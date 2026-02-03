Qualcomm ukazuje budoucnost osobní AI na zápěstí, platformu Snapdragon Wear Elite

Qualcomm oznámil Snapdragon Wear Elite, revoluční platformu pro nositelná zařízení, která přináší plně integrovanou Personal AI do hodinek, přívěsků a dalších forem chytrých zařízení. Jde přitom o první platformu svého druhu, která má NPU pro zpracování přímo v zařízení, čímž umožňuje využití AI bez nutnosti neustálého připojení ke cloudu. Samozřejmě se ale platforma úzce spojuje i se špičkovou konektivitou, jak se dozvíte na řádcích níže.
„Snapdragon mění osobní výpočetní techniku tím, že umožňuje vznik nové kategorie zařízení s osobní umělou inteligencí (Personal AI). Tato zařízení, která zahrnují širokou škálu podob a tvarů, již nejsou jen prodloužením smartphonu, ale aktivně se podílejí na distribuované AI síti napříč mobilními zařízeními, výpočetními jednotkami, XR, nositelnou elektronikou a dalšími,“ řekl Alex Katouzian, výkonný viceprezident a generální ředitel divize Mobile, Compute & XR (MCX) ve společnosti Qualcomm Technologies, Inc.
Integrace Hexagon NPU umožní běh modelů s miliardami parametrů přímo v zařízení, zatímco pokročilé zpracování dat ze senzorů a multimodální vstupy přinášejí kontextově uvědomělé doporučení a interakce, které se učí z chování uživatele a přizpůsobují se jeho potřebám. Snapdragon Wear Elite zároveň nabízí vysoký výkon a dlouhou výdrž baterie – až 7× rychlejší GPU, 5× vyšší výkon CPU, výdrž na více dní a rychlé nabíjení (Qualcomm udává 50 % za 10 minut, ovšem blíže nespecifikuje konkrétní parametry).
Snapdragon Wear Elite také přináší konektivitu zahrnující 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, UWB, GNSS a satelitní připojení. Platforma každopádně již získala podporu předních partnerů, jako je Google, Motorola či Samsung, kteří plánují její integraci do nositelné elektroniky, včetně nových hodinek s Wear OS. První komerční zařízení se Snapdragon Wear Elite se očekávají během několika měsíců. „S Wear OS přepracováváme zkušenost s chytrými hodinkami a posouváme ji od pouhého operačního systému k inteligentnímu systému, který je vždy s vámi, rozumí vám a pracuje pro vás. Platforma Snapdragon Wear Elite přitom otevírá nové možnosti a poskytuje výkon, výdrž a konektivitu, které jsou zásadní pro další generaci Wear OS,“ dodal Bjørn Kilburn, generální ředitel divize Wear OS ve společnosti Google.
