragon X2 Plus pro dostupnější notebooky

, , ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Galaxy Watch 9 série a Ultra 2 mají potvrzeno že budou mít tento procesor.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze